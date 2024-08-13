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31,5" UHD 4K HDR Monitör
32UQ750P-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

31,5" UHD 4K HDR Monitör

32UQ750P-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32UQ750P-W

31,5" UHD 4K HDR Monitör

Front view
LG UHD Monitor 4K

Mükemmel Detaylar

LG UHD 4K HDR Monitör ile net görsellerin ve gerçek renk canlılığının keyfini çıkarın. Kullanıcılar bu monitörle yeni 4K konsol oyunlarının ve yüksek çözünürlüklü akış hizmetlerinin keyfini tam olarak çıkarabilir.

Bu monitör net görseller ve doğru renk canlılığı sunar.

Ekran

31,5" UHD 4K (3840x2160)

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Görüntü Kalitesi

HDR10

DCI-P3 %90 (Tip.)

Bağlantı

USB Type-C™

HDMI 2.1 ve USB 3.0

*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

Yüksek dinamik aralık içeriklerinin parlak ve karanlık bölümlerindeki ayrıntıları sergiler.

HDR10

Detaylandırılmış Kontrast

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, HDR10 (yüksek dinamik aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyunlar 4K ve HDR Kalitesine Ulaşsın

Oyun Performansınızı Artırın

32UQ750, oldukça iyi görüntü ve stereo ses (Waves MaxxAudio® teknolojili) sayesinde heyecanınızı artırmanın yanı sıra AMD FreeSync™ Premium, Dynamic Action Sync ve Siyah Dengeleyici ile savaşları kazanmanıza yardımcı olarak 4K HDR konsol oyun deneyiminde yeni bir dönem başlatır.

4K HDR konsol oyunlarında büyüleyici deneyim.

*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

HDMI 2.1’den 144 Hz 4K

Konsol Oyunlarıyla Uyumlu Büyüleyici Deneyim

32UQ750, HDMI 2.1’de 144 Hz yüksek yenileme hızı sayesinde, pürüzsüz ve senkronize grafik görüntüler aracılığıyla konsol oyuncuları için büyüleyici bir oyun deneyimi sağlar. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile yüksek çözünürlüklü 4K UHD ve 144 Hz’in keyfini tam olarak çıkarabilir.

Pürüzsüz ve senkronize grafik görüntüler aracılığıyla konsol oyuncuları için büyüleyici oyun deneyimi.

*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

*4K çözünürlüklü konsol oyunuyla 120 Hz Değişken Yenileme Hızına (VRR) kadar destekler.

*Düzgün çalışması için HDMI 2.1 kablosu veya DisplayPort (pakete dahildir) ve HDMI 2.1’i destekleyen bir ekran kartı (ayrı satılır) gerekir.

Akıcı ve Hızlı Hareket sunan AMD FreeSync premium.

HDR10

Detaylandırılmış Kontrast

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, HDR10 (yüksek dinamik aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*‘KAPALI’ Modu (sol görüntü) ve AMD FreeSync™ Premium Karşılaştırması.

  • Geleneksel

  • DAS

Dynamic Action Sync

Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin

Dinamik Hareket Senkronizasyonu giriş gecikmesini azaltarak oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamasına yardımcı olur.

*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Geleneksel, Dynamic Action Sync (DAS) özelliğini desteklemeyen LG modelini gösterir.

  • Kapalı

  • Açık

Black Stabilizer

Karanlıkta Saldıran İlk Siz Olun

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

*Özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu koşul ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

USB Type-C™

Kolay Kontrol ve Bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar. Ayrıca, diğer kablo ve şarj cihazlarına ihtiyaç duymadan tek bir USB Type-C™ kablosuyla kablo karmaşasını azaltır.

Veri

Ekran

Veri

Veri

Güç Sağlama

Güç Sağlama

Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB Type-C™.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

4K ve HDR İçeriklerin Keyfini Çıkarın

Canlı ve Gerçekçi

Birbirinden farklı yayın akışı hizmetlerinden farklı HDR içerikleri keşfedin. DCI-P3 renk alanını destekleyen HDR teknolojisine sahip LG UHD 4K monitörde oyun oynarken canlı parlaklığın ve geniş renk yelpazesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcıların 4K ve HDR İçeriklerin keyfini çıkarmasını sağlayan monitör.

*OTT akış cihazı ve uzaktan kumanda pakete dahil DEĞİLDİR (ayrı satılır). 

Daha Kolay Kullanıcı Arayüzü Sunan Ekran Üstü Kontrol.

Ekran Üstü Kontrol

Daha Basit Kullanıcı Arayüzü

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.

Daha Basit Kullanıcı Arayüzü İNDİR

En yeni Ekran Üstü Kontrol uygulamasını indirmek için İNDİR düğmesine tıklayın.

*Videodaki ürün görüntüleri ve Ekran Üstü Kontrol temsilidir; gerçek üründen ve asıl Ekran Üstü Kontrol uygulamasından farklılık gösterebilir.

*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.

Ergonomik Tasarım

Kolay ve Rahat

Ergonomik stant, ekranın yüksekliğini, eğimini ve eksenini size en uygun konuma getirmenizi kolaylaştırır.

Monitör, Tek Tıkla Takılan Ayak özelliği sayesinde başka herhangi bir ekipman gerekmeden kolayca kurulur.

Tek Tıkla Takılan Ayak

Kolay kurulum

Eğim ayarlı monitör.

Eğim

-5~20˚

Eksen ayarlı monitör.

Eksen

90˚, Saat yönünde

Yükseklik ayarlı monitör.

Yükseklik

110 mm

 

Ergonomik tasarımlı ve eğim, eksen ve yükseklik ayarlı, tek tıkla takılan ayak özelliğine sahip monitör.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCIP3 %90 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

Tüm Özellikler

BILGI

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Boyut [cm]

    80

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,18159x0,18159

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Renk Gamı (Min.)

    DCIP3 %80 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCIP3 %90 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1800:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    2500:1

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    VAR(1 adet)

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    65W

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    VAR(2 adet/ver3.0)

SES

  • Konuşmacı

    EVET

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    85W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    714,3x597,6x239,3(↑) 714,3x487,6x239,3(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    714,3x420x45,7

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    821x226x507

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    8.7

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    6.8

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    12.4

AKSESUAR

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    HAYIR

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • USB-C

    VAR(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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