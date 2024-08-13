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144Hz Yenileme Hızına Sahip 32” UltraGear™ UHD Oyun Monitörü
Hız
IPS 1ms (GtG) Tepki Süresi
144Hz Yenileme Hızı
Ekran
32" UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 %95 (Tip.)
Teknoloji
NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu
AMD FreeSync™ Premium
*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
IPS 1ms (GtG)
Oyun Dünyasına Olağanüstü Hızla Dalın
Ters gölgelenmeyi azaltarak hızlı tepki süresi sağlayan IPS 1ms hız sayesinde büyüleyici oyun deneyiminin tadını gelişmiş performansla daha fazla çıkarabilirsiniz.
Bir robotun karşılaştırmalı iki animasyonunu gösterir. İki animasyon aynı görünür ancak 1ms(GtG) uygulanmamış ilk animasyonun netliği diğerine göre daha azdır.
*"1 ms'lik Tepki Süresi"’ni gerçekleştirmek için "Hızlı Mod" seçeneğini işaretleyin. (Oyun Modu → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*144Hz’e çıkabilmek için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*144Hz Değişken Yenileme Hızına (VRR) kadar destekler. Düzgün çalışması için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Akıcı Oyun Odaklı Teknoloji
Bu bir uzay gemisi görüntüsüdür. Görüntünün yarısı diğer yarısına kıyasla yırtılma ve takılma içerir.
Oyuncuyu Merkeze Alan Tasarım
Görsel; eğim, yükseklik ayarı ve eksen değişikliği sayesinde oyuncuların oyunu daha rahat oynamalarını sağlayan 3 yönlü çerçevesiz monitörün 3 modunu gösterir.
*Kulaklık setleri pakete dahil değildir. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*GUI’daki menü modele göre farklılık gösterebilir.
Dinamik Hareket Senkronizasyonu
Dinamik Hareket Senkronizasyonu, oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamasını, giriş gecikmelerini azaltmayı ve rakiplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar.
Siyah Dengeleyici
Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.
*DAS herhangi bir ayar yapılmadığı sürece arkaplanda çalışır.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçümü.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
Y23
EKRAN
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Boyut [cm]
80
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.1818 x 0.1818
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Renk Biti
10bit (8bit+FRC)
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Yüzey İşlem
Parlama önleyici
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
SGK
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Altıgen Aydınlatma
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4 (DSC)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
STANDART
-
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
-
UL (cUL)
EVET
-
CE
EVET
SES
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
DC Output
110W (19V / 5.79A)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
65W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
70W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Kenarlıksız Tasarım
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
713.9 x 611.2 x 278(↑) 713.9 x 501.2 x 278(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
713,9x428,2x54
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
969x168x531
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
8.3
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
6
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
11.6
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1,8 m
-
HDMI
EVET (ver 2.1)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
Cable holder / Mouse holder
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