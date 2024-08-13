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Mükemmel detaylar
LG UHD 4K HDR monitör ile kusursuz görsellerin ve gerçek renk canlılığının keyfini çıkarın. HDR içeriği ile çalışan içerik yaratıcıları, ön izleme ve düzenlemeler için bu monitörün parlaklığı ve yeniden üretme becerisini takdir edecektir.
Alan
27" IPS UHD 4K
3840 X 2160
Görüntü kalitesi
DCI-P3 %95 (Tip.)
VESA DisplayHDR™ 400
Özellik
Yüksekliği, ekseni, eğimi ayarlanabilir stant
VESA DisplayHDR™ 400
Net ve Parlak HDR
Monitör, en yeni HDR oyunlarda, filmlerde ve görüntülerde çarpıcı bir görsel sürükleyicilik sunan, geniş parlaklık ve kontrast aralığına sahip VESA DisplayHDR™ 400’ü destekler.
VESA DisplayHDR™ 400 ile çarpıcı görsel etki sağlayan monitör.
-
SDR
-
HDR efekti açık
SDR içeriği için HDR efekti
LG UHD 4K HDR monitör, standart içeriği doğrudan ekranda HDR kalitesine sahip videoya dönüştürebiliyor. Ton eşleştirme ve parlaklığı artırarak SDR içeriğin HDR benzeri deneyim sunmasını sağlıyor.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yazılım pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Calibration studio yazılımını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.
USB-C
Kolay kontrol ve bağlantı
USB-C bağlantı noktaları, 4K ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (96 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar. Dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlar için özel kablolar veya şarj aletlerine ihtiyaç duymadan, tek bir USB-C kablosu ile kablo dağınıklığını azaltırken verimliliği artırın.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB-C kablosunun USB-C bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
Oyunlar 4K ve HDR kalitesine ulaşsın
Büyüleyici oyun deneyimi
27UP850, iyi görüntü ve ses özelliği sayesinde heyecanlı bir deneyim sağlamanın yanı sıra oyun modu, Dynamic Action Sync ve Black Stabilizer ile daha fazla savaş kazanmanıza yardımcı olarak 4K HDR konsol oyun deneyiminde yeni bir dönem başlatır.
4K HDR konsol oyunlarında büyüleyici deneyim.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Dynamic Action Sync
Daha hızlı tepki
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir
4K ve HDR içeriklerin keyfini çıkarın
Canlı ve gerçekçi
Birbirinden farklı yayın akışı hizmetlerinden farklı HDR içerikleri keşfedin. DCI-P3 renk alanını destekleyen VESA DisplayHDR™ 400 teknolojisine sahip LG UHD 4K monitörde oyun oynarken canlı parlaklığın ve geniş renk yelpazesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kullanıcıların 4K ve HDR içeriklerin keyfini çıkarmasını sağlayan monitör.
*Uzaktan kumanda pakete dahil DEĞİLDİR.
LG Switch uygulaması
Hızlıca geçiş yapın
LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için, LG.com Destek Menüsünde 27UP850K için arama yapın.
Ergonomik tasarım
Kolay ve rahat
Ergonomik stant, ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini size en uygun konuma getirmenizi kolaylaştırır.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Tepki Süresi
5ms (GtG ile daha hızlı)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Dönme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
27UP850K-W
-
Yıl
2024
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27
-
Boyut [cm]
68.4 cm
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Renk Biti
10bit (8bit+FRC)
-
Kontrast Oranı (Min.)
1000:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1200:1
-
Tepki Süresi
5ms (GtG ile daha hızlı)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Renk Zayıflığı
(SDR) Özel, Canlı, HDR Efekti, Okuyucu, Sinema, sRGB, FPS, RTS, Renk Zayıflığı / (HDR) Özel, Canlı, Sinema, FPS, RTS
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET (2 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET (1 adet)
-
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
3840 x 2160 60Hz
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90W
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
YES(2adet/ver3.0)
-
Dahili KVM
3 kutuplu (Sadece Ses)
SES
-
Maksimum Ses
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç (Adaptör)
-
DC Output
210W (19.5V / 10.8A)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
44W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
25.4W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,5 W'dan az (HDMI/DP giriş durumu)
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Dönme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
613.5 x 569.3 x 239.3mm(Yukarı) 613.5 x 459.3 x 239.3mm(Aşağı)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
694 x 496 x 212mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
5.9kg
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.1kg
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
8.9kg
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
eVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Beyaz / 1.5m
-
USB-C
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
-
-
-
-
uzatma
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