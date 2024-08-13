Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32" UltraGear™ Dual-Mode OLED oyun monitörü | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
32GS95UV PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

32" UltraGear™ Dual-Mode OLED oyun monitörü | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

32GS95UV PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

32" UltraGear™ Dual-Mode OLED oyun monitörü | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

32GS95UV-W
  • front view
  • -15 degree side view
  • +15 degree side view
  • side view
  • rear view with lights off
  • rear view with lights on
  • rear perspective view
  • close-up view of the rear emblem
  • close-up view of ports
  • side view of a tilted monitor
  • -30 degree swivel monitor top view
  • +30 degree swivel monitor top view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
side view of a tilted monitor
-30 degree swivel monitor top view
+30 degree swivel monitor top view

Temel Özellikler

  • 32" 4K UHD (3840 x 2160) OLED
  • Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • DTS® Virtual:X™ özellikli 7Wx2 Hoparlör
  • 0.03ms (GtG) tepki süresi
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA ClearMR
  • Bütün Halinde Altıgen Tasarım
Daha fazla

UltraGear™ OLED oyun monitörü.

Oyunda üstünlüğün anahtarı

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yeni tarz
oyun monitörü

Büyük ses getiren yenilikçi teknoloji Dual-Mode ile tanışın. Yeni bir tarzı başlatan bu monitör tüm oyuncuları memnun ederek yepyeni bir oyun çağını açıyor.

*Video, aynı modelin siyah renkli ürününü tanıtım amaçlı gösterir. Lütfen gerçek ürünle çekilen galeri resimlerine bakın.

Ekran

32" 4K UHD OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Parlama önleyici ve Düşük yansıma

Hız

Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)

0.03ms (GtG) tepki süresi

DisplayPort ve HDMI’dan 240Hz

Teknoloji

DTS® Virtual:X™ özellikli 7Wx2 Hoparlör

VESA ClearMR

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

Daha geniş 4K OLED monitör.

32" 4K OLED

Son olarak,
daha geniş 32” 4K OLED

Daha geniş bir dünyaya dalış yapmaya hazır oyunucular için geliştirilen 32" 4K OLED ile daha geniş bir oyun deneyiminin tadını çıkarın. Masanıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayan bu monitör, muhteşem ölçeğiyle büyüleyici bir görüş sunar.

*Video, aynı modelin siyah renkli ürününü tanıtım amaçlı gösterir. Lütfen gerçek ürünle çekilen galeri resimlerine bakın.

*Ekran, sık kullanılan 27 inç ekrana kıyasla daha geniştir.

Daha geniş 4K OLED monitör.

Dual-Mode teknolojisi ile
iki kat harika 

Yenileme hızı ile çözünürlük arasında tereddütte kalmaya gerek yok. VESA onaylı Dual-Mode teknolojisi ile UHD 240Hz’de grafiksel açıdan zengin oyunların tadını çıkarabilir, hızlı oyun deneyimi için tercihinize göre 24" veya 27" monitörde tek bir kısayol tuşuyla FHD 480Hz’ye geçiş yapabilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*“Dual-Mode” performansı oyun türüne göre değişiklik gösterebilir.

Ekstra parlak OLED

Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık

Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.

Parlak OLED panel.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear™ 45GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.

*Parlaklık: 250 nit (Min.), 275 nit (Tip.).

Micro Lens Array+

OLED evrimi

Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

Renk cümbüşü

VESA DisplayHDR True Black 400, 1.5M kontrast oranı ve DCI-P3 98.5% (Tip.) sayesinde ister aydınlık ister karanlık her sahneye gerçekçi detaylarla hayat katar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Kontrast oranı %25 APL’de 1.5m:1’dir.

*APL (Ortalama Görüntü Seviyesi) değeri yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.

Aşırı hızlı
0.03ms tepki süresi

0.03ms (GtG) tepki süresi ters gölgelenmeyi azaltır ve nesneler daha net bir şekilde görüntülenir. Daha sorunsuz bir hareket ve gerçeküstü görsel akıcılıkla oyunların keyfini çıkarın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Monitör ekranında bir yarış oyunu gösteriliyor, monitörün alt kısmındaki hoparlörlerden ses geliyor.

DTS® Virtual:X™ özellikli 7Wx2 Hoparlör

Uzamsal ses

Dahili 7Wx2 stereo hoparlörlerden gelen derin ses, oyun deneyiminin sürükleyiciliğini artırır. 7.1 kanala kadar simülasyon sunan DTS® Virtual:X™ ile eşsiz bir şekilde etrafınızı saran oyun sesini hissedin.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Oyuncuyu merkeze alan tasarım

Unity Hexagonal Design’ın şık ve benzersiz tasarımıyla kendi oyun odanızı açığa çıkarın. Ayarlanabilir ekran tabanı dönüş, eğim, yükseklik ve ekseni değiştirerek oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Ortam kesitinde arka ışığı görüntüsü.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Dönüş

-30°~+30°

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-8°~+15°

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

110m

Dönebilir simgesi.

