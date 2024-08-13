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LG LED Monitör M35
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
21.5"
-
Panel Tipi
LED Monitör
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Parlaklık
200 nit
-
Kontrast Oranı (DFC)
Mega
-
Kontrast Oranı (Dinamik)
5000000:1
-
Tepkime Süresi (GTG)
5 ms
-
Pixel Aralığı
0.24x 0.24
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16.7 M
-
Görüş Açısı
90° / 65° (CR≥10)
-
Yüzey İşlemesi
Anti-Glare 3H
-
Ayaklık Açısı
-3º ~ 20º
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
D-Sub
Var
ÖZELLIKLER
-
Süper Enerji Tasarruf Modu
Var
-
Okuma Modu
Var
-
Dual Smart Solution
Var
-
Duvara Montaj(mm)
Var
-
Flicker Safe
Var
-
Tak ve Çalıştır
Var
-
Ayrılabilir Ayaklık
Var
-
Eğim
Var
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Normal) Çalıştırma Modu
18 W
-
DC Kapalı (max)
0.3W
-
Güç Tasarrufu / Bekleme Modu (max)
≤ 0,3 W
STANDARTLAR
-
UL(cUL)
Var
-
TUV-TYPE
Var
-
FCC-B, CE
Var
-
EPA 6.0
Var
-
EPEAT
Gold
-
Windows Sertifikalı
Windows8
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
509 x 215 x 411
-
Set (Ayaksız)
509 x 98 x 316
-
Kutu
577 x 381 x 132
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
2.6 kg
-
Set (Ayaksız)
2.2 kg
-
Kutu
3.7 kg
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Var
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