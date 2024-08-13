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165 Hz, 1 ms MBR ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu 31,5" UltraGear™ Full HD Oyun Monitörü
32GN500P_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

165 Hz, 1 ms MBR ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu 31,5" UltraGear™ Full HD Oyun Monitörü

32GN500P_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32GN500P-B

165 Hz, 1 ms MBR ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu 31,5" UltraGear™ Full HD Oyun Monitörü

Önden Görünüm
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Ana Özellikler

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı'da GtG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    32GN500P-B.APD

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %90 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1800:01

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:01

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı'da GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

  • eğrilik

    HAYIR

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    HAYIR

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    HAYIR

  • Gelişmiş Gerçek Geniş Pol.

    HAYIR

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    HAYIR

  • Donanım Kalibrasyonu

    HAYIR

  • Otomatik parlaklık

    HAYIR

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    HAYIR

  • Süper Çözünürlük+

    HAYIR

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    Siyah Sabitleyici

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    HAYIR

  • Hız Aşırtma

    HAYIR

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    HAYIR

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • RGB LED Aydınlatma

    HAYIR

  • PBP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Kamera

    HAYIR

  • mikrofon

    HAYIR

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    HAYIR

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

  • LG UltraGear™ Kontrol Merkezi

    HAYIR

  • LG UltraGear™ Stüdyo

    HAYIR

BAĞLANTI

  • D-Sub

    HAYIR

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • DP Sürümü

    1.4

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Thunderbolt (Veri İletimi)

    HAYIR

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    Yok

  • USB-C

    HAYIR

  • USB-C (Veri İletimi)

    HAYIR

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    Yok

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • Dahili KVM

    HAYIR

  • LAN (RJ-45)

    HAYIR

  • SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    HAYIR

  • Ses girişi

    HAYIR

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

  • DVI-D

    HAYIR

SES

  • Bluetooth Bağlantısı

    HAYIR

  • DTS HP:X

    HAYIR

  • Maksimum Ses

    HAYIR

  • Zengin Bas

    HAYIR

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    40W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    40W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

AKSESUAR

  • D-Sub

    HAYIR

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • USB-C

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • USB A'dan B'ye

    HAYIR

  • Uzaktan kumanda

    HAYIR

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları