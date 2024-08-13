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39" UltraGear™ OLED 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
39GS95QE PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

39" UltraGear™ OLED 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

39GS95QE PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
39GS95QE-B

39" UltraGear™ OLED 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

-15 derece yandan görünüm
CES 2024 Innovation Awards logosu.

CES 2024 Innovation Awards

Onur ödülü

Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

IF DESIGN AWARD 2024

iF DESIGN AWARD

Oyun Monitörü

UltraGear™ OLED oyun monitörü.

Oyun için tasarlandı

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyunun merkezi siz olun

Karşınızda etrafınızı sararak sizi kendi dünyasının içine çeken yepyeni 800R kavisli monitör.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Ekran

39" Ultra-WQHD Kavisli OLED DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5% Parlama önleyici ve Düşük yansıma

Hız

240Hz yenileme hızı

0.03ms (GtG) tepki süresi

DisplayPort ve HDMI’dan 240Hz

Teknoloji

VESA ClearMR

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

800r kavisli gövdenin üstten görünümü.

İçgüdüsel kavis

Ekranla olan mesafeyi ve insan gözünün doğal görüşünü derinlemesine araştırarak oyunsal içgüdüleri uyandıran kavis deneyimini yaşayın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Masanızda otururken ekranın odak noktası haline gelerek orijinal grafikleri herhangi bir bozulma olmadan tutarlı bir parlaklık ve canlılıkla sunar. 800R kavisin merkezinde yerinizi alın ve oyun evrenini bir bütün halinde keşfedin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Görüntüleme varsayımı ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.

39" 21:9 Ultra-WQHD

Panoramik oyun manzarasını keşfedin

39 inç 21:9 Ultra-WQHD ekran, standart 16:9 ekrana kıyasla 34% daha geniş bir görünüm sağlar. Yeni oyun manzarasının baş döndürücü büyüsüne kendinizi ilk kez bırakma deneyimini yaşayın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Ekstra parlak OLED

Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık

Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.

Parlak OLED panel.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear™ 45GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.

*Parlaklık: 250 nit (Min.), 275 nit (Tip.).

Micro Lens Array+

OLED evrimi

Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Renk cümbüşü

VESA DisplayHDR True Black 400, 1.5M kontrast oranı ve DCI-P3 98.5% (Tip.) sayesinde ister aydınlık ister karanlık her sahneye gerçekçi detaylarla hayat katar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Kontrast oranı 25% APL’de 1.5m:1’dir.

*APL (Ortalama Görüntü Seviyesi) değeri yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.

AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.
Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.
Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.

Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.

Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.

Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki seçenekler seçildiğinde güç tüketimi artabilir.

*Daha parlak modda ekran yanması meydana gelebilir.

240Hz ile OLED ekran

Şimşek hızında hareket

LG’nin yeni UltraGear™ monitörü, ultra hızlı 240Hz yenileme hızı sayesinde sonraki kareyi hızlıca görmenizi sağlayarak görüntüyü kusursuz hale getirir. Oyuncular rakiplerine anında yanıt vererek onları yakalayabilir ve hedeflere kolayca nişan alabilir.

240Hz ve 0.03ms (GtG) ile OLED ekran.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Aşırı hızlı
0.03ms (GtG) tepki süresi

0.03ms (GtG) tepki süresi ters gölgelenmeyi azaltır ve nesneler daha net bir şekilde görüntülenir. Daha sorunsuz bir hareket ve gerçeküstü görsel akıcılıkla oyunların keyfini çıkarın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyuncuyu merkeze alan tasarım

Stilinize uygun yepyeni tasarım

UltraGear’ın yeni kimliği Bütün Halinde Altıgen Tasarım ile sunuluyor. Oyun odanızı modern ve benzersiz bir tasarımla ön plana çıkarın. Karmaşadan uzak sade L stand masanızda mümkün olan en az yeri işgal ederek ölü alanları en aza indirir.

New unity-hexagonal-design with L stand.
Product image of back light on.
Product image of side.
Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Dönüş

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım simgesi.

Yükseklik

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Çerçevesiz tasarım

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Akışkan oyun deneyimi

Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.

VESA certified AdaptiveSync

VESA AdaptiveSync Display sertifikalı bu monitör, oyun oynarken kaydadeğer şekilde daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme sağlar. Daha akıcı, yırtılmasız oyun görüntülerinin ve titreşimsiz video oynatmanın keyfini sürün.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış bu G-SYNC® Compatible monitör, size çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.

