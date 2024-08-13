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Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Monitor
GENEL
-
Ekran Boyutu
22
-
Panel Tipi
TN
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1680x1050
-
Parlaklık((cd/m2)
250
-
Kontrast Oranı
1000:1
-
Yanıt Süresi(ms)
5 ms
-
Görüş Açısı
170/160
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16.7M colors
-
Renk Skalası
0.68
-
PixelPitch()
0.282x0.282
-
Yüzey İşlemesi
Anti-Glare,3H
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
D-Sub
Var
-
DVI-D
Var
-
HDMI
Var
GÜÇ
-
rmal Açık(Typ.)
27W
-
Güç Tasarrufu/Bekleme Modu(Maks)
1W under
-
DC Kapalı(Maks)
1W under
ÖZELLIKLER
-
f-Motor
Var
-
ez-Zoom
Var
-
Fotoğraf efekti
Var
-
sRGB
Var
-
DDC/CI
Var
-
HDCP
Var
-
Akıllı Oto
Var
-
Tak ve Çalıştır
DDC2B
MEKANIK
-
Ön Rengi
Black
-
Arka Kapak Rengi
Black
-
Ayak Rengi
Black
-
Çıkartılabilir Taban
Var
-
Eğilme
0º (front) ~ 15 º(rear)
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
519.7x198.4x437.3
-
Set
489.1x84.6x425.6
-
Kutu
587x482x126
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
4.1 kg
-
Set (Ayaksız)
3.1 kg
-
Kutu
6.5kg
AKSESUARLAR
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
Kutu Baskı Tipi
Flexography(rmal)
-
Güç Kablosu
Var
-
D-Sub
Var
-
PC Audio
Yok
-
RCA 3Hat
Yok
-
RCA 5Hat
Yok
-
Diğer
Yok
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