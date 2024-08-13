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32“ Full HD IPS LED MONİTÖR
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
32'' / 80 cm
-
Panel Tipi
IPS
-
Görüntü Oranı
16:09
-
Çözünürlük
1920*1080
-
Parlaklık
250 nit
-
Görüş Açısı
178 /178 (CR≥10)
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
D sub Girişi
Var
-
HDMI Giriş
Var (2EA)
-
USB Giris
Var (USB2.0)
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
PC Audio Girişi
Var
ÖZELLİKLER:
-
Flicker Safe
Var
-
Reader Mode
Var
-
Divx HD player (USB Media Player)
Var
-
Motion Eye Care
Var
-
Akilli Enerji Tasarrufu
Var
SES
-
Hoparlör
Speaker 5W*2
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
Adaptor / 100~240V
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
726.6x204.8x491.9
-
Set (Ayaksız)
726.6x94.1x435.9
-
Kutu
814x140x510
-
Duvara Monte
200x100
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
6.5kg
-
Set (Ayaksız)
6.0kg
-
Kutu
9.1kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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