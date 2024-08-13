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32" Full HD LCD TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Çözünürlük
1920x1080
-
İzleme Açısı Derecesi
178/178
-
Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)
10bit
-
Tepkime Süresi (MPRT)
2.2ms
-
Full HD
Var
-
TruMotion
200Hz
-
WCC (Geniş Renk Kontrolü)
Var
-
Dijital DVB-T (MPEG-4)
Var
VİDEO
-
24p Gerçek Sinema (24p 5:5/2:2 Aşağı Çekme Modu)
Var
-
AV Modu (Sinema/Oyun/Spor)
Var
-
Resim Sihirbazı
Var
-
Uzman Modu
Var
-
Dual XD Engine
Var
-
Görüntü Oranı Düzeltme
8 Modes (16:9/Justscan/Original/4:3/14:9/Zoom /CinemaZoom/fullwide)
-
Resim Durumu Modu
8 Modes (Intelligent sensor, Vivid, Standard, Cinema, Sport, Game, isf Expert1, isf Expert2)
-
Parlak Beyaz
Var
SES
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
5 Modes (Standard/Music/Cinema/Sports/Game)
ARAYÜZ
-
RF Girişi
Var (1 Adet)
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Var (1 Adet)
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
AV Girişi
Var (1 Adet)
-
PC Ses Girişi
Var (1 Adet)
-
HDMI/HDCP Girişi
Var (3 Adet)
-
USB 2,0
Var (2 Adet)
-
Full Skart
Var
-
CI Yuvası
Var
YAYIN
-
PAL-M / N
Var
-
NTSC AV 3,58, 4,43
Var
-
PAL -B/G, D/K, I
Var
-
SECAM-L/L'
Var
-
Dual XD Engine
Var
-
Resim Modu
Var
TEMEL NİTELİKLER
-
Ekran Tipi
LCD TV
-
Ekran Boyutu ( İnç )
32
-
Full HD
Var
ÖZELLİKLER
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var (Plus)
-
Bluetooth
Yok
-
THX
Yok
-
MP3/JPG Uyumu
Var
-
TruMotion
Var
-
DivX (HD/SD) altyazısı
Var (HD)
-
Wireless AV Link
Var
-
NetCast™
Var
-
Videocall
Var
-
DLNA/CIFS
Var
-
1080P Kaynak Girişi
HDMI 60p/50p/30p/24p Component 60p/50p
-
AV Giriş Navigasyonu
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
Var
-
Akıllı Sensör
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100 ~ 240V 50/60Hz
-
Tüketim (IEC62087 dinamik yayın-içerik video sinyali)
150
-
Beklemede (Bekleme modu)
0.3 W ↓
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