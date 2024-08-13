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LG 21:9 UltraGeniş™ Ekran Monitör
LG 21:9 UltraGeniş™ Ekran Monitör
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
34"
-
Panel Tipi
IPS
-
Görüntü Oranı
21:9
-
Çözünürlük
2560x1080
-
Parlaklık
300 nit
-
Kontrast Oranı (Dinamik)
5M : 1
-
Pixel Aralığı
0.315(H) mm x 0.310(V) mm
-
Renk Skalası
sRGB 99%
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16.7M
-
Görüş Açısı
R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.)
-
Yüzey İşlemesi
Hard Coating(3H), Anti-glare
-
Ayak
"L" tipi stand
-
Ayaklık Açısı
5º ~ 15º
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
Giriş Konektörü
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC)
ÖZELLIKLER
-
Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği
Var
-
Dual Link-up
Var
-
Duvara Montaj(75x75)
Var
-
Süper Enerji Tasarruf Modu
Var
-
Okuma Modu
Var
-
Joystick
Var
SES
-
Hoparlör
7W X 2
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/61Hz
-
Güç Tasarrufu Modu/ Kapalı Modu
≤ 0,5 W
-
Güç Tüketimi (Normal) Çalıştırma Modu
34 W
-
Maksimum, Ses Çıkışı %50
48 W
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
829.9*172.9*468.9
-
Set (Ayaksız)
829.9*82.9*379.8
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
7,3kg
-
Set (Ayaksız)
6,3kg
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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