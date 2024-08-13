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39" UltraGear™ OLED 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
39" UltraGear™ OLED 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
CES 2024 Innovation Awards
Onur ödülü
Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarlar
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Oyunun merkezi siz olun
Karşınızda etrafınızı sararak sizi kendi dünyasının içine çeken yepyeni 800R kavisli monitör.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ekran
39" Ultra-WQHD Kavisli OLED DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5% Parlama önleyici ve Düşük yansıma
Hız
240Hz yenileme hızı
0.03ms (GtG) tepki süresi
DisplayPort ve HDMI’dan 240Hz
Teknoloji
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görüntüleme varsayımı ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.
Panoramik oyun manzarasını keşfedin
39 inç 21:9 Ultra-WQHD ekran, standart 16:9 ekrana kıyasla 34% daha geniş bir görünüm sağlar. Yeni oyun manzarasının baş döndürücü büyüsüne kendinizi ilk kez bırakma deneyimini yaşayın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ekstra parlak OLED
Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık
Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.
Parlak OLED panel.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear™ 45GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.
*Parlaklık: 250 nit (Min.), 275 nit (Tip.).
Micro Lens Array+
OLED evrimi
Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Renk cümbüşü
VESA DisplayHDR True Black 400, 1.5M kontrast oranı ve DCI-P3 98.5% (Tip.) sayesinde ister aydınlık ister karanlık her sahneye gerçekçi detaylarla hayat katar.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki seçenekler seçildiğinde güç tüketimi artabilir.
*Daha parlak modda ekran yanması meydana gelebilir.
240Hz ile OLED ekran
Şimşek hızında hareket
LG’nin yeni UltraGear™ monitörü, ultra hızlı 240Hz yenileme hızı sayesinde sonraki kareyi hızlıca görmenizi sağlayarak görüntüyü kusursuz hale getirir. Oyuncular rakiplerine anında yanıt vererek onları yakalayabilir ve hedeflere kolayca nişan alabilir.
240Hz ve 0.03ms (GtG) ile OLED ekran.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Aşırı hızlı
0.03ms (GtG) tepki süresi
0.03ms (GtG) tepki süresi ters gölgelenmeyi azaltır ve nesneler daha net bir şekilde görüntülenir. Daha sorunsuz bir hareket ve gerçeküstü görsel akıcılıkla oyunların keyfini çıkarın.
Stilinize uygun yepyeni tasarım
UltraGear’ın yeni kimliği Bütün Halinde Altıgen Tasarım ile sunuluyor. Oyun odanızı modern ve benzersiz bir tasarımla ön plana çıkarın. Karmaşadan uzak sade L stand masanızda mümkün olan en az yeri işgal ederek ölü alanları en aza indirir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Akışkan oyun deneyimi
Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyunlarınıza keskinlik kazandırın
VESA ClearMR 13000 sertifikalı bu monitör, oyun oynarken olağanüstü azaltılmış hareket bulanıklığıyla her hareketi durağan görüntüler kadar net görmenizi sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Parlama önleyici ve Düşük yansıma
Ekrandaki tek görüntü oyununuz olsun
Parlama önleyici ve Düşük yansıma teknolojisi, ışıklı ortamda dahi ekranda oluşabilecek karmaşaları azaltarak her yerde daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunar.
Canlılıktan ödün vermeyen konfor
LG’nin Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık teknolojisi ile gözleriniz rahat, oyun deneyiminiz ise mükemmel.
*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
*240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu (pakete dahildir) destekleyen bir ekran kartı gerekir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
PBP ve PIP
Oyundan daha fazlasını yapın
Bu monitör 2 PBP ve PIP’ye kadar destekler. Bu sayede, 2 farklı girişten gelen içeriği tek bir ekranda görüntülemenize izin verir. Böylece, tek bir monitörde birden fazla oyun veya görevi aynı anda çalıştırabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar ve PC’den alınan bölünmüş ekran.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*PBP: Picture By Picture / PIP: Resim İçinde Resim.
*Gerçek performans, PC ve çalıştırılan programlara göre değişiklik gösterir.
*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*En yeni OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
OLED’inizi Koruma Yolları
Ekranı düzenli aralıklarla hareket ettiren ‘OLED Ekran Hareketi’, ‘Ekran Koruyucu’ ve ‘Görüntü Temizleme’ özelliklerini aktif hale getirerek ardıl görüntülerin oluşumunu veya ekran yanmalarını önleyebilirsiniz.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yazılım ve Kalibrasyon Sensörü pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
Y24
EKRAN
-
Boyut [İnç]
39
-
Boyut [cm]
99.1
-
Çözünürlük
3440 x 1440
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
21:09
-
Piksel Aralığı [mm]
0,266 x 0,266 mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/㎡
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
-
Tepki Süresi
0,03 ms (GTG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178°(R/L), 178°(U/D)
-
eğrilik
800R
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ GERÇEK SİYAH 400
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Unity Altıgen Aydınlatma
-
PBP
2PBP
-
BİP
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Parlaklık stabilizasyonu
EVET
-
Aydınlatma
Unity Altıgen Aydınlatma
-
Işık Kutusu Modu
Unity Altıgen Aydınlatma
-
Döndürme ve Aynalama Modu
Eğme/Yükseklik/Döndürme
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
DP Sürümü
1.4 (DSC)
-
Yıldırım
Unity Altıgen Aydınlatma
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
VAR(1 adet/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
VAR(2 adet/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4 Kutuplu(Ses+Mikrofon)
SES
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
52,2W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
55W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
38W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
MEKANIK
-
OneClick Standı
EVET
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
887,8 x 611,2 x 309,9 mm (Yukarı) / 887,8 x 491,2 x 309,9 mm (Aşağı)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
887,8 x 404,4 x 198,0 mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
985 x 338 x 550mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
10,4 kg
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
7,0 kg
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
16.0 kg
AKSESUAR
-
Güç kablosu
Harici Güç(Adaptör)
-
Adaptör
Harici Güç(Adaptör)
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Yıldırım
EVET
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Uzaktan kumanda
EVET
-
USB3.0 Yukarı Akış Kablosu
VAR(1 adet/ver3.0)
KONTROL KUTUSU
-
AC güç kablosu
Harici Güç(Adaptör)
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