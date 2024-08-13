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27" 4K UHD IPS LED Monitör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

27" 4K UHD IPS LED Monitör

27UK650-W

27" 4K UHD IPS LED Monitör

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Boyut (İnç / cm)

    27“/68,6 cm

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamı (CIE1931)

    sRGB 99% (Tipik)

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    10bit (8bit + A-FRC)

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,1554 x 0,1554

  • En-Boy Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Parlaklık (Tipik)

    En yüksek 450 nit, Tipik 350 nit, Min. 280 nit

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1 (Tipik)

  • (DFC)

    Mega, Açık/Kapalı

  • (GTG)

    5ms (Yüksek)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici, 3H

JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • HDMI

    Evet x2 (ver 2.0), (HDR desteği)

  • DisplayPort

    Evet x1 (ver 1.2), (HDR desteği)

  • Jak Konumu (Sinyal Girişi)

    Arka

  • Kulaklık Çıkışı

    Evet

  • Jack Konumu (Audio Çıkışı)

    Arka

GÜÇ

  • Tip

    Adaptör (48W)

  • Giriş

    100~240V (50/60Hz)

  • Normalde Açık (Tipik)

    45W

  • Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks.)

    0,5W

  • DC Kapalı (Maks.)

    0,3W

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ - E skalası)

    A

FREKANS

  • HDMI (Yatay Frekans)

    30~135kHz

  • HDMI (Dikey Frekans)

    56Hz~61Hz

  • DisplayPort (Yatay Frekans)

    30~135kHz

  • DisplayPort (Dikey Frekans)

    56~61Hz

  • FreeSync (Dikey Frekans)

    Temel: 48~60Hz/Genişletilmiş: 40~60Hz (HDMI/DP)

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • PC (HDMI)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • PC (DP)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • Video (HDMI)

    3840 x 2160 @ 60Hz

KONTROL DÜĞMESI

  • Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)

    1 Joystick

  • Düğme Türü

    Joystick

  • LED Rengi (Açık modu)

    Beyaz (Birkaç saniye için) (Güç LED’i AÇIK: Beyaz)

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Kapalı (Güç LED’i AÇIK: Beyaz Yanıp Sönme)

  • [ Düğme Konumu ]

    Alt

ÖZELLIKLER

  • PC

    GENİŞ/ORİJİNAL/1:1

  • Video

    GENİŞ/ORİJİNAL/1:1

  • HDR

    Evet

  • sRGB

    Evet

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP

    HDMI ve DP, Evet (2.2)

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Titreşim Önleme

    EVET

  • Altı Eksen Kontrolü

    Evet

  • Tak ve Çalıştır

    Evet

  • Fabrika Ayarlı

    Evet

  • OnScreen Control (OSC)

    Evet

  • SUPER+Çözünürlük

    Evet

  • Siyah Ekolayzer

    Evet

  • DAS Modu

    Evet

  • Freesync

    Evet

  • Çift kumanda

    Evet

RENK

  • Ön

    Siyah (Doku)

  • Arka Kapak

    Beyaz Doku

  • Ayak

    Gümüş Püskürtme

  • Taban

    İnci (Gümüş)

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    Evet

  • Eğim (Açı)

    -5º ~ 15º

  • Yükseklik (mm)

    110 mm

  • Pivot

    Evet

BOYUTLAR(G X Y X D, MM)

  • Set (Ayak ile)

    613,1 x 230 x 567,3

  • Set (Ayak hariç)

    613,1 x 44,6 x 364,4

  • Kutu

    694 x 213 x 502

  • Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)

    100 x 100

AĞIRLIK (KG)

  • Set (Ayak ile)

    6.2

  • Set (Ayak hariç)

    4.6

  • Kutu

    9

STANDART

  • UL(cUL)

    Evet

  • TUV-tipi

    Evet

  • CB

    Evet

  • FCC-B, CE

    Evet

  • VCCI

    Evet

  • Erp

    Evet

  • ROHS, REACH

    Evet

  • Windows 10

    Evet

  • DisplayPort

    Evet

  • FreeSync

    Evet

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    Evet

  • DP’den DP’ye

    Evet (Beyaz)

  • HDMI

    Evet (Beyaz)

  • Kolay Kurulum Kılavuzu

    Evet

  • Kalibrasyon Raporu(Kağıt)

    Evet

  • Yazılım Yükleme CD’si

    Evet (OnScreen Control), (Çift Kumanda/True Color Pro: LGE Web sitesi İndir)

SES

  • Hoparlör

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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