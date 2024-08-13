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LG LED SPEAKER Monitor Full HD

Teknik Özellikler

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LG LED SPEAKER Monitor Full HD

40MB27HM-P

LG LED SPEAKER Monitor Full HD

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    40''

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:09

  • Çözünürlük

    1920*1080

  • Parlaklık

    300 cd/m2

  • Görüş Açısı

    R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Komponent Girisi

    Var(2EA)

  • Kompozit Girişi

    Var (ver1.2)

  • HDMI Giriş

    Var (2EA)

  • USB Giris

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • Hoparlor Cikisi

    Var

ÖZELLIKLER

  • Gaming Mode

    Var

  • Divx HD player (USB Media Player)

    Var

  • Motion Eye Care

    Var

  • Akilli Enerji Tasarrufu

    Var

SES

  • Hoparlör

    10W*2CH

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adaptor / 100 ~ 240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    911x189x581 mm

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    6,2

  • Set (Ayaksız)

    5,6

Müşteri Yorumları