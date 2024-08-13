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34" Class 21:9 UltraWide® WQHD IPS Thunderbolt™ Kavisli Tasarim LED Monitor

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

34" Class 21:9 UltraWide® WQHD IPS Thunderbolt™ Kavisli Tasarim LED Monitor

34UC98

34" Class 21:9 UltraWide® WQHD IPS Thunderbolt™ Kavisli Tasarim LED Monitor

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    34"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Çözünürlük

    QHD 3440X1440

  • Parlaklık

    300(Typ), 240(min) cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orjinal)

    1000:1 (Typ)

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5ms (High)

  • Pixel Aralığı

    10bits

  • Renk Skalası

    sRGB 100%

  • Görüş Açısı

    178/178 (CR≥10)

  • Yüzey İşlemesi

    Hard Coating(3H), Anti-glare

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    5º ~ 15º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI(2EA)

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • Audio Çıkışı

    Var

  • ThunderboltX2

    Var

  • DisplayPort

    Var

ÖZELLIKLER

  • Freesync

    Var (DP 55~75Hz)

  • Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği

    Var

  • DAS Modu

    Var

  • Game Mode

    Var

  • Dual Link-up

    Var

  • SIX Axis Control

    Var

  • Colour Calibrated

    Var

  • Okuma Modu

    Var

  • OnScreen Control SW

    Var

  • Black Stabilizer

    Var

  • Flicker Safe

    Var

  • Resim Modu

    Var

  • Response Time Control

    Var

  • USB 3.0

    Var

SES

  • Hoparlör

    7W X 2

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    817.6 x 230.4 x 451.4 (Down) 817.6 x 230.4 x 561.4 (Up)

  • Set (Ayaksız)

    817.6 x 88.7 x 360.8

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    7,8

  • Set (Ayaksız)

    6,2

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • HDMI

    Var

Müşteri Yorumları