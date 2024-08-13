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24 İnç IPS LED Monitör

Teknik Özellikler

İncelemeler

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24 İnç IPS LED Monitör

24MP58VQ-P

24 İnç IPS LED Monitör

24" IPS LED Monitor 27MP68VQ-P
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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    24"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:09

  • Çözünürlük

    1920*1080

  • Parlaklık

    250nits

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    1000:01:00

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7M

  • Tepkime Süresi

    5ms

  • Görüş Açısı

    178/178

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Giriş Konektörü

    D-Sub Girişi,DVI-D,HDMI,Kulaklık Çıkışı

ÖZELLIKLER

  • Picture(Resim)Modu

    Var

  • Black Stabilizer

    Var

  • Super Resolution+

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Flicker Safe(Titreşim Engelleme)

    Var

  • Color weakness

    Var

  • Ekranı 4'e Bölme Özelliği

    Var

ENERJI

  • Voltaj

    100 ~ 240Vac, 50/60Hz

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    550.5 X 186.8 X 419

  • Set (Ayaksız)

    550.5 X 85.5 X 332.1

  • Box

    619 X 395 X 129

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    3.8 kg

  • Set (Ayaksız)

    2.8 kg

Müşteri Yorumları