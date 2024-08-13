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31,5 İnç UHD 4K AMD FreeSync HDR10 VA Ekran USB Type C Bağlantılı Monitör 32UP550
32UP550-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

31,5 İnç UHD 4K AMD FreeSync HDR10 VA Ekran USB Type C Bağlantılı Monitör 32UP550

32UP550-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32UP550-W

31,5 İnç UHD 4K AMD FreeSync HDR10 VA Ekran USB Type C Bağlantılı Monitör 32UP550

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Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UHD

  • Yıl

    Y21

EKRAN

  • Boyut (inç)

    31,5 İnç

  • Boyut (cm)

    80 cm

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Panel Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Sıklığı

    0,18159 x 0,18159 mm

  • Parlaklık (Min.)

    280cd/m²

  • Parlaklık (Tip.)

    350cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %80 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 Milyar

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1800:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Tepki Süresi

    4 ms (Daha Hızlı için GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178º (Sağ / Sol), 178º (Yukarı / Aşağı)

  • Kavisli

    YOK

ÖZELLIKLER

  • HDR 10

    VAR

  • VESA DisplayHDR™

    YOK

  • HDR Efekti

    VAR

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    YOK

  • Geniş Renk Gamı

    VAR

  • Renk Ayarlı

    YOK

  • Donanım Kalibrasyonu

    YOK

  • Otomatik Parlaklık

    YOK

  • Titreşim Önleme

    VAR

  • Okuyucu Modu

    VAR

  • Renk Zayıflığı

    VAR

  • Super Resolution+

    VAR

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    YOK

  • NVIDIA G-Sync™

    YOK

  • AMD FreeSync™

    VAR

  • FreeSync (Düşük Kare Dengeleme)

    YOK

  • Siyah Dengeleyici

    VAR

  • Dinamik Hareket Senkronizasyonu

    VAR

  • Nişan imleci

    YOK

  • FPS Sayacı

    YOK

  • Hız Aşırtma

    YOK

  • Kullanıcı Tanımlı Tuş

    YOK

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    YOK

  • Küre Aydınlatma

    YOK

  • PBP

    YOK

  • PIP

    YOK

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • Kamera

    YOK

  • Mikrofon

    YOK

YAZILIM UYGULAMASI

  • True Color Pro

    YOK

  • Çift Kumanda

    VAR

  • OnScreen Control (LG Ekran Yöneticisi)

    VAR

  • LG UltraGear™ Control Center

    YOK

BAĞLANTI

  • D-Sub

    YOK

  • D-Sub (Hz için Maks. Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • DVI

    YOK

  • DVI (Hz için Maksimum Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • HDMI

    VAR (2 adet)

  • HDMI (Hz için Maks. Çözünürlük)

    3840 x 2160 @ 60 Hz

  • DisplayPort

    VAR (1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • DP (Hz için Maks. Çözünürlük)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • Mini DisplayPort

    YOK

  • mDP Sürümü

    Mevcut Değil

  • mDP (Hz için Maks. Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • Thunderbolt

    YOK

  • Thunderbolt (USB-C Uyumluluğu)

    Mevcut Değil

  • Thunderbolt (Hz için Maks. Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • Thunderbolt (Veri Aktarımı)

    YOK

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    Mevcut Değil

  • USB-C

    VAR (1 adet)

  • USB-C (Hz için Maks. Çözünürlük)

    3840 x 2160@60 Hz

  • USB-C (DP Alternatif Mod)

    VAR

  • USB-C (Veri Aktarımı)

    VAR

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    96 W

  • Papatya Zinciri

    YOK

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    YOK

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    VAR (2 adet / 3.0 sürümü)

  • Ses Girişi

    YOK

  • Mikrofon Girişi

    YOK

  • Kulaklık Çıkışı

    VAR

  • Hat çıkışı

    YOK

SES

  • Hoparlör

    VAR

  • Speaker_Output (ünite)

    5W

  • Speaker_Channel

    2 kanal

  • Bluetooth Bağlantısı

    YOK

  • Maxx Audio

    VAR

  • Rich Bass

    YOK

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC Girişi

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    55 W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    187 W

  • Güç Tüketimi (Energy Star)

    Mevcut Değil

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Ekran Konum Ayarlamaları

    Eğim/Yükseklik/Eksen

  • Duvara Asılabilir

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    714,3 x 595,6 x 239,3 mm (Yukarı)
    714,3 x 485,6 x 239,3 mm (Aşağı)

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    714,3 x 420,0 x 45,7 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    821 x 507 x 226 mm

  • Stantlı Ağırlık

    8,4 kg

  • Stantsız Ağırlık

    6,7 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    12,0 kg

AKSESUAR

  • D-Sub

    YOK

  • DVI-D

    YOK

  • HDMI

    VAR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    VAR

  • mDP’den DP’ye

    YOK

  • Thunderbolt

    YOK

  • USB Type C

    VAR

  • USB Type C’den A Soketine

    YOK

  • USB A’dan B’ye

    YOK

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    YOK

  • PC Audio

    YOK

  • Uzaktan Kumanda

    YOK

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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