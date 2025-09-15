Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ 34 inç OLED 240Hz WQHD Kavisli Smart Oyun Monitörü | webOS, 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400
LG UltraGear™ 34 inç OLED 240Hz WQHD Kavisli Smart Oyun Monitörü | webOS, 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400

LG UltraGear™ 34 inç OLED 240Hz WQHD Kavisli Smart Oyun Monitörü | webOS, 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400

34GX90SA-W
front view
Temel Özellikler

  • 34 inç WQHD (3440x1440) OLED ekran
  • 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms (GtG) tepki süresi.
  • webOS
  • AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
  • Altıgen aydınlatma tasarımı ve yerden tasarruf sağlayan L stand
AKIŞKAZANMABAĞLANTI
UltraGear™ OLED GX9s Logo görüntüsü.

UltraGear™ OLED GX9s Logo görüntüsü.



Akıştan Oyuna
240Hz Kavisli OLED Smart

UltraGear™ 34gx90sa oyun monitörünün önden görüntüsü.

UltraGear™ 34gx90sa oyun monitörünün önden görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Ödüllü mükemmellik

CES 2025 Onur Ödülü logosunun görseli

CES Innovation Awards - Honoree

webOS Re:New Program

Siber Güvenlik dalında

Av forumları logosunun görseli

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24, aynı zamanda yepyeni ve düzenli olan şık, hızlı ve kullanımı kolay bir akıllı deneyim sunar”

if tasarım ödülü görseli

iF Design Award – Kazanan

webOS 24 UX

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Görüntü özeti

AKIŞ

webOS

AI Picture

Dynamic Tone Mapping 

AI Personalized Picture Wizard

AI Sound

KAZANMA

34 inç WQHD Kavisli OLED

DisplayHDR True Black 400 ve DCI-P3 98.5%

0.03ms (GtG) ve 240Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

 

BAĞLANTI

USB-C (PD 65W) ve HDMI 2.1

LG Switch uygulaması

Dağınıklığı önleyen L stand ile şık tasarım

Tutturucuya dokunun-akış.


WebOS destekli
akıllı oyun monitörü

Ücretsiz LG Channels ve çok sayıda akış seçeneği dahil olmak üzere, oyun molaları sırasında zahmetsiz akış1) ile dinlenmenize olanak tanıyan, AI özellikli webOS tarafından desteklenen akıllı oyun monitörümüzle tanışın. Ayrıca yüksek performanslı bulut oyunlarına1) ayrı bir PC veya konsol olmadan erişin, hepsini uzaktan kumandayla kolayca kontrol edin2).

Video, masadaki öne bakan bir monitörü gösteriyor ve webOS görüntüleriyle oyun sahneleri arasında geçiş yapıyor.

1) İnternet bağlantısı ve ilgili akış ya da bulut oyun hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı üyelikler veya ödemeler gerekebilir ve bunlar pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

2) Uzaktan kumanda pakete dahildir.

 

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca 21:9 en boy oranında üretilen içerik için geçerlidir. Akış içeriği için platform kısıtlamaları geçerli olabilir. 

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Oyun Portalı açıldı

Oyun Portalı, oyun kumandası veya uzaktan kumanda için menü seçme seçenekleri ve kişiselleştirilmiş oyunlaştırma desteğiyle özel bir deneyim sunan oyun odaklı bir platformdur. AAA’dan sosyal oyunlara uzanan geniş bir yelpazedeki oyunlara kolayca erişebilir, oyuncular arasındaki sıralamaları ve puanları takip edebilirsiniz. GeForce NOW, Amazon Luna ve yakında Xbox Cloud gibi önde gelen bulut oyun hizmetleriyle yapılan ortaklıklar ve yerel webOS uygulama oyunları sayesinde, harici konsol veya cihazlara ihtiyaç duymadan oyun oynamaya olanak tanır ve üst düzey bir oyun deneyimi sunar.

Kavisli bir monitörde aksiyon, bulmaca ve bulut oyun uygulamaları gibi canlı oyun simgelerine sahip bir oyun panosu sergileniyor. Ekranı çevreleyen kozmik, parıltılı portal grafiği, bilim kurgu havasını zenginleştiriyor.

