Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
webOS ve dahili FHD web kamerası ile LG MyView 32” 4K UHD IPS Akıllı Monitör
32SR85U PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

webOS ve dahili FHD web kamerası ile LG MyView 32” 4K UHD IPS Akıllı Monitör

32SR85U PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32SR85U-W

webOS ve dahili FHD web kamerası ile LG MyView 32” 4K UHD IPS Akıllı Monitör

web kamerası ve uzaktan kumandalı önden görünüm

LG MyView Smart Monitor - Tek ekran. Sonsuz olasılıklar.

Tek ekran. Sonsuz olasılıklar.

LG MyView Smart Monitor - Kendi alanınızda, kendi ekranınızla.

Kendi alanınızda,
kendi ekranınızla

Kişisel ekranla harika sürükleyicilik deneyimini yaşayın. Küçüğü büyüt, uzağı yakınlaştır. Kolayca bağlan ve gezinmeye başla.

* “LG SMART Monitör”, 2024 itibariyle “LG MyView Smart Monitor” olarak değiştirildi. Satın alma zamanına bağlı olarak aynı model, kutu ve kullanım kılavuzu üzerinde LG AKILLI Monitör olarak etiketlenmiş olabilir.

Daha akıllı çalış, daha iyi oyna

LG MyView Smart Monitor ile işinizi daha akıllı hale getirin ve oyunları kazanın. 4K IPS ekranıyla keskin, canlı bir görüntü elde edip ince tasarımının keyfini çıkarın. 

Bilgisayar bağlantısı olmadan da mükemmel webOS özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. 

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Uzaktan kumanda pakete dahildir.

2023 iF DESIGN AWARD

iF DESIGN AWARD

Akıllı monitör için olağanüstü tasarım
2023 Reddot sahibi

Red Dot [2023]

2023 Red Dot Tasarım Ödüllerinde ürün tasarımı ödülü sahibi
CES 2024 İnovasyon Ödülleri

CES 2024 İnovasyon Ödülleri

Onur ödülü

Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

webOS 23 ile zevkinize göre seçim yapın.

webOS 23 ile seçim yapın

Bilgisayarsız çalışın.

Bilgisayarsız çalışın

Cihazlarınızdan yansıtın.

Cihazlarınızdan yansıtın

UHD 4K IPS ekran.

UHD 4K IPS ekran

ThinQ ile kontrol edin

ThinQ ile kontrol edin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

**Daha fazla bilgi için aşağıdaki ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneline özelliğine bakın.

Yeni webOS 23 ana ekranı

Kişiselleştirilmiş keşifler sizi bekliyor

webOS 23 işletim sistemi ile Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ve Apple TV gibi dahili akış hizmetlerinde yer alan sayısız içeriği keşfedin. Ayrıca, size özel içerikten müziğe öneriler alabilir ve Spor, Oyun ve LG fitness gibi dahili uygulamaların keyfini sürebilirsiniz

Yeni webOS 23 ana ekranı.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Uzaktan kumanda ve dahili kamera pakete dahildir.

**Profil bilgileri, en son gezilen içerik ve arama geçmişiniz gibi zevklerinize göre öneriler alabilirsiniz.

Yeni Kullanıcı Arayüzleri

Hızlıca bulun. İçeriklerin büyüsüne kapılın.

Yeni webOS 23 ile uygulamaları ve hizmet kartlarını kolayca yönetin. Ayrıca, yeni çıkan uygulamalara erişin ve bildirimleri hızlıca kontrol edin.

Ev Ofis

Ev Ofisiniz Hazır

PC ve Cloud PC’ye uzaktan erişin ve çok sayıda Ev Ofis hizmetinin keyfini sürün. Üstelik bir bilgisayar gerekmez.

Yapay Zeka Konsiyerj

Zevklerinize kulak verir

Magic Kumandadaki düğmeye basarak edineceğiniz size özel bir Yapay Zeka konsiyerj ile dilediğiniz zaman tercihlerinize uygun anahtar sözcük önerileri alabilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Magic uzaktan kumanda pakete dahil değildir (ayrı olarak satılır).

*Yapay Zeka Konsiyerj: Önerilen anahtar sözcükler Foreground Uygulaması ve zamana bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, “Size Özel” hizmeti kapsamındaki anahtar sözcükler yalnızca NLP (Doğal Dil İşleme) teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanabilir.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Oyun*

Hemen oyuna dalın

Oyun konsoluna gerek yok - LG Myview Smart Monitor ile oyun oynayın. Ana Sayfadan doğrudan bulut oyunlara erişin ve oyun içerikleri için anında Twitch ve YouTube’a bağlanın.

Müzik

Zevkinize göre düzenlendi

5W x 2 stereo hoparlörlerle kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarın. Müziklerinizi kolayca aratabilir, dilediğiniz şarkılara erişebilirsiniz. Tercihlerinize göre sevilen şarkı önerilerinde bulunur.

Spor

Sevdiğiniz takımları takip edin

Kişiselleştirilmiş hizmetle takımınızı destekleyin. Profilinize göre sevdiğiniz spor takımı ile ilgili en güncel bilgileri gösterir.

*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).

**Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

**İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

**Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Dahili Full HD web kamerası.

Dahili Full HD web kamerası

Hepsi görüntülü görüşmeye hazır

Manyetik çıkarılabilir tasarıma sahip web kamerası ile sanal toplantılarınızı mükemmelleştirin.

