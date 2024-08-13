We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27" 4K UHD IPS LED Monitör
Tüm Özellikler
GENEL
-
Boyut (İnç / cm)
27“/68,6 cm
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamı (CIE1931)
sRGB 99% (Tipik)
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
10bit (8bit + A-FRC)
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,1554 x 0,1554
-
En-Boy Oranı
16:9
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Parlaklık (Tipik)
En yüksek 450 nit, Tipik 350 nit, Min. 280 nit
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1 (Tipik)
-
(DFC)
Mega, Açık/Kapalı
-
(GTG)
5ms (Yüksek)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici, 3H
JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI
-
HDMI
Evet x2 (ver 2.0), (HDR desteği)
-
DisplayPort
Evet x1 (ver 1.2), (HDR desteği)
-
Jak Konumu (Sinyal Girişi)
Arka
-
Kulaklık Çıkışı
Evet
-
Jack Konumu (Audio Çıkışı)
Arka
GÜÇ
-
Tip
Adaptör (48W)
-
Giriş
100~240V (50/60Hz)
-
Normalde Açık (Tipik)
45W
-
Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks.)
0,5W
-
DC Kapalı (Maks.)
0,3W
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ - E skalası)
A
FREKANS
-
HDMI (Yatay Frekans)
30~135kHz
-
HDMI (Dikey Frekans)
56Hz~61Hz
-
DisplayPort (Yatay Frekans)
30~135kHz
-
DisplayPort (Dikey Frekans)
56~61Hz
-
FreeSync (Dikey Frekans)
Temel: 48~60Hz/Genişletilmiş: 40~60Hz (HDMI/DP)
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
PC (HDMI)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
PC (DP)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
Video (HDMI)
3840 x 2160 @ 60Hz
KONTROL DÜĞMESI
-
Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)
1 Joystick
-
Düğme Türü
Joystick
-
LED Rengi (Açık modu)
Beyaz (Birkaç saniye için) (Güç LED’i AÇIK: Beyaz)
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Kapalı (Güç LED’i AÇIK: Beyaz Yanıp Sönme)
-
[ Düğme Konumu ]
Alt
ÖZELLIKLER
-
PC
GENİŞ/ORİJİNAL/1:1
-
Video
GENİŞ/ORİJİNAL/1:1
-
HDR
Evet
-
sRGB
Evet
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP
HDMI ve DP, Evet (2.2)
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Titreşim Önleme
EVET
-
Altı Eksen Kontrolü
Evet
-
Tak ve Çalıştır
Evet
-
Fabrika Ayarlı
Evet
-
OnScreen Control (OSC)
Evet
-
SUPER+Çözünürlük
Evet
-
Siyah Ekolayzer
Evet
-
DAS Modu
Evet
-
Freesync
Evet
-
Çift kumanda
Evet
RENK
-
Ön
Siyah (Doku)
-
Arka Kapak
Beyaz Doku
-
Ayak
Gümüş Püskürtme
-
Taban
İnci (Gümüş)
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
Evet
-
Eğim (Açı)
-5º ~ 15º
-
Yükseklik (mm)
110 mm
-
Pivot
Evet
BOYUTLAR(G X Y X D, MM)
-
Set (Ayak ile)
613,1 x 230 x 567,3
-
Set (Ayak hariç)
613,1 x 44,6 x 364,4
-
Kutu
694 x 213 x 502
-
Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)
100 x 100
AĞIRLIK (KG)
-
Set (Ayak ile)
6.2
-
Set (Ayak hariç)
4.6
-
Kutu
9
STANDART
-
UL(cUL)
Evet
-
TUV-tipi
Evet
-
CB
Evet
-
FCC-B, CE
Evet
-
VCCI
Evet
-
Erp
Evet
-
ROHS, REACH
Evet
-
Windows 10
Evet
-
DisplayPort
Evet
-
FreeSync
Evet
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
Evet
-
DP’den DP’ye
Evet (Beyaz)
-
HDMI
Evet (Beyaz)
-
Kolay Kurulum Kılavuzu
Evet
-
Kalibrasyon Raporu(Kağıt)
Evet
-
Yazılım Yükleme CD’si
Evet (OnScreen Control), (Çift Kumanda/True Color Pro: LGE Web sitesi İndir)
SES
-
Hoparlör
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.