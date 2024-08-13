webOS ve dahili FHD web kamerası ile LG MyView 32” 4K UHD IPS Akıllı Monitör

*Apple ve ilgili işaret ve logolar, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. Desteklenen özellikler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bu monitör, AirPlay 2 ve HomeKit ile uyumludur; iOS 12.3 veya üstü ya da macOS 10.14.5 veya üstü gereklidir.

**Ekran Paylaşımı: Android ya da Windows 8.1 ve üstü ile desteklenir.

***Cihazınızı monitörünüzün bağlı olduğu aynı Wi-Fi ağına bağlayın.