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

AI Picture

Net karakterler,
gelişmiş gerçeklik

AI Picture yüzleri ve gövdeleri vurgulayan, gürültüyü azaltan ve derinlik katan gerçekçi oyun görselleri sunar. İnce yüz ifadelerinden düşmanın hareketlerine kadar her ayrıntının yakalanması kolaylaşır. Oyunda veya akışta tam sürükleyici bir deneyim için odaklanmış bir ekran sağlanır.

AI Picture işlevi açık ve kapalıyken görüntülerin karşılaştırması.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*PC bağlantısı ve Game Optimizer modunda mevcut değildir.

Dynamic Tone Mapping

Parlaklık ve kontrastla canlanın

İdeal ayrıntı ve gerçekçilik için parlaklığı ve kontrastı ayarlayan Dynamic Tone Mapping özelliği ile görsellerin olması gerektiği gibi keyfini çıkarın. Filmler ve oyunlar, tüm içeriklerde zengin sürükleyicilik ve tutarlı kalite ile hayat buluyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yalnızca HDR video sinyali girdiğinde kullanılabilir.

AI Personalized Picture Wizard

Zevkinize uygun

Beğendiğiniz bir görseli seçin, AI Personalized Picture Wizard 85 milyon seçenek arasından mükemmel eşleşmeyi bularak profilinize kaydeder. Size özel bir görünümle oyun ve video deneyiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır olun.

AI Personalized Picture Wizard işlevini çalışırken gösteren animasyonlu video.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

AI Sound

Algıla, ayırt et, hassas ayarlı ses 

Bulunduğunuz alanı algılar ve simüle edilmiş 9.1 kanallı kurulum aracılığıyla mükemmel ayarlanmış ses sunar, taktik avantajı kazanmanız için ekstra hoparlör veya kulaklığa ihtiyaç duymadan ses konumlarını belirler. Ayrıca oyuncunun sesini ortam sesinden ayırt eder, ses seviyelerini ve netliği ayarlayarak oyuna odaklanmanızı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

5 yıldır ödüllü webOS Re:New Program için yeni güncellemeler

Beş yıl boyunca yapılacak yükseltmelerle en son özelliklerden ve yazılımlardan dört kata kadar yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, her yükseltmeyle özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Re:New Program, 2025 yılında piyasaya sürülecek LG UltraGear akıllı modelleri (45/39/34GX90SA ve 32G810SA) için geçerlidir ve webOS 24 sürümüne sahip olacaktır.

*LG UltraGear akıllı modelleri, webOS 25 sürümünü değil, webOS 26’yı güncellemeyi planlamaktadır.

*Bazı özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin güncelleme ve takvimi modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*webOS yükseltmeleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden itibaren beş yıllık bir süre boyunca dört kez kullanılabilir. Özelliklerin ve güncelleme programlarının kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir..

Tutturucuya dokunun-kazanma.


Derin siyah OLED ile UltraWide görünüm

34 inç WQHD (3440x1440) ekran, standart 16:9 ekranlara göre %34 daha geniş görüş alanı sunar ve geniş ekranda keskin, net görseller sağlar. Bu WQHD OLED, her ortamda oyun deneyimi için daha derin gölgeler, daha parlak ışıklar ve canlı renkler sunar.

Bu animasyon, monitör ekranının QHD’den WQHD’ye büyümesini gösterir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Hareketli görüntüler LG OLED monitörlerde daha parlak ve nettir.

En parlak OLED**

LG WOLED ile muhteşem görselleri deneyimleyin. LG’nin OLED liderliği üzerinde yükselen ve Micro Lens Array+ (MLA+) teknolojisi özelliğine sahip bu ürün, %37,5’e kadar daha parlak SDR sunarak ışık verimliliğini optimize eder ve kaybı en aza indirir. 275 nit (APL %100) standart parlaklık ve 1300 nit (APL %1,5) en yüksek parlaklık sunarak, parlak ortamlarda bile sürükleyici ve hassas oyun deneyimi için canlı, gerçeğe yakın renkler sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

**MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.

Geniş açıya geçin. Kısa değil.
Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi

21:9 kavisli OLED monitör, dengeli ve optimize edilmiş en-boy oranı sayesinde hem oyunlarda hem de farklı eğlence içeriklerinde sürükleyici ve büyüleyici bir deneyim sunar.

