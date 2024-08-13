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Dinamik 3D dünyası için hazırlanın

Teknik Özellikler

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Dinamik 3D dünyası için hazırlanın

W2363D

Dinamik 3D dünyası için hazırlanın

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Monitor

GENEL

  • Ekran Boyutu

    23

  • Panel Tipi

    TN

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Parlaklık((cd/m2)

    400

  • Kontrast Oranı

    70000:1

  • Yanıt Süresi(ms)

    5 ms

  • Görüş Açısı

    170/160

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7 M

  • Renk Skalası

    0.72

  • PixelPitch()

    0.0884mm x 0.2652mm

  • Yüzey İşlemesi

    Anti-Glare 3H

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • D-Sub

    Yok

  • DVI-D

    Var

  • Kompozit Video Girişi/Çıkışı

    Yok

  • S-Video

    Yok

  • Kompozit Video

    Yok

  • SCART

    Yok

  • HDMI

    Var

  • DisplayPort

    Yok

GÜÇ

  • rmal Açık(Typ.)

    49W

  • Güç Tasarrufu/Bekleme Modu(Maks)

    <1.6W

  • DC Kapalı(Maks)

    1W

ÖZELLIKLER

  • USB

    Yok

  • f-Motor

    Yok

  • ez-Zoom

    Yok

  • Fotoğraf efekti

    Yok

  • sRGB

    Var

  • DDC/CI

    Var

  • HDCP

    Var

  • Akıllı Oto

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Yok

  • PIP

    YOK

  • Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • Pb Free

    Var

  • Full HD

    Var

  • 3D

    Var

MEKANIK

  • Set Rengi

    black

  • Ön Rengi

    Black Glossy

  • Arka Kapak Rengi

    Black Glossy

  • Ayak Rengi

    Black Glossy

  • Çıkartılabilir Taban

    Var

  • Eğilme

    5º (front) ~ 15 º(rear)

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    555.5(G)*205.95(D)*419.2(Y)

  • Set

    555.5(G)*73.34(D)*409.5(Y)

  • Kutu

    620x458x120

  • Duvara Montaj

    100x100

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    5.2 kg

  • Set (Ayaksız)

    5.0 kg

  • Kutu

    7.0 kg

AKSESUARLAR

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • Kutu Baskı Tipi

    Flexography(normal)

  • Güç Kablosu

    Var

  • DVI-D

    Var

Müşteri Yorumları