USB-C bağlantı noktaları, 4K ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (96 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar. Dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlar için özel kablolar veya şarj aletlerine ihtiyaç duymadan, tek bir USB-C kablosu ile kablo dağınıklığını azaltırken verimliliği artırın.