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LG, çerçevesiz LCD TV ile televizyon keyfinizdeki sınırları kaldırmanızı sağlıyor

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG, çerçevesiz LCD TV ile televizyon keyfinizdeki sınırları kaldırmanızı sağlıyor

Borderless SL8500

LG, çerçevesiz LCD TV ile televizyon keyfinizdeki sınırları kaldırmanızı sağlıyor

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • İzleme Açısı Derecesi

    178/178

  • Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)

    10bit

  • Tepkime Süresi (MPRT)

    2.4ms

  • Full HD

    Var

  • Parlaklık (cd/m2)

    500

SES

  • Dolby Dijital Dekoder

    Var

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Surround Sistemi

    SRS Trussuround XT

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    5 Modes (Standard/Music/Cinema/Sport/Game)

ARAYÜZ

  • PC Ses Girişi

    Var (1 Adet)

  • SCART

    Var

TEMEL NİTELİKLER

  • Ekran Tipi

    LCD TV

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    42

Müşteri Yorumları