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LG LED Monitör M37

Teknik Özellikler

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LG LED Monitör M37

19M37A

LG LED Monitör M37

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    18.5"

  • Panel Tipi

    TN

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1366 x 768

  • Parlaklık

    200 nit

  • Kontrast Oranı (DFC)

    5M : 1

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5 ms

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7 M

  • Görüş Açısı

    90° / 65° (CR≥10)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Giriş Konektörü

    D-Sub Girişi

ÖZELLIKLER

  • Picture(Resim)Modu

    Var

  • Reader(Okuyucu)Modu

    Var

  • Color Wizard

    Var

  • Flicker Safe (Titreşim Engelleme) Özelliği

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Dual Smart Solution

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    44.1 x 16.8 x 34.9

  • Set (Ayaksız)

    44.1 x 5.7 x 27.5

  • Duvara Montaj (VESA)

    7.5 x 7.5

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • D-Sub

    Var

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    2.1 kg

  • Set (Ayaksız)

    1.9 kg

Müşteri Yorumları