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31,5 İnç UHD 4K AMD FreeSync HDR10 VA Ekran USB Type C Bağlantılı Monitör 32UP550
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UHD
-
Yıl
Y21
EKRAN
-
Boyut (inç)
31,5 İnç
-
Boyut (cm)
80 cm
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Panel Tipi
VA
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Sıklığı
0,18159 x 0,18159 mm
-
Parlaklık (Min.)
280cd/m²
-
Parlaklık (Tip.)
350cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %80 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 Milyar
-
Kontrast Oranı (Min.)
1800:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Tepki Süresi
4 ms (Daha Hızlı için GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178º (Sağ / Sol), 178º (Yukarı / Aşağı)
-
Kavisli
YOK
ÖZELLIKLER
-
HDR 10
VAR
-
VESA DisplayHDR™
YOK
-
HDR Efekti
VAR
-
Nano IPS™ Teknolojisi
YOK
-
Geniş Renk Gamı
VAR
-
Renk Ayarlı
YOK
-
Donanım Kalibrasyonu
YOK
-
Otomatik Parlaklık
YOK
-
Titreşim Önleme
VAR
-
Okuyucu Modu
VAR
-
Renk Zayıflığı
VAR
-
Super Resolution+
VAR
-
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
YOK
-
NVIDIA G-Sync™
YOK
-
AMD FreeSync™
VAR
-
FreeSync (Düşük Kare Dengeleme)
YOK
-
Siyah Dengeleyici
VAR
-
Dinamik Hareket Senkronizasyonu
VAR
-
Nişan imleci
YOK
-
FPS Sayacı
YOK
-
Hız Aşırtma
YOK
-
Kullanıcı Tanımlı Tuş
YOK
-
Otomatik Giriş Anahtarı
YOK
-
Küre Aydınlatma
YOK
-
PBP
YOK
-
PIP
YOK
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
Kamera
YOK
-
Mikrofon
YOK
YAZILIM UYGULAMASI
-
True Color Pro
YOK
-
Çift Kumanda
VAR
-
OnScreen Control (LG Ekran Yöneticisi)
VAR
-
LG UltraGear™ Control Center
YOK
BAĞLANTI
-
D-Sub
YOK
-
D-Sub (Hz için Maks. Çözünürlük)
Mevcut Değil
-
DVI
YOK
-
DVI (Hz için Maksimum Çözünürlük)
Mevcut Değil
-
HDMI
VAR (2 adet)
-
HDMI (Hz için Maks. Çözünürlük)
3840 x 2160 @ 60 Hz
-
DisplayPort
VAR (1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
DP (Hz için Maks. Çözünürlük)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
Mini DisplayPort
YOK
-
mDP Sürümü
Mevcut Değil
-
mDP (Hz için Maks. Çözünürlük)
Mevcut Değil
-
Thunderbolt
YOK
-
Thunderbolt (USB-C Uyumluluğu)
Mevcut Değil
-
Thunderbolt (Hz için Maks. Çözünürlük)
Mevcut Değil
-
Thunderbolt (Veri Aktarımı)
YOK
-
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
Mevcut Değil
-
USB-C
VAR (1 adet)
-
USB-C (Hz için Maks. Çözünürlük)
3840 x 2160@60 Hz
-
USB-C (DP Alternatif Mod)
VAR
-
USB-C (Veri Aktarımı)
VAR
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
96 W
-
Papatya Zinciri
YOK
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
YOK
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
VAR (2 adet / 3.0 sürümü)
-
Ses Girişi
YOK
-
Mikrofon Girişi
YOK
-
Kulaklık Çıkışı
VAR
-
Hat çıkışı
YOK
SES
-
Hoparlör
VAR
-
Speaker_Output (ünite)
5W
-
Speaker_Channel
2 kanal
-
Bluetooth Bağlantısı
YOK
-
Maxx Audio
VAR
-
Rich Bass
YOK
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç (Adaptör)
-
AC Girişi
100~240 V (50/60 Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
55 W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
187 W
-
Güç Tüketimi (Energy Star)
Mevcut Değil
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Ekran Konum Ayarlamaları
Eğim/Yükseklik/Eksen
-
Duvara Asılabilir
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
714,3 x 595,6 x 239,3 mm (Yukarı)
714,3 x 485,6 x 239,3 mm (Aşağı)
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
714,3 x 420,0 x 45,7 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
821 x 507 x 226 mm
-
Stantlı Ağırlık
8,4 kg
-
Stantsız Ağırlık
6,7 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
12,0 kg
AKSESUAR
-
D-Sub
YOK
-
DVI-D
YOK
-
HDMI
VAR
-
Ekran Bağlantı Noktası
VAR
-
mDP’den DP’ye
YOK
-
Thunderbolt
YOK
-
USB Type C
VAR
-
USB Type C’den A Soketine
YOK
-
USB A’dan B’ye
YOK
-
USB3.0 Yukarı Akış Kablosu
YOK
-
PC Audio
YOK
-
Uzaktan Kumanda
YOK
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
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-
uzatma
-
uzatma
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