LG UltraGear™ 34 inç OLED 240Hz WQHD Kavisli Smart Oyun Monitörü | webOS, 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400
Temel Özellikler
- 34 inç WQHD (3440x1440) OLED ekran
- 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms (GtG) tepki süresi.
- webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- Altıgen aydınlatma tasarımı ve yerden tasarruf sağlayan L stand
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Ödüllü mükemmellik
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
AKIŞ
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
AI Personalized Picture Wizard
AI Sound
KAZANMA
34 inç WQHD Kavisli OLED
DisplayHDR True Black 400 ve DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) ve 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
BAĞLANTI
USB-C (PD 65W) ve HDMI 2.1
LG Switch uygulaması
Dağınıklığı önleyen L stand ile şık tasarım
WebOS destekli
akıllı oyun monitörü
Ücretsiz LG Channels ve çok sayıda akış seçeneği dahil olmak üzere, oyun molaları sırasında zahmetsiz akış1) ile dinlenmenize olanak tanıyan, AI özellikli webOS tarafından desteklenen akıllı oyun monitörümüzle tanışın. Ayrıca yüksek performanslı bulut oyunlarına1) ayrı bir PC veya konsol olmadan erişin, hepsini uzaktan kumandayla kolayca kontrol edin2).
1) İnternet bağlantısı ve ilgili akış ya da bulut oyun hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı üyelikler veya ödemeler gerekebilir ve bunlar pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
2) Uzaktan kumanda pakete dahildir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Yalnızca 21:9 en boy oranında üretilen içerik için geçerlidir. Akış içeriği için platform kısıtlamaları geçerli olabilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Oyun Portalı açıldı
Oyun Portalı, oyun kumandası veya uzaktan kumanda için menü seçme seçenekleri ve kişiselleştirilmiş oyunlaştırma desteğiyle özel bir deneyim sunan oyun odaklı bir platformdur. AAA’dan sosyal oyunlara uzanan geniş bir yelpazedeki oyunlara kolayca erişebilir, oyuncular arasındaki sıralamaları ve puanları takip edebilirsiniz. GeForce NOW, Amazon Luna ve yakında Xbox Cloud gibi önde gelen bulut oyun hizmetleriyle yapılan ortaklıklar ve yerel webOS uygulama oyunları sayesinde, harici konsol veya cihazlara ihtiyaç duymadan oyun oynamaya olanak tanır ve üst düzey bir oyun deneyimi sunar.
Kavisli bir monitörde aksiyon, bulmaca ve bulut oyun uygulamaları gibi canlı oyun simgelerine sahip bir oyun panosu sergileniyor. Ekranı çevreleyen kozmik, parıltılı portal grafiği, bilim kurgu havasını zenginleştiriyor.
*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.
AI Picture
Net karakterler,
gelişmiş gerçeklik
AI Picture yüzleri ve gövdeleri vurgulayan, gürültüyü azaltan ve derinlik katan gerçekçi oyun görselleri sunar. İnce yüz ifadelerinden düşmanın hareketlerine kadar her ayrıntının yakalanması kolaylaşır. Oyunda veya akışta tam sürükleyici bir deneyim için odaklanmış bir ekran sağlanır.
AI Picture işlevi açık ve kapalıyken görüntülerin karşılaştırması.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*PC bağlantısı ve Game Optimizer modunda mevcut değildir.
Dynamic Tone Mapping
Parlaklık ve kontrastla canlanın
İdeal ayrıntı ve gerçekçilik için parlaklığı ve kontrastı ayarlayan Dynamic Tone Mapping özelliği ile görsellerin olması gerektiği gibi keyfini çıkarın. Filmler ve oyunlar, tüm içeriklerde zengin sürükleyicilik ve tutarlı kalite ile hayat buluyor.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yalnızca HDR video sinyali girdiğinde kullanılabilir.
