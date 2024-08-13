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22" Class UltraFine™ 4K IPS LED Monitör (21,5" Diagonal)

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

22" Class UltraFine™ 4K IPS LED Monitör (21,5" Diagonal)

22MD4KA-B

22" Class UltraFine™ 4K IPS LED Monitör (21,5" Diagonal)

22MD4KA-B
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    21,5" Düz

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamutu (CIE 1931)

    DCI-P3 99%

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    8bit, 16,7 milyon

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,11622 mm × 0,11622 mm

  • Tepki Süresi

    12 ms/14 ms GTG

  • Yenileme Hızı

    Yatay Frekans: 88~143kHz Dikey Frekans: 48~60Hz

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    4096 x 2304

  • Parlaklık

    500 nit

  • Kontrast Oranı

    1200:1

  • İzleme Açısı

    178 / 178

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici, 2H

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • USB-C

    Evet (x1, PD, DP Alt. Mod, USB3.1 Gen1), UHD@60Hz

HOPARLÖR

  • Tip

    Stereo Hoparlörler

  • Audio Çıkışı

    5Wx2 77dB (LG Standardına göre)

GÜÇ

  • Tip

    150W Yerleşik Güç

  • Giriş

    100~240V, 50/60Hz

  • Güç Tasarrufu/Uyku Modu (Maks)

    1,2W

  • DC Kapalı (Maks)

    0,5W

ÖZELLİKLER

  • USB Bağlantısı

    USB-C

  • USB bağlantı noktası

    3 çıkış (USB-C)

  • HDCP

    HDCP1.4 / 2.2

  • Ortam Işığı Sensörü

    Evet

  • Ekran Üstü Kontrol (OSC)

    Evet

  • Çıkarılabilir Taban

    Evet (Tek dokunuşla çıkarma düğmesi)

  • Eğim (Açı)

    Evet (Açı -5~25 derece)

  • Yükseklik (mm)

    Evet (aralık 0~110mm)

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Ayak Dahil (GxYxD)

    19,90" x 15,29" x 8,66"

  • Ayak Hariç (GxYxD)

    19,90" x 11,78"x 1,72"

  • Kargo Boyutları (GxYxD)

    23,74" x 19,96" x 11,38"

  • Ayak Dahil Ağırlık

    12,35 lbs

  • Ayak Hariç Ağırlık

    8,38 lbs

  • Kargo Ağırlığı

    20,50 lbs

KABİN/AKSESUARLAR

  • VESA® Boyutu (mm)

    100 x 100

  • Güç Kablosu

  • USB Type C to C

    Evet (USB-C Pasif Kablo, 1,8 m)

  • Kolay Kurulum Kılavuzu

    Evet

  • Ürün İşlevlerini Kullanma Kılavuzları

    Evet

  • VESA tasarım kapağı

    Evet

  • Yazılım yükleme CD’si

    Web'ten İndirme

STANDART

  • UL(cUL)

    EVET

  • CB

    Evet

  • FCC-B, CE

    EVET

  • CCC, BSMI

    Evet

  • KC

    Evet

  • VCCI

    Evet

  • RCM

    Evet

  • China CEL

    Evet

  • ROHS, REACH

    Evet

  • USB-C

    Evet

SINIRLI GARANTİ/UPC

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl - Parça ve İşçilik

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    719192606708

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