21:9 kavisli OLED monitör, dengeli ve optimize edilmiş en-boy oranıyla sürükleyici ve büyüleyici bir deneyim sunar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

800R ideal kavis

Doğal görüşle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir masada, tutarlı bir FOV (Görüş Alanı) için 800R kavisine dalın ve kendinizi kavisin merkezinde konumlandırın. Tüm ekranda tutarlı 90 derecelik görüş açısı sunarak, oyun evrenini keşfederken canlı ve bozulmasız grafikler sağlar.

Kavisli bir monitörün önden görünümünden üstten görünümüne geçiş yapan animasyonlu bir video.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Görüntüleme deneyimi ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.

Daha derin siyah,
gerçekçi renkler

VESA DisplayHDR True Black 400 ile en karanlık sahnelerde bile ayrıntılı siyah tonları yakalayarak eşsiz derinlik ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 98.5% (tipik) renk gamı, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*1.5M:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.

Gelişmiş göz konforu teknolojileri
üç UL sertifikasıyla

Anti-glare yüzeye sahip LG WOLED’in gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir, gözlerinizi rahat tutar ve tutarlı netlikle kristal berraklığında oyun performansı sunar. Zararlı mavi ışığa maruziyeti sınırlayan ve titreşen ışıkların neden olduğu dikkat dağıtıcı unsurları önleyen kritik alanlardaki UL doğrulamaları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.

Fütüristik bir ortamda robot karakterin göründüğü kavisli oyun monitörü; altta UL sertifikalarıyla birlikte.

*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.

*LG WOLED paneller, UL tarafından Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikalarıyla doğrulanmıştır.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Son derece hızlı 0.03ms (GtG) tepki süresine ve yüksek 240Hz yenileme hızına sahip yarış oyunu sahnesi.

0.03ms (GtG) hız,
240Hz akıcı oyun deneyimi

Hızlı 0.03ms (GtG) tepki süresi ile 240Hz yenileme hızı sunarak net ve akıcı görseller için ters gölgelenmeyi azaltır. Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yaygın olarak benimsenmiş bir teknolojiyle sertifikalıdır.

AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync™ certification ile donatılan bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.

Pistte yarışan yeşil araba görüntüsü

NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™ certification ve AMD FreeSync Premium logoları.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Gelişmiş oyun özellikleri

•Düşük Gecikme, gerçek zamanlı yanıt için giriş gecikmesini azaltır.

•Black Stabilizer karanlık sahneleri aydınlatarak oyuncuların düşmanları ve ayrıntıları fark etmesine yardımcı olur.

•Crosshair, ölümcül isabet için nişan hassasiyetini artırır. 

•FPS Counter, gerçek zamanlı kare hızınızı gösterir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.

PC ve konsol oyunları dünyasına adım atın!

LG UltraGear™ monitörler, ister hızlı aksiyonlara dalın ister geniş açık dünyaları keşfedin, hem PC hem de konsolda akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunar. HDMI 2.1 desteğiyle, klavye ve fareden joystick’e kadar esnek uyumluluk sunar; akıcı hareket, düşük gecikme ve canlı ayrıntılarla farklı tür ve platformlarda optimize edilmiş bir oyun deneyimi sağlar.

Kavisli bir oyun monitörü, neon ışıklarıyla aydınlanan bir şehirde kırmızı bir süper otomobilin yer aldığı bir yarış oyununu gösteriyor. Diğer oyun sahneleri ekranın etrafında süzülür. Önde beyaz bir konsol kumandası yer alır ve konsol oyun deneyimi vurgulanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

**En-boy oranı desteği konsola göre değişebilir. Optimum oyun performansı için lütfen ekran ayarlarınızı yapın.

Tutturucuya dokunun-bağlantı

Hepsi Bir Arada USB-C ile hızlı tepki

Dizüstü bilgisayarınızı 65 W’a kadar güç sağlamak için USB-C kablosuyla monitöre bağlayın, ayrı bir adaptöre olan ihtiyacı ortadan kaldırın. DP 1.4 veya HDMI 2.1 üzerinden WQHD çözünürlük ve 240Hz yenileme hızının keyfini çıkarın, oyunlarınızın kesintisiz sürmesini sağlayın.

"Masanın ortasında 34 inç oyun monitörü duruyor ve etrafına çeşitli BT cihazları yerleştirilmiş. "

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için USB-C kablosunun USB-C bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

*QHD@240Hz yenileme hızına kadar destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.

*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR.

*USB-C DP ve HDMI kabloları pakete dahildir.

Bu animasyonlu video, LG Switch uygulamasının monitörü hem oyun hem de günlük yaşam için nasıl optimize ettiğini gösteriyor.

LG Switch ile zahmetsizce optimize edilmesi kolaydır.

LG Switch uygulaması monitörü hem iş hem yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca eşlenmiş kısayol tuşuyla ekranı kolayca 11 seçeneğe bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir, görüntülü arama platformu başlatabilirsiniz. Ek olarak, kısayol tuşlarıyla PC ve webOS'unuz arasında sorunsuz geçiş yaparken klavye ve fare ile akıllı işlevler arasında hızlıca gezinebilirsiniz.    

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.

LG Switch uygulaması için eğitim

LG Switch uygulaması sayesinde monitör ayarlarınızı zahmetsizce özelleştirin.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu video, LG UltraGear ürününün temsili görüntüsüdür. Lütfen gerçek ürünle çekilen galeri resimlerine bakın.

Dağınıklığı önleyen şık tasarım

Dağınıklık yaratmayan L-stand ve şık tasarım, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri en aza indirmek üzere geliştirilmiştir; böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur. Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme ile yükseklik ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir tabanla birleşen, 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin.

Mor ışıklarla aydınlatılmış, yakınında bir PC kasasının bulunduğu canlı bir oyun kurulumunda aksiyon-macera oyunu gösteren kavisli oyun monitörü.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Dönüş

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

Çerçevesiz tasarım simgesi.

Çerçevesiz tasarım

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Akıllı

  • Yıl

    2025

EKRAN

  • Boyut [cm]

    86,2

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,231 x 0,231 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %94 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 milyar

  • Renk Biti

    10 bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Tepki Süresi

    0,03 ms (GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • eğrilik

    800R

ÖZELLIKLER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    HAYIR

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Otomatik parlaklık

    HAYIR

  • Renk Zayıflığı

    HAYIR

  • Süper Çözünürlük+

    HAYIR

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Hız Aşırtma

    HAYIR

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • RGB LED Aydınlatma

    Hexagon Aydınlatma

  • PBP

    2PBP

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Kamera

    HAYIR

  • mikrofon

    HAYIR

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    HAYIR

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • DP Sürümü

    1,4 (DSC)

  • USB-C

    EVET (1 adet)

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    65W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (USB-C üzerinden)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2 adet/ver2.0)

  • Dahili KVM

    HAYIR

  • LAN (RJ-45)

    EVET

  • SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    HAYIR

  • Ses girişi

    HAYIR

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Ses Sadece)

  • DVI-D

    HAYIR

STANDART

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    HAYIR

SES

  • DTS HP:X

    HAYIR

  • Zengin Bas

    HAYIR

  • Bluetooth Bağlantısı

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,5W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    YOK

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    6,2

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    10,4

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    15,5

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    784,1x358,3x167,1 mm

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    784,1x580,4x291,8 mm (YUKARI)/784,1x470,4x291,8 mm (Aşağı)

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    927 x 295 x 550 mm

AKSESUAR

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • USB-C

    EVET (1 adet)

  • Uzaktan kumanda

    Yok

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

