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21:9 UltrawideFull HD IPS LED Monitör
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
25"
-
Panel Tipi
IPS
-
Görüntü Oranı
21:9
-
Çözünürlük
2560x1080
-
Parlaklık
250(Typ), 200(min) cd/m2
-
Kontrast Oranı (Orjinal)
1000:1 (Typ)
-
Tepkime Süresi (GTG)
5ms (High)
-
Pixel Aralığı
0.2286mm x 0.2286mm
-
Renk Skalası
sRGB 99%
-
Görüş Açısı
178/178 (CR≥10)
-
Yüzey İşlemesi
Hard Coating(3H), Anti-glare
-
Ayak
"L" tipi stand
-
Ayaklık Açısı
5º ~ 20º
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
HDMI(2EA)
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
ÖZELLIKLER
-
Oyun Modu
Var
-
Ekranı Bölme Özelliği
Var
-
Siyah Dengeleyicisi
Var
-
DAS Modu
Var
-
Flicker Güvenli Modu
Var
-
Dual Controller
Var
-
SIX Axis Control
Var
-
OnScreen Control (OSC)
Var
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
Adaptor / 100 ~ 240V
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
609 x 188 x 383
-
Set (Ayaksız)
609 x 55 x 287
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
4 kg
-
Set (Ayaksız)
3.7 kg
AKSESUARLAR
-
EAN
8806087600537
SES
-
Hoparlör
Yok
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