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27" Class Full HD IPS LED Oyun Monitörü (27" Diagonal)
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

27" Class Full HD IPS LED Oyun Monitörü (27" Diagonal)

Ürün Bilgi Formu
27MP59G-P

27" Class Full HD IPS LED Oyun Monitörü (27" Diagonal)

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    27"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:09

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Parlaklık(cd/m2)

    250(Tipik), 200(Min)

  • Kontrast Oranı (Orjinal)

    1000:1 (Tipik)

  • Pixel Aralığı(mm)

    0.3114x0.3114

  • Renk Skalası

    sRGB 99% üzeri

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5ms(yuksek), 1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği

  • İzleme Açısı(CR≥10)

    178/178

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    -2º ~ 15º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • D-Sub

    Var

  • HDMI

    Var(ver1.4)

  • DisplayPort

    Var (ver1.2)

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

ÖZELLIKLER

  • Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • SIX Axis Control

    Var

  • Okuma Modu

    Var

  • OnScreen Kontrolü (OSC)

    Var

  • Black Stabilizer

    Var

  • DAS Modu

    Var

  • Oyun Modu

    Var

  • Renk Zayıflığı Modu

    Var

  • Resim Mode

    Var

  • Tepkime Süresi Kontrolü

    Var

  • Otomatik Bekleme

    Var

  • Flicker Safe

    Var

  • 1ms Motion Blur Reduction

    Var

  • Freesync

    Var (HDMI/DP,~75Hz)

  • Crosshair

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adaptor / 100-240Vac, 50/60Hz

BOYUTLAR(G*D*Y, MM)

  • Set (Ayaklı)

    634.1 x 204.1 x 470.5

  • Set (Ayaksız)

    634.1 x 91.1 x 382.5

  • Kutu

    703 x 446 x 135

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    4.3 kg

  • Set (Ayaksız)

    3.9 kg

  • Kutu

    6 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları