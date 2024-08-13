31,5" UHD 4K HDR Monitör

32UQ750, HDMI 2.1’de 144 Hz yüksek yenileme hızı sayesinde, pürüzsüz ve senkronize grafik görüntüler aracılığıyla konsol oyuncuları için büyüleyici bir oyun deneyimi sağlar. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile yüksek çözünürlüklü 4K UHD ve 144 Hz’in keyfini tam olarak çıkarabilir.