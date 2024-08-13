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31,5" UHD 4K HDR Monitör
Mükemmel Detaylar
LG UHD 4K HDR Monitör ile net görsellerin ve gerçek renk canlılığının keyfini çıkarın. Kullanıcılar bu monitörle yeni 4K konsol oyunlarının ve yüksek çözünürlüklü akış hizmetlerinin keyfini tam olarak çıkarabilir.
Bu monitör net görseller ve doğru renk canlılığı sunar.
Ekran
31,5" UHD 4K (3840x2160)
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
Görüntü Kalitesi
HDR10
DCI-P3 %90 (Tip.)
Bağlantı
USB Type-C™
HDMI 2.1 ve USB 3.0
*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Oyunlar 4K ve HDR Kalitesine Ulaşsın
Oyun Performansınızı Artırın
32UQ750, oldukça iyi görüntü ve stereo ses (Waves MaxxAudio® teknolojili) sayesinde heyecanınızı artırmanın yanı sıra AMD FreeSync™ Premium, Dynamic Action Sync ve Siyah Dengeleyici ile savaşları kazanmanıza yardımcı olarak 4K HDR konsol oyun deneyiminde yeni bir dönem başlatır.
4K HDR konsol oyunlarında büyüleyici deneyim.
*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
HDMI 2.1’den 144 Hz 4K
Konsol Oyunlarıyla Uyumlu Büyüleyici Deneyim
32UQ750, HDMI 2.1’de 144 Hz yüksek yenileme hızı sayesinde, pürüzsüz ve senkronize grafik görüntüler aracılığıyla konsol oyuncuları için büyüleyici bir oyun deneyimi sağlar. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile yüksek çözünürlüklü 4K UHD ve 144 Hz’in keyfini tam olarak çıkarabilir.
Pürüzsüz ve senkronize grafik görüntüler aracılığıyla konsol oyuncuları için büyüleyici oyun deneyimi.
*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.
*4K çözünürlüklü konsol oyunuyla 120 Hz Değişken Yenileme Hızına (VRR) kadar destekler.
*Düzgün çalışması için HDMI 2.1 kablosu veya DisplayPort (pakete dahildir) ve HDMI 2.1’i destekleyen bir ekran kartı (ayrı satılır) gerekir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*‘KAPALI’ Modu (sol görüntü) ve AMD FreeSync™ Premium Karşılaştırması.
-
Geleneksel
-
DAS
Dynamic Action Sync
Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin
Dinamik Hareket Senkronizasyonu giriş gecikmesini azaltarak oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamasına yardımcı olur.
*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Geleneksel, Dynamic Action Sync (DAS) özelliğini desteklemeyen LG modelini gösterir.
-
Kapalı
-
Açık
Black Stabilizer
Karanlıkta Saldıran İlk Siz Olun
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.
*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
USB Type-C™
Kolay Kontrol ve Bağlantı
USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar. Ayrıca, diğer kablo ve şarj cihazlarına ihtiyaç duymadan tek bir USB Type-C™ kablosuyla kablo karmaşasını azaltır.
Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB Type-C™.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
4K ve HDR İçeriklerin Keyfini Çıkarın
Canlı ve Gerçekçi
Birbirinden farklı yayın akışı hizmetlerinden farklı HDR içerikleri keşfedin. DCI-P3 renk alanını destekleyen HDR teknolojisine sahip LG UHD 4K monitörde oyun oynarken canlı parlaklığın ve geniş renk yelpazesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kullanıcıların 4K ve HDR İçeriklerin keyfini çıkarmasını sağlayan monitör.
*OTT akış cihazı ve uzaktan kumanda pakete dahil DEĞİLDİR (ayrı satılır).
En yeni Ekran Üstü Kontrol uygulamasını indirmek için İNDİR düğmesine tıklayın.
*Videodaki ürün görüntüleri ve Ekran Üstü Kontrol temsilidir; gerçek üründen ve asıl Ekran Üstü Kontrol uygulamasından farklılık gösterebilir.
*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
Ergonomik Tasarım
Kolay ve Rahat
Ergonomik stant, ekranın yüksekliğini, eğimini ve eksenini size en uygun konuma getirmenizi kolaylaştırır.
Ergonomik tasarımlı ve eğim, eksen ve yükseklik ayarlı, tek tıkla takılan ayak özelliğine sahip monitör.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCIP3 %90 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
Tüm Özellikler
BILGI
-
Yıl
Y23
EKRAN
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Boyut [cm]
80
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,18159x0,18159
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Renk Gamı (Min.)
DCIP3 %80 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCIP3 %90 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
1800:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
2500:1
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178°(R/L), 178°(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR Etkisi
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
VAR(1 adet)
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
65W
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
VAR(2 adet/ver3.0)
SES
-
Konuşmacı
EVET
GÜÇ
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
85W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
MEKANIK
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
714,3x597,6x239,3(↑) 714,3x487,6x239,3(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
714,3x420x45,7
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
821x226x507
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
8.7
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
6.8
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
12.4
AKSESUAR
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
HAYIR
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
USB-C
VAR(1 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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