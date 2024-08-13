Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Kişisel HD TV M31 Serisi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Kişisel HD TV M31 Serisi

M2631D

LG Kişisel HD TV M31 Serisi

Yazdır

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    26"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1366x768

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    5M : 1

  • Yanıt Süresi (GTG)

    5 ms

  • Görüş Açısı

    178/178

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Kompozit

    Var

  • Komponent

    Var

  • D-Sub

    Var

  • Scart

    Var

  • HDMI

    1 Adet

  • USB

    Var

  • RCA

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

TUNER

  • Dijital

    Var

  • Analog

    Var

SES

  • Hoparlör

    2 x 5W

  • Otomatik Ses

    Var

  • Infinite Surround

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    29.0W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.40W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    69

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

ÖZELLIKLER

  • Görüntü Modları

    Parlak / Standart / Doğal / Sinema / Spor / Oyun / Uzman

  • HDCP

    Var

  • Intelligent Auto

    Var

  • SUPER Enerji Tasarrufu

    Var (25%)

  • Çıkarılabilir Taban

    Var

  • EPG

    Var

  • Eğilme Açısı

    -5° ~ 20°

  • CI Slot

    Var

  • Key Lock

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • Teletext

    Var

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    620.4 x 203.3 x 447.3

  • Set (Ayaksız)

    620.4 x 58.8 x 380.5

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları