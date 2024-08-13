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32" UltraGear™ Dual-Mode OLED oyun monitörü | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
32" UltraGear™ Dual-Mode OLED oyun monitörü | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
|*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Yeni tarz
oyun monitörü
Büyük ses getiren yenilikçi teknoloji Dual-Mode ile tanışın. Yeni bir tarzı başlatan bu monitör tüm oyuncuları memnun ederek yepyeni bir oyun çağını açıyor.
*Video, aynı modelin siyah renkli ürününü tanıtım amaçlı gösterir. Lütfen gerçek ürünle çekilen galeri resimlerine bakın.
Ekran
32" 4K UHD OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Parlama önleyici ve Düşük yansıma
Hız
Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
0.03ms (GtG) tepki süresi
DisplayPort ve HDMI’dan 240Hz
Teknoloji
DTS® Virtual:X™ özellikli 7Wx2 Hoparlör
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*Video, aynı modelin siyah renkli ürününü tanıtım amaçlı gösterir. Lütfen gerçek ürünle çekilen galeri resimlerine bakın.
*Ekran, sık kullanılan 27 inç ekrana kıyasla daha geniştir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*“Dual-Mode” performansı oyun türüne göre değişiklik gösterebilir.
Ekstra parlak OLED
Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık
Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.
Parlak OLED panel.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear™ 45GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.
*Parlaklık: 250 nit (Min.), 275 nit (Tip.).
Micro Lens Array+
OLED evrimi
Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Renk cümbüşü
VESA DisplayHDR True Black 400, 1.5M kontrast oranı ve DCI-P3 98.5% (Tip.) sayesinde ister aydınlık ister karanlık her sahneye gerçekçi detaylarla hayat katar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Kontrast oranı %25 APL’de 1.5m:1’dir.
*APL (Ortalama Görüntü Seviyesi) değeri yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.
Aşırı hızlı
0.03ms tepki süresi
0.03ms (GtG) tepki süresi ters gölgelenmeyi azaltır ve nesneler daha net bir şekilde görüntülenir. Daha sorunsuz bir hareket ve gerçeküstü görsel akıcılıkla oyunların keyfini çıkarın.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Oyuncuyu merkeze alan tasarım
Unity Hexagonal Design’ın şık ve benzersiz tasarımıyla kendi oyun odanızı açığa çıkarın. Ayarlanabilir ekran tabanı dönüş, eğim, yükseklik ve ekseni değiştirerek oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.
Ortam kesitinde arka ışığı görüntüsü.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
L şeklinde stant,
oyun için verimli alan tasarrufu sağlar.
Döndürme ayarı yapılabilen, karmaşayı önleyen L stant, masanızda minimum yer kaplayarak ölü alanı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Oyunculara daha geniş bir alan sunarak daha rahat oyun oynamalarına yardımcı olur.
Masanın ortasında 32 inç oled oyun monitörü duruyor ve etrafına çeşitli BT cihazları yerleştirilmiş.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Akışkan oyun deneyimi
Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış bu G-SYNC® Compatible monitör, size çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.
VESA certified AdaptiveSync
VESA AdaptiveSync Display sertifikalı bu monitör, oyun oynarken kaydadeğer şekilde daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme sağlar. Kesintisiz, yırtılmasız oyun görüntülerinin ve titreşimsiz video oynatmanın keyfini sürün.
AMD FreeSync™ Premium Pro
FreeSync™ Premium Pro teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyunlarınıza
keskinlik kazandırın
VESA ClearMR 13000 sertifikalı bu monitör, oyun oynarken olağanüstü azaltılmış hareket bulanıklığıyla hareketleri durağan görüntüler kadar net görmenizi sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Parlama önleyici ve Düşük yansıma
Ekrandaki tek görüntü oyununuz olsun
Parlama önleyici ve Düşük yansıma teknolojisi, ışıklı ortamda dahi ekranda oluşabilecek karmaşaları azaltarak daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Canlılıktan ödün vermeyen konfor
LG’nin Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık teknolojisi ile gözleriniz rahat, oyun deneyiminiz ise mükemmel.
*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
*4K UHD 240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.
*DP ve HDMI kablosu pakete dahildir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
Oyun GUI’sı
Ödüllü oyun GUI’sı
Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*En güncel OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki seçenekler tercih edildiğinde güç tüketimi artabilir.
*Yukarıdaki seçeneklerin herhangi biri seçili olduğunda ekran yanması meydana gelebilir.
OLED’inizi Koruma Yolları
Ekranı düzenli aralıklarla hareket ettiren ‘OLED Ekran Hareketi’, ‘Ekran Koruyucu’ ve ‘Görüntü Temizleme’ özelliklerini aktif hale getirerek ardıl görüntülerin oluşumunu veya ekran yanmalarını önleyebilirsiniz.
*Bu özellik, monitör üzerindeki 4 yönlü joystick düğmesi ile kontrol edilebilir veya ayarlanabilir.
*Bu yöntem, her bir ardıl görüntünün oluşumunu veya ekran yanmalarını engellemeyebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yazılım ve sensör pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.
*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
Y24
EKRAN
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Boyut [cm]
79.9
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Renk Biti
10bit
-
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
-
Yüzey İşlem
Ön polarizatörün parlama önleyici, düşük yansıma özelliği
-
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
HW Calibration Ready
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Diğerleri (Özellikler)
Çift Mod, Unity Hexagon Aydınlatma, DTS HP:X (4 kutuplu H/P Çıkışı), DTS Virtual X
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET (2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET (1 adet)
-
DP Sürümü
1.4 (DSC)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (1 adet/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2 adet/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4-çıkışlı (Ses+Mikrofon)
STANDART
-
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
-
UL (cUL)
EVET
-
CE
EVET
SES
-
Konuşmacı
7W x 2
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
Tip
External Power(Adapter)
-
DC Output
19.5V , 10.8A
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0.5W' dan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0.3W' dan az
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
4 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 (YUKARI) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (AŞAĞI)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
714.1x411.8x65.0mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
973x183x544mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
9.8 kg
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.6 kg
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
13.9 kg
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Beyaz / 1.5m
-
HDMI
EVET (ver 2.1)
-
USB A'dan B'ye
Beyaz / 1.5m
-
Diğerleri (Aksesuar)
Kapı, Mouse tutucu
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