AI Personalized Picture Wizard
Zevkinize uygun
Beğendiğiniz bir görseli seçin, AI Personalized Picture Wizard 85 milyon seçenek arasından mükemmel eşleşmeyi bularak profilinize kaydeder. Size özel bir görünümle oyun ve video deneyiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır olun.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
AI Sound
Algıla, ayırt et, hassas ayarlı ses
Bulunduğunuz alanı algılar ve simüle edilmiş 9.1 kanallı kurulum aracılığıyla mükemmel ayarlanmış ses sunar, taktik avantajı kazanmanız için ekstra hoparlör veya kulaklığa ihtiyaç duymadan ses konumlarını belirler. Ayrıca oyuncunun sesini ortam sesinden ayırt eder, ses seviyelerini ve netliği ayarlayarak oyuna odaklanmanızı sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
5 yıldır ödüllü webOS Re:New Program için yeni güncellemeler
Beş yıl boyunca yapılacak yükseltmelerle en son özelliklerden ve yazılımlardan dört kata kadar yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, her yükseltmeyle özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.
*webOS Re:New Program, 2025 yılında piyasaya sürülecek LG UltraGear akıllı modelleri (45/39/34GX90SA ve 32G810SA) için geçerlidir ve webOS 24 sürümüne sahip olacaktır.
*LG UltraGear akıllı modelleri, webOS 25 sürümünü değil, webOS 26’yı güncellemeyi planlamaktadır.
*Bazı özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin güncelleme ve takvimi modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*webOS yükseltmeleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden itibaren beş yıllık bir süre boyunca dört kez kullanılabilir. Özelliklerin ve güncelleme programlarının kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir..
Derin siyah OLED ile UltraWide görünüm
34 inç WQHD (3440x1440) ekran, standart 16:9 ekranlara göre %34 daha geniş görüş alanı sunar ve geniş ekranda keskin, net görseller sağlar. Bu WQHD OLED, her ortamda oyun deneyimi için daha derin gölgeler, daha parlak ışıklar ve canlı renkler sunar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
**MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.
Geniş açıya geçin. Kısa değil.
Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi
21:9 kavisli OLED monitör, dengeli ve optimize edilmiş en-boy oranı sayesinde hem oyunlarda hem de farklı eğlence içeriklerinde sürükleyici ve büyüleyici bir deneyim sunar.
21:9 kavisli OLED monitör, dengeli ve optimize edilmiş en-boy oranıyla sürükleyici ve büyüleyici bir deneyim sunar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
800R ideal kavis
Doğal görüşle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir masada, tutarlı bir FOV (Görüş Alanı) için 800R kavisine dalın ve kendinizi kavisin merkezinde konumlandırın. Tüm ekranda tutarlı 90 derecelik görüş açısı sunarak, oyun evrenini keşfederken canlı ve bozulmasız grafikler sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüleme deneyimi ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.
Daha derin siyah,
gerçekçi renkler
VESA DisplayHDR True Black 400 ile en karanlık sahnelerde bile ayrıntılı siyah tonları yakalayarak eşsiz derinlik ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 98.5% (tipik) renk gamı, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*1.5M:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.
Gelişmiş göz konforu teknolojileri
üç UL sertifikasıyla
Anti-glare yüzeye sahip LG WOLED’in gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir, gözlerinizi rahat tutar ve tutarlı netlikle kristal berraklığında oyun performansı sunar. Zararlı mavi ışığa maruziyeti sınırlayan ve titreşen ışıkların neden olduğu dikkat dağıtıcı unsurları önleyen kritik alanlardaki UL doğrulamaları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.
Fütüristik bir ortamda robot karakterin göründüğü kavisli oyun monitörü; altta UL sertifikalarıyla birlikte.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.
*LG WOLED paneller, UL tarafından Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikalarıyla doğrulanmıştır.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Yaygın olarak benimsenmiş bir teknolojiyle sertifikalıdır.
AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync™ certification ile donatılan bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.
Pistte yarışan yeşil araba görüntüsü
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Gelişmiş oyun özellikleri
•Düşük Gecikme, gerçek zamanlı yanıt için giriş gecikmesini azaltır.
•Black Stabilizer karanlık sahneleri aydınlatarak oyuncuların düşmanları ve ayrıntıları fark etmesine yardımcı olur.
•Crosshair, ölümcül isabet için nişan hassasiyetini artırır.
•FPS Counter, gerçek zamanlı kare hızınızı gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
PC ve konsol oyunları dünyasına adım atın!
