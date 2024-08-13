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LG 21:9 UltraGeniş™ Ekran Monitör

Teknik Özellikler

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LG 21:9 UltraGeniş™ Ekran Monitör

34UM65-P

LG 21:9 UltraGeniş™ Ekran Monitör

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    34"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık

    300 nit

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    5M : 1

  • Pixel Aralığı

    0.315(H) mm x 0.310(V) mm

  • Renk Skalası

    sRGB 99%

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7M

  • Görüş Açısı

    R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.)

  • Yüzey İşlemesi

    Hard Coating(3H), Anti-glare

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    5º ~ 15º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Giriş Konektörü

    DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC)

ÖZELLIKLER

  • Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği

    Var

  • Dual Link-up

    Var

  • Duvara Montaj(75x75)

    Var

  • Süper Enerji Tasarruf Modu

    Var

  • Okuma Modu

    Var

  • Joystick

    Var

SES

  • Hoparlör

    7W X 2

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/61Hz

  • Güç Tasarrufu Modu/ Kapalı Modu

    ≤ 0,5 W

  • Güç Tüketimi (Normal) Çalıştırma Modu

    34 W

  • Maksimum, Ses Çıkışı %50

    48 W

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    829.9*172.9*468.9

  • Set (Ayaksız)

    829.9*82.9*379.8

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    7,3kg

  • Set (Ayaksız)

    6,3kg

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları