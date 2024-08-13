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21:9 Ultrawide Full HD IPS LED Monitör

Teknik Özellikler

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21:9 Ultrawide Full HD IPS LED Monitör

34UM58

21:9 Ultrawide Full HD IPS LED Monitör

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    34"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık

    250(Typ), 200(min) cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orjinal)

    1000:1 (Typ)

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5ms (High)

  • Pixel Aralığı

    0.312 mm x 0.310 mm

  • Renk Skalası

    sRGB 99%

  • Görüş Açısı

    178/178 (CR≥10)

  • Yüzey İşlemesi

    Hard Coating(3H), Anti-glare

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    5º ~ 20º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI(2EA)

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

ÖZELLIKLER

  • Oyun Modu

    Var

  • Ekranı Bölme Özelliği

    Var

  • Siyah Dengeleyicisi

    Var

  • DAS Modu

    Var

  • Flicker Güvenli Modu

    Var

  • Dual Controller

    Var

  • SIX Axis Control

    Var

  • Colour Calibrated

    Var

  • OnScreen Control (OSC)

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adaptor / 100 ~ 240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    829.9 x 204.7 x 460.8

  • Set (Ayaksız)

    829.9 x 48.5 x 374.2

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    8.0 (TBD)

  • Set (Ayaksız)

    6.0 (TBD)

AKSESUARLAR

  • EAN

    8806087601206

SES

  • Hoparlör

    Yok

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