Şık tasarımı pek çok alana kolaylıkla uyum sağlar ve daha fazla gizlilik için kolaylıkla örtebilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili görüntülü arama hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı hizmetler üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

Gizlilik için kamera kapağı

Bir çırpıda gizlilik

Gizlilik kaydırıcısı, tek bir dokunuşla kamera lensini anında kapatarak istediğiniz an gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Dahili çift mikrofon

Sesinizi kaybetmeyin

Dahili çift mikrofon görüntülü aramalar sırasında sesinizi canlı bir şekilde yakalar; ek cihaza gerek kalmaz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

31.5 inç UHD 4K IPS Ekran

Hem iş hem oyun için mükemmel ekran

4K UHD (3840x2160) IPS ekran ve %95’e kadar DCI-P3 geniş açılarda net görüntüler ve kusursuz renkler üretir. Eğlence keyfinizden çalışma sürecine kadar etkileyici bir görsel deneyim yaşamanızı sağlar.

31.5 inç UHD 4K IPS Ekran.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 400 nit (Tip.), Renk Gamı: DCI-P3 %95 (Tip.)

ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneli

Ev aletlerinizi kolayca kontrol edin

ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneli hayatı kolaylaştırır. Ev aletlerinizin durumunu uzaktan kumanda ile tek bir ekrandan kolayca kontrol edin ve yönetin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre farklılık gösterebilir ve internet bağlantısı gereklidir.

*Uzaktan kumanda pakete dahildir.

*ThinQ Ana Sayfa Kontrol Panelini Bağlama: 1. Adım. LG ThinQ uygulamasını cep telefonunuza kurun ve cihazlarınızı kaydedin. 2. Adım. LG ThinQ uygulamasına kayıtlı cihazları ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneline bağlayın.

*ThinQ uygulamasına cihaz eklerken LG Myview Smart Monitor “TV” olarak gösterilebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ürün adını değiştirebilirsiniz. (Cihaz Ayarları → Takma Adı Düzenle).

Telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın

ThinQ uygulaması ile güç açma/kapama, kanal değiştirme ve içerik arama gibi temel uzaktan kumanda özelliklerini kullanabilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için, LG MyView Smart Monitor’ü ThinQ uygulamasına bağlamanız gerekir.

*Ekranda gösterilen görüntüler ev aletlerinin gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Hizmetler bölge/ülke veya uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

*Dil ve bölge ayarlarını 146 ülke için 22 dilde değiştirebilirsiniz: İngilizce / Korece / İspanyolca / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Portekizce / Rusça / Lehçe / Türkçe / Japonca / Arapça (Suudi/BAE) / Viyetnamca / Tayca / İsveççe / Tayvanca / Endonezyaca / Danca / Flemenkçe / Norveççe / Yunanca / İbranice (ör., ABD/İngilizce).

AirPlay 2 + Ekran Paylaşımı + Bluetooth

Doğrudan cihazlarınızdan yansıtın

AirPlay 2* (Apple cihazlarda) veya Screen Share** (Android cihazlarda) ile içerikleri akıllı cihazınızdan monitörünüze kolayca paylaşın. Ayrıca, Bluetooth eşleştirme ile zengin ses deneyiminin keyfini çıkarın.

*Apple ve ilgili işaret ve logolar, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. Desteklenen özellikler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bu monitör, AirPlay 2 ve HomeKit ile uyumludur; iOS 12.3 veya üstü ya da macOS 10.14.5 veya üstü gereklidir.

**Ekran Paylaşımı: Android ya da Windows 8.1 ve üstü ile desteklenir.

***Cihazınızı monitörünüzün bağlı olduğu aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

Ultra ince tasarım

Şık ve de minimal

Üç tarafı ince çerçeveli Ultra ince gövde, ofisinize veya evinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve minimum yer kaplar. Kolay eğim ve yükseklik ayarı ile ideal bir izleme deneyiminin keyfini çıkarırken standın kablo deliği kabloları kolayca yönetmenizi sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Eğim: -5~15˚, Yükseklik: 0~110mm.

USB Type-C™ (90W’a kadar)

Kolay kontrol ve bağlantı

Küçük alanlarda bile daha az dağınık bir ev ofis düzeni oluşturun. USB Type-C™ bağlantı noktası, tek bir kablo yardımıyla çeşitli cihazlara bağlantı, veri transferi ve 90W’a kadar güç sağlama desteği sunar.

ThinQ uygulaması ile temel uzaktan kumanda özelliklerini kullanabilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir. USB Type-C™ kablosu pakete dahil değildir (ayrı satılır).

Çoklu Bağlantı Noktaları

Çeşitli arayüzler

LG MyView Smart Monitor, kusursuz bir görüntüleme deneyimi için çeşitli cihazlarla uyumlu üç USB ve iki HDMI bağlantı noktası sunar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*HDMI kablosu pakete dahildir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m² (Typ), 320 cd/m² (Min)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60 Hz

  • Tepki Süresi

    5ms (GTG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    32SR85U

  • Yıl

    2023

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.18159 x 0.18159 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    400 cd/m² (Typ), 320 cd/m² (Min)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m² (Typ), 320 cd/m² (Min)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlem

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    5ms (GTG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60 Hz

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178˚(R/L), 178˚(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • Otomatik parlaklık

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • USB-C

    EVET

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90 W

SES

  • Bluetooth Bağlantısı

    EVET

  • Maksimum Ses

    EVET

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    28.1" x 23.9" x 8.5"

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    28.1" x 16.5" x 0.9"

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    37.2" x 21.5" x 5.6"

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    17 lbs

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    12.1 lbs

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    23.8 lbs

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları