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19" Standard Geniş Monitör

Teknik Özellikler

İncelemeler

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19" Standard Geniş Monitör

W1942S-PF

19" Standard Geniş Monitör

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Commercial Monitor

GENEL

  • Ekran Boyutu

    19

  • Panel Tipi

    TN

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1440x900

  • Parlaklık((cd/m2)

    300

  • Kontrast Oranı

    700:1

  • Yanıt Süresi(ms)

    5 ms

  • Görüş Açısı

    160/160

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7M

  • Renk Skalası

    0.72

  • PixelPitch()

    0.285x0.285

  • Yüzey İşlemesi

    n Glare

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • D-Sub

    Var

GÜÇ

  • rmal Açık(Typ.)

    36W

  • Güç Tasarrufu/Bekleme Modu(Maks)

    1W

  • DC Kapalı(Maks)

    1W

ÖZELLIKLER

  • f-Motor

    Var

  • sRGB

    Var

  • DDC/CI

    Var

  • Akıllı Oto

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    Var

MEKANIK

  • Ön Rengi

    Black Matte,Black Streamers,Silver Spray

  • Arka Kapak Rengi

    Black Streamers/Matte

  • Ayak Rengi

    Black Streamers/Matte

  • Çıkartılabilir Taban

    Var

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    448.4x198.4x383.3

  • Set

    448.4x63.2x300.7

  • Kutu

    511x359x119

  • Duvara Montaj

    75x75

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    4.1 (AUO,CMO(v7),BOE,MT,SVNEC)

  • Set (Ayaksız)

    3.9(AUO,CMO(v7),BOE,MT,SVNEC)

  • Kutu

    4.85

AKSESUARLAR

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • Kutu Baskı Tipi

    Flexography(rmal)

  • Güç Kablosu

    Var

  • D-Sub

    Var

  • PC Audio

    Yok

  • RCA 3Hat

    Yok

  • RCA 5Hat

    Yok

Müşteri Yorumları