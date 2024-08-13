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Ultra HD 4K Monitör UD58
Tüm Özellikler
GENEL
-
Boyut (İnç / cm)
27"
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamı (CIE1931)
NTSC %72
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
10bit (8bit + A-FRC)
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,1554 x 0,1554
-
En-Boy Oranı
16:9
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Parlaklık
Tipik 250 nit, Min 200 nit
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1 (Tipik)
-
(DFC)
Mega, Açık/Kapalı
-
Tepki Süresi (GTG)
5ms (Yüksek)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178 (CR≥10)
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici, 3H
JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI
-
HDMI
Evet x2 adet (ver 2.0)
-
DisplayPort
Evet x1 adet (ver 1.2)
-
Jak Konumu (Sinyal Girişi)
Arka
-
Kulaklık Çıkışı
Evet
-
Jack Konumu (Audio Çıkışı)
Arka
GÜÇ
-
Tip
Yerleşik Güç (40W)
-
Giriş
100~240Vac, 50/60Hz
-
Normalde Açık (Tipik)
37W
-
Güç Tasarrufu/Uyku Modu (Maks.)
0,5W
-
DC Kapalı (Maks.)
0,3W
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ - E skalası)
A
FREKANS
-
HDMI (Yatay Frekans)
30kHz~135kHz
-
HDMI (Dikey Frekans)
56Hz~60Hz
-
DisplayPort (Yatay Frekans)
30kHz~135kHz
-
DisplayPort (Dikey Frekans)
56Hz~60Hz
-
Display Port (FreeSync Dikey Frekans Aralığı)
40Hz~60Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
PC (HDMI)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
PC (DP)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
Video (HDMI)
3840 x 2160 @ 60Hz (Ver 2.0)
ÖZELLIKLER
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP
Evet (2.2)
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Titreşim Önleme
EVET
-
Altı Eksen Kontrolü
Evet
-
Fabrika Ayarlı
Evet
-
Tak ve Çalıştır
Evet
-
Ekran Üstü Kontrol (OSC)
Evet
-
SUPER+Çözünürlük
Evet
-
Siyah Ekolayzer
Evet
-
DAS Modu
Evet
-
Freesync
Evet
-
Çift kumanda
Evet
RENK
-
Ön
High gloss (Ön yüz) + dokulu (yan yüz)
-
Arka Kapak
Mat Siyah
-
Ayak
Parlak Siyah
-
Taban
Parlak Siyah
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
EVET
-
Eğim (Açı)
EVET (-2~15 )
BOYUTLAR - G X D X Y (MM)
-
Set (Ayak ile)
632,5 x 202,2 x 463,5 mm
-
Set (Ayak hariç)
632,5 x 61,3 x 375,9 mm
-
Kutu
710 x 450 x 139 mm
AĞIRLIK (KG)
-
Set (Ayak ile)
5.6kg
-
Set (Ayak hariç)
5 kg
-
Kutu
7.2kg
DUVAR ASKI APARATI
-
Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)
100 x 100 mm
STANDART
-
UL (cUL)
Evet
-
TCO
Evet
-
TUV-tipi
Evet
-
EPEAT Gold
Evet
-
CB
Evet
-
FCC-B, CE
Evet
-
KC
Evet
-
VCCI
Evet
-
Erp
Evet
-
ROHS, REACH
Evet
-
Windows
Evet
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
EVET
-
DP’den DP’ye
Evet
-
Ayak gövdesi, taban
Evet
-
Kullanıcı vidasıyla vida kapağı
Evet
-
HDMI
Evet
-
Kolay Kurulum Kılavuzu
Evet
-
Ürün İşlevlerini Kullanma Kılavuzları
Evet
-
Kalibrasyon Raporu(Kağıt)
Evet
-
Yazılım Yükleme CD’si
Evet (Ekran Üstü Kontrol, Çift Kumanda)
SES
-
Hoparlör
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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uzatma
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