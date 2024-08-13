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144Hz Yenileme Hızına Sahip 32” UltraGear™ UHD Oyun Monitörü
32GR93U PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

144Hz Yenileme Hızına Sahip 32” UltraGear™ UHD Oyun Monitörü

32GR93U PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32GR93U-B

144Hz Yenileme Hızına Sahip 32” UltraGear™ UHD Oyun Monitörü

Önden görünüm
Oyun için Tasarlandı.

Oyun için Tasarlandı

Hız

IPS 1ms (GtG) Tepki Süresi
144Hz Yenileme Hızı

Ekran

32" UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 %95 (Tip.)

 

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu
AMD FreeSync Premium

Uzaydaki uzay gemilerini gösterir. Görüntü çok canlı ve nettir.

UHD 4K Ekran

Olağanüstü Oyun Görüntüsü

UHD 4K ekran, canlı sahneleri yeniden üretmek için yüksek kaliteli renkler kullanır.

*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Uzaydaki uzay gemilerini gösterir. Görüntü canlı ve rengarenktir.

DCI-P3 %95 ile HDR400 (Tip.)

Gerçek Renklerle Kendinizi Savaşta Gibi Hissedin

Bu monitör, gerçekçi görsel etkiyi yaratacak şekilde geniş bir renk spektrumu, DCI-P3 renk gamının %95’ini desteklerken VESA DisplayHDR™ 400 ile görsellerin yeniden yaratılması için yüksek kaliteli renkler kullanır. Oyuncuların, her türlü savaş alanında oyun tasarımcıların hedeflediği dramatik renkleri görmesini sağlar.

*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

IPS 1ms (GtG)

 

Oyun Dünyasına Olağanüstü Hızla Dalın

Ters gölgelenmeyi azaltarak hızlı tepki süresi sağlayan IPS 1ms hız sayesinde büyüleyici oyun deneyiminin tadını gelişmiş performansla daha fazla çıkarabilirsiniz.

Bir robotun karşılaştırmalı iki animasyonunu gösterir. İki animasyon aynı görünür ancak 1ms(GtG) uygulanmamış ilk animasyonun netliği diğerine göre daha azdır.

*"1 ms'lik Tepki Süresi"’ni gerçekleştirmek için "Hızlı Mod" seçeneğini işaretleyin. (Oyun Modu → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

144Hz Yenileme Hızı

Hızlı Ekran,
Kesintisiz Oyun
Deneyimi

144Hz ultra hız, oyuncuların bir sonraki kareyi hızla görmelerini sağlayarak akıcı ve sorunsuz görüntüler sunar. Oyuncular rakiplerine anında yanıt vererek hedefe kolayca nişan alabilir.

*144Hz’e çıkabilmek için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Monitör yüksek kaliteli hareketli görüntüler sağlar.

HDMI 2.1’den UHD@144Hz

Eksiksiz ve Kolay Oyun Deneyimi

32GR93U, HDMI 2.1'den 144Hz'e kadar yenileme hızına sahiptir. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile UHD çözünürlüğünün ve 144Hz'in keyfini tam olarak çıkarabilir.

*144Hz Değişken Yenileme Hızına (VRR) kadar destekler. Düzgün çalışması için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Akıcı Oyun Odaklı Teknoloji

Bu bir uzay gemisi görüntüsüdür. Görüntünün yarısı diğer yarısına kıyasla yırtılma ve takılma içerir.

 NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu

32GR93U, çok daha az yırtılma ve takılma ile oyun oynamanızı sağlayan NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış G-SYNC® Uyumlu bir monitördür.

AMD FreeSync™ Premium

Oyuncular, FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.

Oyuncuyu Merkeze Alan Tasarım

Göz alıcı ve 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım ile kusursuz bir oyun deneyimi yakalayın. Ayarlanabilir ekran tabanı, ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini değiştirerek oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Görsel; eğim, yükseklik ayarı ve eksen değişikliği sayesinde oyuncuların oyunu daha rahat oynamalarını sağlayan 3 yönlü çerçevesiz monitörün 3 modunu gösterir.

Çerçevesiz tasarımlı monitör simgesi.

Çerçeve Tasarımı

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

 

Eğilebilir monitör simgesi.

Eğim

-5~15°
Yüksekliği ayarlanabilen monitör simgesi.

Yükseklik

110 mm
Ekseni ayarlanabilen monitör.

Eksen

Saat yönünde
4 kutuplu kulaklık bağlantı noktası ve buna bağlanmış bir kulaklık kablosuna sahip monitörün alt kısmını gösterir.
4 Kutuplu Kulaklık Çıkışı

Sürükleyici
Ses Efekti Eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca, DTS Kulaklık :X ile sanal 3D ses sayesinde sürükleyicilik hissini daha da katlayabilirsiniz.

*Kulaklık setleri pakete dahil değildir. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

Animasyon özelleştirilmiş Oyun Modlarını gösterir.

Oyun GUI’ı

Ödüllü Oyun GUI’ı

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*GUI’daki menü modele göre farklılık gösterebilir.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Dinamik Hareket Senkronizasyonu, oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamasını, giriş gecikmelerini azaltmayı ve rakiplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar.

Siyah Dengeleyici

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı her şeyin ne kadar iyi yüklendiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın isterseniz de film izleyin; her kare önemlidir ve FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*DAS herhangi bir ayar yapılmadığı sürece arkaplanda çalışır.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçümü.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Boyut [cm]

    80

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1818 x 0.1818

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • SGK

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Altıgen Aydınlatma

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4 (DSC)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

SES

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    110W (19V / 5.79A)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    65W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    70W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Kenarlıksız Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    713.9 x 611.2 x 278(↑) 713.9 x 501.2 x 278(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    713,9x428,2x54

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    969x168x531

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    8.3

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    6

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    11.6

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1,8 m

  • HDMI

    EVET (ver 2.1)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Cable holder / Mouse holder

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

Oyun için Tasarlandı.

Oyun için Tasarlandı