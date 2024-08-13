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webOS ve dahili FHD web kamerası ile LG MyView 32” 4K UHD IPS Akıllı Monitör
* “LG SMART Monitör”, 2024 itibariyle “LG MyView Smart Monitor” olarak değiştirildi. Satın alma zamanına bağlı olarak aynı model, kutu ve kullanım kılavuzu üzerinde LG AKILLI Monitör olarak etiketlenmiş olabilir.
Daha akıllı çalış, daha iyi oyna
LG MyView Smart Monitor ile işinizi daha akıllı hale getirin ve oyunları kazanın. 4K IPS ekranıyla keskin, canlı bir görüntü elde edip ince tasarımının keyfini çıkarın.
Bilgisayar bağlantısı olmadan da mükemmel webOS özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Uzaktan kumanda pakete dahildir.
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Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarlar
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
**Daha fazla bilgi için aşağıdaki ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneline özelliğine bakın.
Yeni webOS 23 ana ekranı
Kişiselleştirilmiş keşifler sizi bekliyor
webOS 23 işletim sistemi ile Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ve Apple TV gibi dahili akış hizmetlerinde yer alan sayısız içeriği keşfedin. Ayrıca, size özel içerikten müziğe öneriler alabilir ve Spor, Oyun ve LG fitness gibi dahili uygulamaların keyfini sürebilirsiniz
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Uzaktan kumanda ve dahili kamera pakete dahildir.
**Profil bilgileri, en son gezilen içerik ve arama geçmişiniz gibi zevklerinize göre öneriler alabilirsiniz.
Yeni Kullanıcı Arayüzleri
Hızlıca bulun. İçeriklerin büyüsüne kapılın.
Yeni webOS 23 ile uygulamaları ve hizmet kartlarını kolayca yönetin. Ayrıca, yeni çıkan uygulamalara erişin ve bildirimleri hızlıca kontrol edin.
Ev Ofis
Ev Ofisiniz Hazır
PC ve Cloud PC’ye uzaktan erişin ve çok sayıda Ev Ofis hizmetinin keyfini sürün. Üstelik bir bilgisayar gerekmez.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Magic uzaktan kumanda pakete dahil değildir (ayrı olarak satılır).
*Yapay Zeka Konsiyerj: Önerilen anahtar sözcükler Foreground Uygulaması ve zamana bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, “Size Özel” hizmeti kapsamındaki anahtar sözcükler yalnızca NLP (Doğal Dil İşleme) teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanabilir.
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Oyun*
Hemen oyuna dalın
Oyun konsoluna gerek yok - LG Myview Smart Monitor ile oyun oynayın. Ana Sayfadan doğrudan bulut oyunlara erişin ve oyun içerikleri için anında Twitch ve YouTube’a bağlanın.
Müzik
Zevkinize göre düzenlendi
5W x 2 stereo hoparlörlerle kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarın. Müziklerinizi kolayca aratabilir, dilediğiniz şarkılara erişebilirsiniz. Tercihlerinize göre sevilen şarkı önerilerinde bulunur.
*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).
**Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
**İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
**Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili görüntülü arama hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı hizmetler üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
Gizlilik için kamera kapağı
Bir çırpıda gizlilik
Gizlilik kaydırıcısı, tek bir dokunuşla kamera lensini anında kapatarak istediğiniz an gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
31.5 inç UHD 4K IPS Ekran
Hem iş hem oyun için mükemmel ekran
4K UHD (3840x2160) IPS ekran ve %95’e kadar DCI-P3 geniş açılarda net görüntüler ve kusursuz renkler üretir. Eğlence keyfinizden çalışma sürecine kadar etkileyici bir görsel deneyim yaşamanızı sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 400 nit (Tip.), Renk Gamı: DCI-P3 %95 (Tip.)
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre farklılık gösterebilir ve internet bağlantısı gereklidir.
*Uzaktan kumanda pakete dahildir.
*ThinQ Ana Sayfa Kontrol Panelini Bağlama: 1. Adım. LG ThinQ uygulamasını cep telefonunuza kurun ve cihazlarınızı kaydedin. 2. Adım. LG ThinQ uygulamasına kayıtlı cihazları ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneline bağlayın.
*ThinQ uygulamasına cihaz eklerken LG Myview Smart Monitor “TV” olarak gösterilebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ürün adını değiştirebilirsiniz. (Cihaz Ayarları → Takma Adı Düzenle).
Telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın
ThinQ uygulaması ile güç açma/kapama, kanal değiştirme ve içerik arama gibi temel uzaktan kumanda özelliklerini kullanabilirsiniz.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için, LG MyView Smart Monitor’ü ThinQ uygulamasına bağlamanız gerekir.
*Ekranda gösterilen görüntüler ev aletlerinin gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Hizmetler bölge/ülke veya uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir.
*Dil ve bölge ayarlarını 146 ülke için 22 dilde değiştirebilirsiniz: İngilizce / Korece / İspanyolca / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Portekizce / Rusça / Lehçe / Türkçe / Japonca / Arapça (Suudi/BAE) / Viyetnamca / Tayca / İsveççe / Tayvanca / Endonezyaca / Danca / Flemenkçe / Norveççe / Yunanca / İbranice (ör., ABD/İngilizce).
*Apple ve ilgili işaret ve logolar, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. Desteklenen özellikler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bu monitör, AirPlay 2 ve HomeKit ile uyumludur; iOS 12.3 veya üstü ya da macOS 10.14.5 veya üstü gereklidir.
**Ekran Paylaşımı: Android ya da Windows 8.1 ve üstü ile desteklenir.
***Cihazınızı monitörünüzün bağlı olduğu aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
Ultra ince tasarım
Şık ve de minimal
Üç tarafı ince çerçeveli Ultra ince gövde, ofisinize veya evinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve minimum yer kaplar. Kolay eğim ve yükseklik ayarı ile ideal bir izleme deneyiminin keyfini çıkarırken standın kablo deliği kabloları kolayca yönetmenizi sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Eğim: -5~15˚, Yükseklik: 0~110mm.
USB Type-C™ (90W’a kadar)
Kolay kontrol ve bağlantı
Küçük alanlarda bile daha az dağınık bir ev ofis düzeni oluşturun. USB Type-C™ bağlantı noktası, tek bir kablo yardımıyla çeşitli cihazlara bağlantı, veri transferi ve 90W’a kadar güç sağlama desteği sunar.
ThinQ uygulaması ile temel uzaktan kumanda özelliklerini kullanabilirsiniz.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir. USB Type-C™ kablosu pakete dahil değildir (ayrı satılır).
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*HDMI kablosu pakete dahildir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95%
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m² (Typ), 320 cd/m² (Min)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60 Hz
-
Tepki Süresi
5ms (GTG)
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
32SR85U
-
Yıl
2023
EKRAN
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.18159 x 0.18159 mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
400 cd/m² (Typ), 320 cd/m² (Min)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m² (Typ), 320 cd/m² (Min)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95%
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Yüzey İşlem
Anti-Glare
-
Tepki Süresi
5ms (GTG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60 Hz
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178˚(R/L), 178˚(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
Otomatik parlaklık
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
-
USB-C
EVET
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90 W
SES
-
Bluetooth Bağlantısı
EVET
-
Maksimum Ses
EVET
MEKANIK
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
28.1" x 23.9" x 8.5"
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
28.1" x 16.5" x 0.9"
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
37.2" x 21.5" x 5.6"
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
17 lbs
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
12.1 lbs
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
23.8 lbs
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