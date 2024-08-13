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34" Class 21:9 UltraWide® WQHD IPS Thunderbolt™ Kavisli Tasarim LED Monitor
34" Class 21:9 UltraWide® WQHD IPS Thunderbolt™ Kavisli Tasarim LED Monitor
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
34"
-
Panel Tipi
IPS
-
Görüntü Oranı
21:9
-
Çözünürlük
QHD 3440X1440
-
Parlaklık
300(Typ), 240(min) cd/m2
-
Kontrast Oranı (Orjinal)
1000:1 (Typ)
-
Tepkime Süresi (GTG)
5ms (High)
-
Pixel Aralığı
10bits
-
Renk Skalası
sRGB 100%
-
Görüş Açısı
178/178 (CR≥10)
-
Yüzey İşlemesi
Hard Coating(3H), Anti-glare
-
Ayak
"L" tipi stand
-
Ayaklık Açısı
5º ~ 15º
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
HDMI(2EA)
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
Audio Çıkışı
Var
-
ThunderboltX2
Var
-
DisplayPort
Var
ÖZELLIKLER
-
Freesync
Var (DP 55~75Hz)
-
Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği
Var
-
DAS Modu
Var
-
Game Mode
Var
-
Dual Link-up
Var
-
SIX Axis Control
Var
-
Colour Calibrated
Var
-
Okuma Modu
Var
-
OnScreen Control SW
Var
-
Black Stabilizer
Var
-
Flicker Safe
Var
-
Resim Modu
Var
-
Response Time Control
Var
-
USB 3.0
Var
SES
-
Hoparlör
7W X 2
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
817.6 x 230.4 x 451.4 (Down) 817.6 x 230.4 x 561.4 (Up)
-
Set (Ayaksız)
817.6 x 88.7 x 360.8
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
7,8
-
Set (Ayaksız)
6,2
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Var
-
HDMI
Var
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