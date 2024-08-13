Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UHD 4K 27" IPS Ekranlı Monitör USB Type-C ile
27UP850K-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG UHD 4K 27" IPS Ekranlı Monitör USB Type-C ile

27UP850K-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

LG UHD 4K 27" IPS Ekranlı Monitör USB Type-C ile

27UP850K-W
  • önden görünüm
  • -15 derece yandan görünüm
  • +15 derece yandan görünüm
  • perspektif görünüm
  • arkadan perspektif görünüm
  • arkadan görünüm
  • bağlantı noktalarının yakından görünümü
  • yandan görünüm
  • boy ayarı için aşağı hareket ettirilirken monitörün yandan görünümü
  • dikey görünümde 90 derece eksende dönen ekranın önden görünümü
  • Temiz ve parlak
  • Mükemmel detaylar
  • USB-C
  • Tasarım
  • LG Switch Uygulaması
önden görünüm
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
perspektif görünüm
arkadan perspektif görünüm
arkadan görünüm
bağlantı noktalarının yakından görünümü
yandan görünüm
boy ayarı için aşağı hareket ettirilirken monitörün yandan görünümü
dikey görünümde 90 derece eksende dönen ekranın önden görünümü
Temiz ve parlak
Mükemmel detaylar
USB-C
Tasarım
LG Switch Uygulaması

Temel Özellikler

  • 27 inç UHD 4K IPS ekran
  • DCI-P3 %95 (Tip.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB-C
Daha fazla

LG UltraFine Ekran.

Mükemmel detaylar

LG UHD 4K HDR monitör ile kusursuz görsellerin ve gerçek renk canlılığının keyfini çıkarın. HDR içeriği ile çalışan içerik yaratıcıları, ön izleme ve düzenlemeler için bu monitörün parlaklığı ve yeniden üretme becerisini takdir edecektir.

Kusursuz görseller ve gerçek renk canlılığı sunan monitör.

Alan

27" IPS UHD 4K 

3840 X 2160

Görüntü kalitesi

DCI-P3 %95 (Tip.)

VESA DisplayHDR™ 400

Özellik

Yüksekliği, ekseni, eğimi ayarlanabilir stant

VESA DisplayHDR™ 400

Net ve Parlak HDR

Monitör, en yeni HDR oyunlarda, filmlerde ve görüntülerde çarpıcı bir görsel sürükleyicilik sunan, geniş parlaklık ve kontrast aralığına sahip VESA DisplayHDR™ 400’ü destekler.

VESA DisplayHDR™ 400 ile çarpıcı görsel etki sağlayan monitör.

  • SDR

  • HDR efekti açık

SDR içeriği için HDR efekti

LG UHD 4K HDR monitör, standart içeriği doğrudan ekranda HDR kalitesine sahip videoya dönüştürebiliyor. Ton eşleştirme ve parlaklığı artırarak SDR içeriğin HDR benzeri deneyim sunmasını sağlıyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Gerçek renkler ve geniş izleme açısı sunan DCI-P3 %95 Tipik IPS.

DCI-P3 %95 içeren IPS (Tip.)

Gerçek renkler ve geniş görüntü

DCI-P3 spektrumunun %95'ini kapsayan bu monitör; içerik oluşturucular, grafik tasarımcılar veya doğru renk arayan herkes için harika bir çözümdür.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

LG Calibration studio ile donanım kalibrasyonu özelliğini kullanarak renk performansını optimize edin.

LG Calibration studio

Hazır donanım kalibrasyonu

LG Calibration studio ile donanım kalibrasyonu özelliğini kullanarak renk performansını optimize edin ve LG IPS 4K ekranın geniş renk yelpazesinden ve tutarlılığından en iyi şekilde yararlanın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yazılım pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Calibration studio yazılımını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.

USB-C

Kolay kontrol ve bağlantı

USB-C bağlantı noktaları, 4K ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (96 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar. Dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlar için özel kablolar veya şarj aletlerine ihtiyaç duymadan, tek bir USB-C kablosu ile kablo dağınıklığını azaltırken verimliliği artırın.

4K display.

4K

Ekran

Data transfer.

Veri

Transferi

Up to 96W of power delivery.

96 W'a kadar

güç sağlama

Charging all devices with one cable

Tüm cihazları

tek kabloyla şarj edin

Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB-C.

*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB-C kablosunun USB-C bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

Oyunlar 4K ve HDR kalitesine ulaşsın

Büyüleyici oyun deneyimi

27UP850, iyi görüntü ve ses özelliği sayesinde heyecanlı bir deneyim sağlamanın yanı sıra oyun modu, Dynamic Action Sync ve Black Stabilizer ile daha fazla savaş kazanmanıza yardımcı olarak 4K HDR konsol oyun deneyiminde yeni bir dönem başlatır.

4K HDR konsol oyunlarında büyüleyici deneyim.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dynamic Action Sync

Daha hızlı tepki

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Karanlıkta bir adım öne çıkın

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir

4K ve HDR içeriklerin keyfini çıkarın

Canlı ve gerçekçi

Birbirinden farklı yayın akışı hizmetlerinden farklı HDR içerikleri keşfedin. DCI-P3 renk alanını destekleyen VESA DisplayHDR™ 400 teknolojisine sahip LG UHD 4K monitörde oyun oynarken canlı parlaklığın ve geniş renk yelpazesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcıların 4K ve HDR içeriklerin keyfini çıkarmasını sağlayan monitör.

*Uzaktan kumanda pakete dahil DEĞİLDİR.

LG Switch uygulaması

Hızlıca geçiş yapın

LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için, LG.com Destek Menüsünde 27UP850K için arama yapın.

Ergonomik tasarım

Kolay ve rahat

Ergonomik stant, ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini size en uygun konuma getirmenizi kolaylaştırır.

Tilt adjustable monitor.

Eğim

Height adjustable monitor.

Yükseklik

Pivot adjustable monitor.

Eksen

Eğme, eksen ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım.
Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG ile daha hızlı)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Dönme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    27UP850K-W

  • Yıl

    2024

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.4 cm

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1200:1

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG ile daha hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    (SDR) Özel, Canlı, HDR Efekti, Okuyucu, Sinema, sRGB, FPS, RTS, Renk Zayıflığı / (HDR) Özel, Canlı, Sinema, FPS, RTS

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET (1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    3840 x 2160 60Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90W

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    YES(2adet/ver3.0)

  • Dahili KVM

    3 kutuplu (Sadece Ses)

SES

  • Maksimum Ses

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • DC Output

    210W (19.5V / 10.8A)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    44W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    25.4W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,5 W'dan az (HDMI/DP giriş durumu)

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Dönme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 569.3 x 239.3mm(Yukarı) 613.5 x 459.3 x 239.3mm(Aşağı)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    694 x 496 x 212mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5.9kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.1kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.9kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    eVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Beyaz / 1.5m

  • USB-C

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.

LG Size Özel Seçimler