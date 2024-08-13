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32" UltraGear™ Dual-Mode OLED oyun monitörü | 4K UHD, Pixel Sound
Red Dot [2024]
2024 Red Dot Tasarım Ödüllerinde ürün tasarımı ödülü sahibi
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Yeni tarz
oyun monitörü
Büyük ses getiren yenilikçi teknolojiler Dual-Mode ve Pixel Sound ile tanışın.
Yeni bir tarzı başlatan bu monitör tüm oyuncuları memnun ederek yepyeni bir oyun çağını getiriyor.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ekran
32" 4K UHD OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Parlama önleyici ve Düşük yansıma
Hız
Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
0.03ms (GtG) tepki süresi
DisplayPort ve HDMI’dan 240Hz
Teknoloji
Pixel Sound with DTS® Virtual:X™
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Ekran, sık kullanılan 27 inç ekrana kıyasla daha geniştir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*“Dual-Mode” performansı oyun türüne göre değişiklik gösterebilir.
Ekstra parlak OLED
Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık
Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.
Parlak OLED panel.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear™ 45GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.
*Parlaklık: 250 nit (Min.), 275 nit (Tip.).
Micro Lens Array+
OLED evrimi
Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Kontrast oranı %25 APL’de 1.5m:1’dir.
*APL (Ortalama Görüntü Seviyesi) değeri yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Stilinize uygun yepyeni tasarım
UltraGear’ın yeni kimliği Bütün Halinde Altıgen Tasarım ile sunuluyor. Oyun odanızı modern ve benzersiz bir tasarımla ön plana çıkarın. Karmaşadan uzak sade L stand masanızda mümkün olan en az yeri işgal ederek ölü alanları en aza indirir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Akışkan oyun deneyimi
Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyunlarınıza
keskinlik kazandırın
VESA ClearMR 13000 sertifikalı bu monitör, oyun oynarken olağanüstü azaltılmış hareket bulanıklığıyla hareketleri durağan görüntüler kadar net görmenizi sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
*4K UHD 240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.
*DP ve HDMI kablosu pakete dahildir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*En yeni OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki seçenekler seçildiğinde güç tüketimi artabilir.
*Yukarıdaki seçeneklerin herhangi biri seçili olduğunda ekran yanması meydana gelebilir.
*Bu özellik, monitör üzerindeki 4 yönlü joystick düğmesi ile kontrol edilebilir veya ayarlanabilir.
*Bu yöntem, her bir ardıl görüntünün oluşumunu veya ekran yanmalarını engellemeyebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yazılım ve sensör pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.6 kg
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
9.0 kg
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
12.8 kg
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
714.1 x 411.8 x 65.0mm
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
714.1 x 627.0 x 266.0 (UP) 714.1 x 507.0 x 266.0 (DOWN)
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
973 x 183 x 544mm
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET (2 Aadet)
-
DP Sürümü
1.4 (DSC)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1adet/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2adet/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4-Çıkışlı(Sound+Mic)
GÖRÜNTÜLEMEK
-
Boyut [cm]
79.9
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
-
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Piksel Aralığı [mm]
0.1814 x 0.1814 mm
-
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
BILGI
-
Ürün adı
32GS95UE-B
-
Yıl
2024
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Unity Altıgen Aydınlatma
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
AKSESUAR
-
HDMI
EVET (ver 2.1)
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