We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Duyarlı LED ile Yeni Teknolojinin Keyfine Varın
Duyarlı LED ile Yeni Teknolojinin Keyfine Varın
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Monitor
GENEL
-
Ekran Boyutu
21.5
-
Panel Tipi
TN
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Parlaklık((cd/m2)
250
-
Kontrast Oranı
1000:1
-
Yanıt Süresi(ms)
5 ms
-
Görüş Açısı
170/160
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16.7M colors
-
PixelPitch()
0.248x0.248
-
Yüzey İşlemesi
Anti-Glare 3H
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
D-Sub
Var
-
DVI-D
Yok
-
Kompozit Video Girişi/Çıkışı
Yok
-
S-Video
Yok
-
SCART
Yok
-
HDMI
Yok
-
DisplayPort
Yok
GÜÇ
-
Güç Tipi (Adaptör veya LIPS)
Adaptor
-
rmal Açık(Typ.)
23W
-
Güç Tasarrufu/Bekleme Modu(Maks)
1W under
-
DC Kapalı(Maks)
0.5 Watt
ÖZELLIKLER
-
f-Motor
Var
-
Fotoğraf efekti
Var
-
sRGB
Var
-
Akıllı Oto
Var
-
Tak ve Çalıştır
DDC2B
MEKANIK
-
Set Rengi
Parlak Siyah
-
Ön Rengi
Black Glossy
-
Arka Kapak Rengi
Black Glossy
-
Ayak Rengi
Black Glossy
-
Çıkartılabilir Taban
Var
-
Eğilme
-5º (front) ~ 15 º(rear)
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
529.8x202x410.3
-
Set
529.8x43x337.8
-
Kutu
595x464x107
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
2.8 kg
-
Set (Ayaksız)
2.64 kg
-
Kutu
4.6 kg
AKSESUARLAR
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
Kutu Baskı Tipi
Flexography(normal)
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.