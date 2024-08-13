We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Swing 32 inç 4K UHD IPS Dokunmatik, Smart Monitör, Tekerlekli Standlı
32U889SA-W
()
Mükemmelliğiyle Ödül Kazandı
AVForums Editor's Choice 2024/25
webOS 24
“webOS 24, aynı zamanda yepyeni ve düzenli olan şık, hızlı ve kullanımı kolay bir akıllı deneyim sunar”
İş ve eğlence için kusursuz esneklik
Çeşitli açılara ve konumlara ideal olarak ayarlamak üzere tasarlanmış tekerlekli bir stant içeren Dokunmatik Ekranlı LG Akıllı Monitör ile güçlü esnekliği deneyimleyin. Kusursuz dokunmatik ekran kontrolü, 31,5 inç geniş ekran ve iş ve eğlence için çarpıcı 4K görüntü kalitesinin keyfini çıkarın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
LG Smart Monitor Swing, her ihtiyaca uygun sahne kullanımı
31.5 inç 4K UHD IPS dokunmatik ekran
Elinizin altında gerçekçi görüntüler
31.5 inç 4K UHD IPS ekranımızla kendinizi canlı renklere ve ayrıntılara bırakın. Sezgisel dokunmatik ekran, ayarlara hızlı erişim sağlayarak zahmetsiz kontrol sunar. Geniş %95 DCI-P3 renk gamı ve 350 nit parlaklık seviyesi sayesinde net görüntülerin ve doğru renklerin keyfini çıkarın. İçeriğinizi hayata geçiren çarpıcı netlik ve gerçekçi görüntülerin keyfini çıkarın.
Bu görselde LG Smart Monitor Swing kullanan, oyun oynayan bir kadın ve üç çocuk görünüyor.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 350 nit (Tip.), Renk Gamı: DCI-P3 %95 (Tip.).
Her görünüme uyarlanabilen zahmetsiz ayarlar
Akıllı monitörümüz, burulma yayı menteşesi bulunan esnek bir standa sahiptir ve zahmetsiz açı özelleştirme için eğim, dönüş, yükseklik ve Dikey Mod ayarları sunar. Kalın kare şekilli taban denge sağlar ve şık gri-beyaz ton her ev veya iş yerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Bu stant, 4 kg~6,5 kg arasındaki başlık ağırlıklarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sınırın aşılmasından kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
Gizli adaptörlü tekerlekli stant
Sağlam tekerlekleri sayesinde sorunsuz ve sabit hareketin keyfini çıkarırken istediğiniz yere zahmetsizce taşıyın. Ayrıca, gizli adaptör, kabloları düzgün bir şekilde gizleyerek temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Dahili adaptör ülkeye göre değişebilir.
Esneklik üretkenliği artırır
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
USB-C
Kolay bağlantılı üretim merkezi
Üç adet USB-C bağlantı noktası, tek bir kabloyla aynı anda ekran çıkışı, veri aktarımı ve (65 W'a kadar) cihaz şarjı imkanı sunarak dizüstü bilgisayarınızı destekler.
USB-C aracılığıyla LG Smart Monitor Swing'e bir dizüstü bilgisayar bağlı. Aynı ekranı görüntülerken USB-C üzerinden şarj oluyor.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB-C kablosunun USB-C bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir. Lütfen kablonun dahil edilip edilmeyeceğinin ülkeye göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.
LG Switch uygulaması
LG Switch ile zahmetsizce optimize edilmesi kolaydır.
LG Switch uygulaması monitörü hem iş hem yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Kısayol tuşlarını kullanarak PC ve webOS'unuz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparken klavye ve fare ile akıllı işlevler arasında hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz. Ayrıca, tüm ekranı kolaylıkla 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir veya eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu başlatabilirsiniz.
Hızlı Kontrol
Klavye ve fare ile basit işlemlerle menülere kolay erişim sağlayan LG Smart Monitor Swing üzerinde Hızlı Kontrolün rahatlığını keşfedin. Ayrıca klavye kısayollarını kullanarak PC ve webOS arasında sorunsuz geçiş sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG Switch uygulaması PC’ye özel bir uygulamadır.
*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.
AirPlay 2 + Ekran Paylaşımı + Bluetooth
Doğrudan cihazlarınızdan yansıtın
AirPlay 2* (Apple cihazlarda) veya Screen Share** (Android cihazlarda) ile içerikleri akıllı cihazınızdan monitörümüze kolayca paylaşın. Anında bağlanın ve yalnızca birkaç dokunuşla daha büyük bir ekranda sorunsuz bir izleme ve ses deneyiminin keyfini çıkarın.
Aynı ekran AirPlay 2 ve Ekran Paylaşımı kullanılarak LG Smart Monitor Swing, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonda paylaşılıyor.
*Apple ve ilgili işaret ve logolar, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. Desteklenen özellikler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bu monitörle AirPlay ve HomeKit’i kullanmak için iOS, iPadOS veya macOS’un en son sürümü önerilir. Apple, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. Works with Apple Home rozeti, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.
*Ekran Paylaşımı : Android ya da Windows 10 ve üstü ile desteklenir.
*Cihazınızı monitörünüzün bağlı olduğu aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
webOS
Ev Ofisi bilgisayarsız hazır
webOS enables you to remotely access your PC and Cloud PC via Remote PC. This functionality lets you utilize various home office services, including video conferencing and cloud-based applications, all without a PC.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare, kulaklık ve web kamerası (Pogo tipi) gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır)."
*Remote PC, yalnızca Windows 10 Pro veya üzeri işletim sistemine sahip PC’lerde kullanılabilir.
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Remote PC özelliği Windows 10 Pro veya sonraki sürümlerde desteklenir ve gram dahil uzaktan PC bağlantısını destekleyen üçüncü taraf PC'lerle uyumludur.
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
ödüllü webOS Re:New Program ile
5 yılda bir her yıl yeni bir yükseltme
Yıllık yükseltmelerle en son özelliklerden ve yazılımdan beş yıl içinde dört kata kadar yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, her yükseltmeyle özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.
*webOS Re:New Program, 2025 yılında piyasaya sürülecek LG Smart Monitor modelleri için geçerlidir ve webOS 24 sürümüne sahip olacaktır.
*LG Smart Monitor modelleri, webOS 25 sürümünü değil, webOS 26’yı güncellemeyi planlamaktadır.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*webOS yükseltmeleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden itibaren beş yıllık bir süre boyunca dört kez kullanılabilir. Özelliklerin ve güncelleme programlarının kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir..
webOS
Kanallar arasında sorunsuz geçiş
WebOS sayesinde Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV ve ücretsiz LG Channels gibi uygulamalar aracılığıyla çeşitli içeriklere sorunsuz erişimin keyfini çıkarın. Kişiselleştirilmiş öneriler alın, Sports, Game ve LG Fitness gibi uygulamaları keşfedin ve her şeyi uzaktan veya dokunmatik kumanda ile kolayca kontrol edin. İnce beyaz gövdenin 3 taraflı çerçevesiz tasarımın sürükleyiciliği artırırken 5Wx2 stereo hoparlörler oldukça net ses sunarak en üstün düzey izleme deneyimi sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Dahili akış hizmetleri ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*İnternet bağlantısı ve akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Dahil olmadıkları ve ayrı abonelikler gerektirdiği için bazı hizmetler için ek ücretler uygulanabilir.
*Her kayıtlı hesap için müzik, spor, ev ofisi ve bulut oyunları dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilmiş uygulama ve hizmet sunar.
Oyun
Hemen oyuna dalın
Oyun konsoluna gerek yok - LG Smart Monitor ile oyun oynayın. Ana Sayfadan doğrudan bulut oyunlara erişin ve oyun içerikleri için anında akış uygulamalarına bağlanın.
Spor
Spor takımlarınızı takip edin
Kişiselleştirilmiş hizmetle takımınızı destekleyin. Profilinize göre sevdiğiniz spor takımı ile ilgili en güncel bilgileri gösterir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).
*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).
*Oyun Portalı kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Desteklenmeyen bölgelerde kullanıcılar mevcut Oyun Merkezine yönlendirilecektir.
*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Parlaklık Kontrolü
Her ışıkta parlayan zeka
Parlaklık Kontrolü, mekanınızdaki ışık kaynaklarını algılar ve ister gündüz ister gece olsun net ve canlı görseller için ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Dinamik Ton Eşleştirme
Parlaklık ve kontrastla canlanın
İdeal ayrıntı ve gerçekçilik için parlaklığı ve kontrastı ayarlayan Dinamik Ton Eşleme özelliği ile görsellerin olması gerektiği gibi keyfini çıkarın. Filmler ve oyunlar, tüm içeriklerde zengin sürükleyicilik ve tutarlı kalite ile hayat buluyor.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yalnızca HDR video sinyali girdiğinde kullanılabilir.
*ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza LG ThinQ uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı kullanım talimatları için uygulamanın yardım kısmına bakın.
*Cihazları LG ThinQ uygulamasına kaydetmek için evde kablosuz internet gereklidir.
*LG ThinQ uygulamasının gerçek özellikleri ürüne ve modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Bu ürün LG ThinQ uygulamasında TV olarak kayıtlıdır. LG ThinQ uygulamasında kayıtlı cihaz adını değiştirebilirsiniz.
*LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ses seviyesi kontrolü, işaretçi ve güç işlevlerini kullanabilirsiniz.
Magic Remote ile ses kontrolü
ThinQ uygulaması ile Alexa aracılığıyla sesli komutlar kullanarak uzaktan kolayca kontrol edilebilir ve akıllı monitörün bir ekrandan daha fazlası olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm eğlence ve üretkenlik ihtiyaçlarınız için bir merkez haline gelerek genel multimedya deneyiminizi zenginleştirir. Tüm bunlar için yalnızca Magic Remote gereklidir.
Bir kadın, Magic Remote kullanarak LG Smart Monitor Swing’in ses seviyesini yükseltiyor.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için, LG Smart Monitor ThinQ uygulamasına bağlamanız gerekir.
*Ekranda gösterilen görseller ev aletlerinin gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Hizmetler bölge/ülke veya uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir.
*Dil ve bölge ayarlarını 146 ülke için 22 dilde değiştirebilirsiniz: İngilizce / Korece / İspanyolca / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Portekizce / Rusça / Lehçe / Türkçe / Japonca / Arapça (Suudi/BAE) / Viyetnamca / Tayca / İsveççe / Tayvanca / Endonezyaca / Danca / Flemenkçe / Norveççe / Yunanca / İbranice (ör., ABD/İngilizce).
**Uzaktan kumanda pakete dahildir.
**Magic Remote ayrıca satılır ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**Alexa fonksiyonu mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen ürün özelliklerine bakın.
Çalışma alanlarında verimlilik
Çok yönlü bir monitörle iş verimliliğini artırın
İşletmenizi tasarlama özgürlüğünü deneyimleyin. Çok yönlü özellikleri, ayarlanabilir standı ve genişletilmiş bağlantısı, onu, her türlü çalışma ortamında ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan mükemmel bir yardımcıya dönüştürür. İster ofisten, ister müşteri tesisinden veya uzaktan çalışın, bu çözüm daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli çalışmanızı sağlar.
Kişisel ofis: Akıllı monitörümüz, kişisel ofisinizde küçük ölçekli sunumlar ve toplantılar için çok yönlü bir çözümü destekler.
Küçük işletme: Akıllı monitörümüz, basit bir dokunuşla kolay, etkili iş ve fikir birliği sağlar.
Hastane: Akıllı monitörümüz, hastaların hareket etmek zorunda kalmadan test sonuçlarını rahatça görüntülemelerine olanak tanıyacak şekilde ayarlanabilir.
Mağaza: Akıllı monitörümüz, tanıtım videolarını veya etkinlik afişlerini görüntüleyerek iş tanıtımı için etkili bir araç olduğunu gösterir.
VIP Dinlenme Salonu: Akıllı monitörümüz, VIP dinlenme salonunda haberleri veya inceleme belgelerini sunarak dinlenme salonlarında bekleyen müşteriler için özel bir ekran görevi görür.
Otel odası: Akıllı monitörümüz, kesintisiz çalışmanızı sağlamak için favori üretkenlik uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi sunan dahili webOS ile üretken kalmanıza yardımcı olur.
Uzaktan öğrenme: Akıllı monitörümüz büyük, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve esnek bir stant sunarak evde çalışma odağınızı ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarır.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
LG Size Özel Seçimler