AMD FreeSync™ Premium Pro

FreeSync™ Premium Pro teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Oyunlarınıza keskinlik kazandırın

VESA ClearMR 13000 sertifikalı bu monitör, oyun oynarken olağanüstü azaltılmış hareket bulanıklığıyla her hareketi durağan görüntüler kadar net görmenizi sağlar.

VESA ClearMR logosu ile pürüzsüz oyun deneyimi videosu.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Parlama önleyici ve Düşük yansıma

Ekrandaki tek görüntü oyununuz olsun

Parlama önleyici ve Düşük yansıma teknolojisi, ışıklı ortamda dahi ekranda oluşabilecek karmaşaları azaltarak her yerde daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Canlılıktan ödün vermeyen konfor

LG’nin Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık teknolojisi ile gözleriniz rahat, oyun deneyiminiz ise mükemmel.

*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Oyuncular DP 1.4 or HDMI 2.1 ile desteklenen 240 yenileme hızlı bir oyunun tadını çıkarıyor.

DP 1.4 ve HDMI 2.1

OLED ekran ile oyun performansınızı artırın

Bu monitör, DP ve HDMI'dan 240Hz'e kadar yenileme hızına sahiptir. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile Ultra-WQHD çözünürlüğünün ve 240Hz'nin keyfini tam olarak çıkarabilir.

*240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için DP 1.4 veya HDMI 2.1 kablosunu (pakete dahildir) destekleyen bir ekran kartı gerekir.

*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

PBP ve PIP

Oyundan daha fazlasını yapın

Bu monitör 2 PBP ve PIP’ye kadar destekler. Bu sayede, 2 farklı girişten gelen içeriği tek bir ekranda görüntülemenize izin verir. Böylece, tek bir monitörde birden fazla oyun veya görevi aynı anda çalıştırabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar ve PC’den alınan bölünmüş ekran.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*PBP: Picture By Picture / PIP: Resim İçinde Resim.

*Gerçek performans, PC ve çalıştırılan programlara göre değişiklik gösterir.

4 kutuplu kulaklık kablosu monitöre bağlıdır.

4 kutuplu kulaklık çıkışı

Sürükleyici ses efekti eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca, sanal 3D ses deneyimi sunan DTS Headphone:X ile büyüleyici bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

Oyun GUI’sı

Ödüllü oyun GUI’sı

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

OLED’inizi Koruma Yolları

Ekranı düzenli aralıklarla hareket ettiren ‘OLED Ekran Hareketi’, ‘Ekran Koruyucu’ ve ‘Görüntü Temizleme’ özelliklerini aktif hale getirerek ardıl görüntülerin oluşumunu veya ekran yanmalarını önleyebilirsiniz.

*Bu özellik yalnızca pakete dahil uzaktan kumanda ile kullanılabilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.

LG Calibration Studio yazılımı.

LG Kalibrasyon Stüdyosu

Güncellenen doğru renkler

LG Calibration Studio’nun donanım kalibrasyonunu kullanarak geniş bir renk yelpazesi ve tutarlılık sunan gelişmiş renk kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir. 

*Yazılım ve Kalibrasyon Sensörü pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.

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Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y24

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    39

  • Boyut [cm]

    99.1

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • Pano Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    21:09

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,266 x 0,266 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250cd/㎡

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Tepki Süresi

    0,03 ms (GTG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

  • eğrilik

    800R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ GERÇEK SİYAH 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Unity Altıgen Aydınlatma

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Aydınlatma

    Unity Altıgen Aydınlatma

  • Işık Kutusu Modu

    Unity Altıgen Aydınlatma

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • DP Sürümü

    1.4 (DSC)

  • Yıldırım

    Unity Altıgen Aydınlatma

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    VAR(1 adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    VAR(2 adet/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 Kutuplu(Ses+Mikrofon)

SES

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    52,2W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    55W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    38W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

MEKANIK

  • OneClick Standı

    EVET

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    887,8 x 611,2 x 309,9 mm (Yukarı) / 887,8 x 491,2 x 309,9 mm (Aşağı)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    887,8 x 404,4 x 198,0 mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    985 x 338 x 550mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    10,4 kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    7,0 kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    16.0 kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    Harici Güç(Adaptör)

  • Adaptör

    Harici Güç(Adaptör)

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Yıldırım

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Uzaktan kumanda

    EVET

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    VAR(1 adet/ver3.0)

KONTROL KUTUSU

  • AC güç kablosu

    Harici Güç(Adaptör)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları