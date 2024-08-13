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165Hz, 1ms MBR ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu 31,5" UltraGear™ Full HD Oyun Monitörü
Ana Özellikler
-
Çözünürlük
1920x1080
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %95 (CIE1931)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
-
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı'da GtG)
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
32GN550P-B.APD
-
Yıl
Y23
EKRAN
-
Çözünürlük
1920x1080
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB %90 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %95 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 milyon
-
Kontrast Oranı (Min.)
1800:01
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:01
-
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı'da GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178°(R/L), 178°(U/D)
-
eğrilik
HAYIR
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
HAYIR
-
Nano IPS™ Teknolojisi
HAYIR
-
Gelişmiş Gerçek Geniş Pol.
HAYIR
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
HAYIR
-
Donanım Kalibrasyonu
HAYIR
-
Otomatik parlaklık
HAYIR
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
HAYIR
-
Süper Çözünürlük+
HAYIR
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Siyah Sabitleyici
Siyah Sabitleyici
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
HAYIR
-
Hız Aşırtma
HAYIR
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
HAYIR
-
Otomatik Giriş Anahtarı
HAYIR
-
RGB LED Aydınlatma
HAYIR
-
PBP
HAYIR
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Kamera
HAYIR
-
mikrofon
HAYIR
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
HAYIR
-
Çift Denetleyici
HAYIR
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
-
LG UltraGear™ Kontrol Merkezi
HAYIR
-
LG UltraGear™ Stüdyo
HAYIR
BAĞLANTI
-
D-Sub
HAYIR
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
DP Sürümü
1.4
-
Yıldırım
HAYIR
-
Thunderbolt (Veri İletimi)
HAYIR
-
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
Yok
-
USB-C
HAYIR
-
USB-C (Veri İletimi)
HAYIR
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
Yok
-
Papatya zinciri
HAYIR
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
HAYIR
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
HAYIR
-
Dahili KVM
HAYIR
-
LAN (RJ-45)
HAYIR
-
SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)
HAYIR
-
Ses girişi
HAYIR
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
-
DVI-D
HAYIR
SES
-
Bluetooth Bağlantısı
HAYIR
-
DTS HP:X
HAYIR
-
Maksimum Ses
HAYIR
-
Zengin Bas
HAYIR
GÜÇ
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
40W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
40W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
AKSESUAR
-
D-Sub
HAYIR
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Yıldırım
HAYIR
-
USB-C
HAYIR
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
HAYIR
-
Uzaktan kumanda
HAYIR
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