Eksen

Saat yönünde

 

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

L şeklinde stant,
oyun için verimli alan tasarrufu sağlar.

Döndürme ayarı yapılabilen, karmaşayı önleyen L stant, masanızda minimum yer kaplayarak ölü alanı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Oyunculara daha geniş bir alan sunarak daha rahat oyun oynamalarına yardımcı olur.

Masanın ortasında 32 inç oled oyun monitörü duruyor ve etrafına çeşitli BT cihazları yerleştirilmiş.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Akışkan oyun deneyimi

Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış bu G-SYNC® Compatible monitör, size çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.

VESA certified AdaptiveSync

VESA AdaptiveSync Display sertifikalı bu monitör, oyun oynarken kaydadeğer şekilde daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme sağlar. Kesintisiz, yırtılmasız oyun görüntülerinin ve titreşimsiz video oynatmanın keyfini sürün.

AMD FreeSync™ Premium Pro

FreeSync™ Premium Pro teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Oyunlarınıza
keskinlik kazandırın

VESA ClearMR 13000 sertifikalı bu monitör, oyun oynarken olağanüstü azaltılmış hareket bulanıklığıyla hareketleri durağan görüntüler kadar net görmenizi sağlar.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Parlama önleyici ve Düşük yansıma

Ekrandaki tek görüntü oyununuz olsun

Parlama önleyici ve Düşük yansıma teknolojisi, ışıklı ortamda dahi ekranda oluşabilecek karmaşaları azaltarak daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Canlılıktan ödün vermeyen konfor

LG’nin Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık teknolojisi ile gözleriniz rahat, oyun deneyiminiz ise mükemmel.

*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Oyuncular DP 1.4 or HDMI 2.1 ile desteklenen 240 yenileme hızlı bir oyunun tadını çıkarıyor.

DP 1.4 ve HDMI 2.1

OLED ekran ile
oyun performansınızı artırın

Bu monitör, DP ve HDMI'dan 240Hz’e kadar yenileme hızına sahiptir. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile Ultra-4K UHD çözünürlüğünün ve 240Hz’nin keyfini tam olarak çıkarabilir.

*4K UHD 240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.

*DP ve HDMI kablosu pakete dahildir.

*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

4 kutuplu kulaklık kablosu monitöre bağlıdır.

4 kutuplu kulaklık çıkışı

Sürükleyici ses efekti
eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca, sanal 3D ses deneyimi sunan DTS Headphone:X ile büyüleyici bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

Oyun GUI’sı

Ödüllü oyun GUI’sı

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*En güncel OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.

AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.
Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.
Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.

Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.

Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.

Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki seçenekler tercih edildiğinde güç tüketimi artabilir.

*Yukarıdaki seçeneklerin herhangi biri seçili olduğunda ekran yanması meydana gelebilir.

OLED’inizi Koruma Yolları

Ekranı düzenli aralıklarla hareket ettiren ‘OLED Ekran Hareketi’, ‘Ekran Koruyucu’ ve ‘Görüntü Temizleme’ özelliklerini aktif hale getirerek ardıl görüntülerin oluşumunu veya ekran yanmalarını önleyebilirsiniz.

*Bu özellik, monitör üzerindeki 4 yönlü joystick düğmesi ile kontrol edilebilir veya ayarlanabilir.

*Bu yöntem, her bir ardıl görüntünün oluşumunu veya ekran yanmalarını engellemeyebilir. 

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.

LG Calibration Studio yazılımı.

LG Kalibrasyon Stüdyosu

Güncellenen doğru renkler

LG Calibration Studio’nun donanım kalibrasyonunu kullanarak geniş bir renk yelpazesi ve tutarlılık sunan gelişmiş renk kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yazılım ve sensör pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.

UltraGear OLED oyun monitörü için 2 YIL YANMA GARANTİSİ.

UltraGear OLED oyun monitörü için 2 YIL YANMA GARANTİSİ

*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Pano Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Tepki Süresi

    0.03ms (GTG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y24

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Boyut [cm]

    79.9

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Pano Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Yüzey İşlem

    Ön polarizatörün parlama önleyici, düşük yansıma özelliği

  • Tepki Süresi

    0.03ms (GTG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    HW Calibration Ready

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    Çift Mod, Unity Hexagon Aydınlatma, DTS HP:X (4 kutuplu H/P Çıkışı), DTS Virtual X

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET (1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4 (DSC)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (1 adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2 adet/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4-çıkışlı (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    7W x 2

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    19.5V , 10.8A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0.5W' dan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0.3W' dan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    4 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 (YUKARI) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (AŞAĞI)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    973x183x544mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9.8 kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.6 kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    13.9 kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Beyaz / 1.5m

  • HDMI

    EVET (ver 2.1)

  • USB A'dan B'ye

    Beyaz / 1.5m

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Kapı, Mouse tutucu

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.

LG Size Özel Seçimler