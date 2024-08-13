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240 Hz Yenileme Hızına sahip 49” UltraGear™ 32:9 Dual QHD Kavisli Oyun Monitörü
Hız
240 Hz Yenileme Hızı
1 ms (GtG) Tepki Süresi
HDMI 2.1'den DQHD@240 Hz
Ekran
49” 32:9 Dual QHD (5120x1440) Kavisli
DCI-P3 %95 (Tip.)
VESA DisplayHDR™ 1000
Teknoloji
AMD FreeSync™ Premium Pro
Oyun Grafik Kullanıcı Arayüzü
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Büyüleyici Oyun Deneyimi İçin Tasarlandı
49 inç 32:9 Dual QHD Kavisli (1000R) ekran.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Oyun İçin Daha Fazla Olanak
2 PBP
*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.
Hızlı Ekran, Akıcı Oyun
*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*"1ms Tepki Süresi"ni gerçekleştirmek için "Daha Hızlı Mod"u seçin (Oyun Modu → Tepki Süresi → Daha Hızlı Mod).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
* KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium Pro karşılaştırması.
Eksiksiz ve Kolay Oyun Deneyimi
DisplayPort veya HDMI ile DQHD@240 Hz
*240 Hz'e kadar hızlı Yenileme Hızını destekler. Düzgün çalışması için HDMI 2.1'i destekleyen bir grafik kartı ve HDMI 2.1 kablosu (pakete dahildir) gerekir.
*Ekran kartı pakete sahil DEĞİLDİR (ayrıca satılır).
*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Bu monitör yerleşik bir hoparlörü desteklemez.
*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR (ayrı satılır).
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
Dinamik Hareket Senkronizasyonu
Dynamic Action Sync ile oyuncular kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, giriş gecikmelerini azaltabilir ve rakiplerine hızla tepki verebilir.
-
Siyah Dengeleyici
Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.
-
Nişan imleci
Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.
-
FPS Sayacı
İster kurgu yapıyor, ister oyun oynuyor veya film izliyor olun, sizin için her kare önemlidir. Bu nedenle FPS Sayacı, deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak için yükleme performansı hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
* Crosshair özelliği, FPS Sayacı etkinken kullanılamaz.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
49
-
Çözünürlük
5120x1440
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
32 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
450
-
eğrilik
1000R
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
2023
EKRAN
-
Boyut [İnç]
49
-
Boyut [cm]
123.8
-
Çözünürlük
5120x1440
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
32 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.2328 x 0.2328
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
350
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
450
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
2250:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
eğrilik
1000R
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 1000
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Profesyonel
-
SGK
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Altıgen Aydınlatma
-
PBP
2PBP
-
BİP
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Diğerleri (Özellikler)
Altıgen Aydınlatma, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4 kutuplu H/P Çıkışı)
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
STANDART
-
RoHS
EVET
SES
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
Tip
Dahili Güç
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
90W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
240W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
1170.0 x 583.3 x 393.1(↑) 1170.0 x 473.3 x 393.1(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
1170 x 373.1 x 236.4
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
1278 x 530 x 339
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
15.1
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
12.1
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
20
AKSESUAR
-
HDMI
EVET (ver 2.1)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
Fare Tutucu
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