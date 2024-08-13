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Ultra HD 4K Monitör UD58

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ultra HD 4K Monitör UD58

27UD58-B

Ultra HD 4K Monitör UD58

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Boyut (İnç / cm)

    27"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamı (CIE1931)

    NTSC %72

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    10bit (8bit + A-FRC)

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,1554 x 0,1554

  • En-Boy Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Parlaklık

    Tipik 250 nit, Min 200 nit

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1 (Tipik)

  • (DFC)

    Mega, Açık/Kapalı

  • Tepki Süresi (GTG)

    5ms (Yüksek)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178 (CR≥10)

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici, 3H

JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • HDMI

    Evet x2 adet (ver 2.0)

  • DisplayPort

    Evet x1 adet (ver 1.2)

  • Jak Konumu (Sinyal Girişi)

    Arka

  • Kulaklık Çıkışı

    Evet

  • Jack Konumu (Audio Çıkışı)

    Arka

GÜÇ

  • Tip

    Yerleşik Güç (40W)

  • Giriş

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Normalde Açık (Tipik)

    37W

  • Güç Tasarrufu/Uyku Modu (Maks.)

    0,5W

  • DC Kapalı (Maks.)

    0,3W

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ - E skalası)

    A

FREKANS

  • HDMI (Yatay Frekans)

    30kHz~135kHz

  • HDMI (Dikey Frekans)

    56Hz~60Hz

  • DisplayPort (Yatay Frekans)

    30kHz~135kHz

  • DisplayPort (Dikey Frekans)

    56Hz~60Hz

  • Display Port (FreeSync Dikey Frekans Aralığı)

    40Hz~60Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • PC (HDMI)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • PC (DP)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • Video (HDMI)

    3840 x 2160 @ 60Hz (Ver 2.0)

ÖZELLIKLER

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP

    Evet (2.2)

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Titreşim Önleme

    EVET

  • Altı Eksen Kontrolü

    Evet

  • Fabrika Ayarlı

    Evet

  • Tak ve Çalıştır

    Evet

  • Ekran Üstü Kontrol (OSC)

    Evet

  • SUPER+Çözünürlük

    Evet

  • Siyah Ekolayzer

    Evet

  • DAS Modu

    Evet

  • Freesync

    Evet

  • Çift kumanda

    Evet

RENK

  • Ön

    High gloss (Ön yüz) + dokulu (yan yüz)

  • Arka Kapak

    Mat Siyah

  • Ayak

    Parlak Siyah

  • Taban

    Parlak Siyah

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    EVET

  • Eğim (Açı)

    EVET (-2~15 )

BOYUTLAR - G X D X Y (MM)

  • Set (Ayak ile)

    632,5 x 202,2 x 463,5 mm

  • Set (Ayak hariç)

    632,5 x 61,3 x 375,9 mm

  • Kutu

    710 x 450 x 139 mm

AĞIRLIK (KG)

  • Set (Ayak ile)

    5.6kg

  • Set (Ayak hariç)

    5 kg

  • Kutu

    7.2kg

DUVAR ASKI APARATI

  • Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)

    100 x 100 mm

STANDART

  • UL (cUL)

    Evet

  • TCO

    Evet

  • TUV-tipi

    Evet

  • EPEAT Gold

    Evet

  • CB

    Evet

  • FCC-B, CE

    Evet

  • KC

    Evet

  • VCCI

    Evet

  • Erp

    Evet

  • ROHS, REACH

    Evet

  • Windows

    Evet

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    EVET

  • DP’den DP’ye

    Evet

  • Ayak gövdesi, taban

    Evet

  • Kullanıcı vidasıyla vida kapağı

    Evet

  • HDMI

    Evet

  • Kolay Kurulum Kılavuzu

    Evet

  • Ürün İşlevlerini Kullanma Kılavuzları

    Evet

  • Kalibrasyon Raporu(Kağıt)

    Evet

  • Yazılım Yükleme CD’si

    Evet (Ekran Üstü Kontrol, Çift Kumanda)

SES

  • Hoparlör

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları