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UltraFine 23,7 İnç 4K (3840 x 2160) Mac Uyumlu IPS Ekran 14ms Tepki Süresi
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

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UltraFine 23,7 İnç 4K (3840 x 2160) Mac Uyumlu IPS Ekran 14ms Tepki Süresi

Ürün Bilgi Formu
24MD4KL-B

UltraFine 23,7 İnç 4K (3840 x 2160) Mac Uyumlu IPS Ekran 14ms Tepki Süresi

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    23.74

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Tepki Süresi

    14ms (GtG, OD'yi Desteklemez)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    556.1 x 528.0 x 229.9(↑) 556.1 x 418.0 x 229.9(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    556.1 x 328.7 x 50.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    673 x 536 x 309

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.2

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    11.1

BILGI

  • Ürün adı

    UHD

  • Yıl

    2019

BAĞLANTI

  • Yıldırım

    EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)

  • Thunderbolt (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    60 Hz'de 3840 x 2160

  • Thunderbolt (Veri İletimi)

    EVET

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    85W

  • Papatya zinciri

    VAR(UHD/60Hz)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (Thunderbolt aracılığıyla)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    VAR(USB-C/3ea/ver3.0)

GÜÇ

  • Tip

    Dahili Güç

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    140W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    200W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    34.2W(EPA7.0)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    1.0W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • RoHS

    EVET

AKSESUAR

  • Yıldırım

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Wall Mount Cover

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    23.74

  • Boyut [cm]

    60.31

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1369 x 0.1369

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    50.0006944444444

  • Tepki Süresi

    14ms (GtG, OD'yi Desteklemez)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SES

  • Konuşmacı

    5G x 2

  • Zengin Bas

    EVET

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları