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22" Class UltraFine™ 4K IPS LED Monitör (21,5" Diagonal)
22" Class UltraFine™ 4K IPS LED Monitör (21,5" Diagonal)
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
21,5" Düz
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamutu (CIE 1931)
DCI-P3 99%
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
8bit, 16,7 milyon
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,11622 mm × 0,11622 mm
-
Tepki Süresi
12 ms/14 ms GTG
-
Yenileme Hızı
Yatay Frekans: 88~143kHz Dikey Frekans: 48~60Hz
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
4096 x 2304
-
Parlaklık
500 nit
-
Kontrast Oranı
1200:1
-
İzleme Açısı
178 / 178
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici, 2H
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
USB-C
Evet (x1, PD, DP Alt. Mod, USB3.1 Gen1), UHD@60Hz
HOPARLÖR
-
Tip
Stereo Hoparlörler
-
Audio Çıkışı
5Wx2 77dB (LG Standardına göre)
GÜÇ
-
Tip
150W Yerleşik Güç
-
Giriş
100~240V, 50/60Hz
-
Güç Tasarrufu/Uyku Modu (Maks)
1,2W
-
DC Kapalı (Maks)
0,5W
ÖZELLİKLER
-
USB Bağlantısı
USB-C
-
USB bağlantı noktası
3 çıkış (USB-C)
-
HDCP
HDCP1.4 / 2.2
-
Ortam Işığı Sensörü
Evet
-
Ekran Üstü Kontrol (OSC)
Evet
-
Çıkarılabilir Taban
Evet (Tek dokunuşla çıkarma düğmesi)
-
Eğim (Açı)
Evet (Açı -5~25 derece)
-
Yükseklik (mm)
Evet (aralık 0~110mm)
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Ayak Dahil (GxYxD)
19,90" x 15,29" x 8,66"
-
Ayak Hariç (GxYxD)
19,90" x 11,78"x 1,72"
-
Kargo Boyutları (GxYxD)
23,74" x 19,96" x 11,38"
-
Ayak Dahil Ağırlık
12,35 lbs
-
Ayak Hariç Ağırlık
8,38 lbs
-
Kargo Ağırlığı
20,50 lbs
KABİN/AKSESUARLAR
-
VESA® Boyutu (mm)
100 x 100
-
Güç Kablosu
–
-
USB Type C to C
Evet (USB-C Pasif Kablo, 1,8 m)
-
Kolay Kurulum Kılavuzu
Evet
-
Ürün İşlevlerini Kullanma Kılavuzları
Evet
-
VESA tasarım kapağı
Evet
-
Yazılım yükleme CD’si
Web'ten İndirme
STANDART
-
UL(cUL)
EVET
-
CB
Evet
-
FCC-B, CE
EVET
-
CCC, BSMI
Evet
-
KC
Evet
-
VCCI
Evet
-
RCM
Evet
-
China CEL
Evet
-
ROHS, REACH
Evet
-
USB-C
Evet
SINIRLI GARANTİ/UPC
-
Sınırlı Garanti
1 Yıl - Parça ve İşçilik
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
719192606708
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