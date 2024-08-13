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27 İnç UHD (3840X2160) IPS Panel VESA DisplayHDR™ 400 özellikli Monitör
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UHD
-
Yıl
Y21
EKRAN
-
Boyut (inç)
27 İnç
-
Boyut (cm)
68,4 cm
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Panel Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Sıklığı
0,1554 x 0,1554
-
Parlaklık (Min.)
320 cd/m²
-
Parlaklık (Tip.)
400 cd/m²
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar
-
Kontrast Oranı (Min.)
1000:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1200:1
-
Tepki Süresi
5ms (GtG, Daha Hızlı)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178º (Sağ / Sol), 178º (Yukarı / Aşağı)
-
Kavisli
YOK
ÖZELLIKLER
-
HDR 10
VAR
-
Dolby Vision™
YOK
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Efekti
VAR
-
Mini LED Teknolojisi
YOK
-
Nano IPS™ Teknolojisi
YOK
-
Gelişmiş Gerçek Geniş Pol.
YOK
-
Fabrikada Renk Ayarlı
VAR
-
Geniş Renk Gamı
VAR
-
Renk Ayarlı
VAR
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Otomatik Parlaklık
YOK
-
Titreşim Önleme
VAR
-
Okuyucu Modu
VAR
-
Renk Zayıflığı
VAR
-
Super Resolution+
VAR
-
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
YOK
-
NVIDIA G-Sync™
YOK
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
VRR
YOK
-
Siyah Dengeleyici
Siyah Dengeleyici
-
Dinamik Hareket Senkronizasyonu
VAR
-
Nişan imleci
YOK
-
FPS Sayacı
YOK
-
Hız Aşırtma
YOK
-
Kullanıcı Tanımlı Tuş
YOK
-
Otomatik Giriş Anahtarı
YOK
-
RGB LED Aydınlatma
YOK
-
Küre Aydınlatma
YOK
-
PBP
YOK
-
PIP
YOK
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
Kamera
YOK
-
Mikrofon
YOK
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
VAR
-
Çift Kumanda
VAR
-
OnScreen Control (LG Ekran Yöneticisi)
VAR
-
LG UltraGear™ Control Center
YOK
-
LG UltraGear™ Studio
YOK
BAĞLANTI
-
D-Sub
YOK
-
DVI-D
YOK
-
HDMI
VAR (2 adet)
-
DisplayPort
VAR (1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
Thunderbolt
YOK
-
Thunderbolt (Veri Aktarımı)
YOK
-
USB-C
VAR (1 adet)
-
USB-C (Hz için Maks. Çözünürlük)
60 Hz için 3840 x 2160
-
USB-C (Veri Aktarımı)
VAR
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90 W
-
Papatya Zinciri
YOK
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
YOK
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
VAR (2 adet / 3.0 sürümü)
-
Yerleşik KVM
YOK
-
LAN (RJ-45)
YOK
-
SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
Mikrofon Girişi
YOK
-
Kulaklık Çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
-
Hat çıkışı
YOK
SES
-
Hoparlör
5Wx2
-
Bluetooth Bağlantısı
YOK
-
DTS HP:X
YOK
-
Maxx Audio
VAR
-
Rich Bass
YOK
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç (Adaptör)
-
AC Girişi
100~240 V (50/60 Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
44 W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
185 W
-
Güç Tüketimi (Energy Star)
25,4 W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'dan az (HDMI/DP giriş durumu)
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Ekran Konum Ayarlamaları
Eğim/Yükseklik/Eksen
-
Duvara Asılabilir
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
613,5 x 569,3 x 239,3 mm (Yukarı)
613,5 x 459,3 x 239,3 mm (Aşağı)
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
613,5 x 363,5 x 45,4 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
694 x 496 x 212 mm
-
Stantlı Ağırlık
5,9 kg
-
Stantsız Ağırlık
4,1 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
8,9 kg
AKSESUAR
-
D-Sub
YOK
-
DVI-D
YOK
-
HDMI
VAR
-
Ekran Bağlantı Noktası
VAR
-
Thunderbolt
YOK
-
USB Type C
VAR
-
USB A’dan B’ye
YOK
-
Uzaktan Kumanda
YOK
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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