LG UltraGear™ monitörler, ister hızlı aksiyonlara dalın ister geniş açık dünyaları keşfedin, hem PC hem de konsolda akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunar. HDMI 2.1 desteğiyle, klavye ve fareden joystick’e kadar esnek uyumluluk sunar; akıcı hareket, düşük gecikme ve canlı ayrıntılarla farklı tür ve platformlarda optimize edilmiş bir oyun deneyimi sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
**En-boy oranı desteği konsola göre değişebilir. Optimum oyun performansı için lütfen ekran ayarlarınızı yapın.
Hepsi Bir Arada USB-C ile hızlı tepki
Dizüstü bilgisayarınızı 65 W’a kadar güç sağlamak için USB-C kablosuyla monitöre bağlayın, ayrı bir adaptöre olan ihtiyacı ortadan kaldırın. DP 1.4 veya HDMI 2.1 üzerinden WQHD çözünürlük ve 240Hz yenileme hızının keyfini çıkarın, oyunlarınızın kesintisiz sürmesini sağlayın.
"Masanın ortasında 34 inç oyun monitörü duruyor ve etrafına çeşitli BT cihazları yerleştirilmiş. "
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için USB-C kablosunun USB-C bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
*QHD@240Hz yenileme hızına kadar destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR.
*USB-C DP ve HDMI kabloları pakete dahildir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.
LG Switch uygulaması için eğitim
LG Switch uygulaması sayesinde monitör ayarlarınızı zahmetsizce özelleştirin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Bu video, LG UltraGear ürününün temsili görüntüsüdür. Lütfen gerçek ürünle çekilen galeri resimlerine bakın.
Dağınıklığı önleyen şık tasarım
Dağınıklık yaratmayan L-stand ve şık tasarım, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri en aza indirmek üzere geliştirilmiştir; böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur. Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme ile yükseklik ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir tabanla birleşen, 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin.
Mor ışıklarla aydınlatılmış, yakınında bir PC kasasının bulunduğu canlı bir oyun kurulumunda aksiyon-macera oyunu gösteren kavisli oyun monitörü.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
Akıllı
Yıl
2025
EKRAN
Boyut [cm]
86,2
Çözünürlük
3440 x 1440
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0,231 x 0,231 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %94 (CIE1976)
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar
Renk Biti
10 bit
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
Tepki Süresi
0,03 ms (GtG)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
eğrilik
800R
ÖZELLIKLER
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH
HDR Etkisi
EVET
Nano IPS™ Teknolojisi
HAYIR
Donanım Kalibrasyonu
EVET
Otomatik parlaklık
HAYIR
Renk Zayıflığı
HAYIR
Süper Çözünürlük+
HAYIR
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Siyah Sabitleyici
EVET
FPS Sayacı
EVET
Hız Aşırtma
HAYIR
Otomatik Giriş Anahtarı
HAYIR
RGB LED Aydınlatma
Hexagon Aydınlatma
PBP
2PBP
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
Kamera
HAYIR
mikrofon
HAYIR
YAZILIM UYGULAMASI
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
HAYIR
Çift Denetleyici
HAYIR
BAĞLANTI
HDMI
EVET (2 adet)
DP Sürümü
1,4 (DSC)
USB-C
EVET (1 adet)
USB-C (Veri İletimi)
EVET
USB-C (Güç Dağıtımı)
65W
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (USB-C üzerinden)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2 adet/ver2.0)
Dahili KVM
HAYIR
LAN (RJ-45)
EVET
SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)
HAYIR
Ses girişi
HAYIR
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Ses Sadece)
DVI-D
HAYIR
STANDART
UL (cUL)
EVET
CE
HAYIR
SES
DTS HP:X
HAYIR
Zengin Bas
HAYIR
Bluetooth Bağlantısı
EVET
GÜÇ
Tip
Harici Güç (Adaptör)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,5W'tan az
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
YOK
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
6,2
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
10,4
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
15,5
Ayaklı Ağırlık [kg]
784,1x358,3x167,1 mm
Ayaksız Ağırlık [kg]
784,1x580,4x291,8 mm (YUKARI)/784,1x470,4x291,8 mm (Aşağı)
Nakliye Ağırlığı [kg]
927 x 295 x 550 mm
AKSESUAR
Adaptör
EVET
HDMI
EVET (2 adet)
USB-C
EVET (1 adet)
Uzaktan kumanda
Yok
Diğerleri (Aksesuar)
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
