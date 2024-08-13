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LED Monitör UHD IPS Panel 43 İnç 60Hz Yenileme Hızı ve 8ms Tepki Süresi 4K HDMI

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LED Monitör UHD IPS Panel 43 İnç 60Hz Yenileme Hızı ve 8ms Tepki Süresi 4K HDMI

43UD79-B

LED Monitör UHD IPS Panel 43 İnç 60Hz Yenileme Hızı ve 8ms Tepki Süresi 4K HDMI

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Boyut (İnç/cm)

    42.51"/107.98cm

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamı (CIE1931)

    72%

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    1.06 Milyar Renk

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0.2451 x 0.2451

  • En-Boy Oranı

    16:09

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Parlaklık

    Tipik 350nit, Min 280nit

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1 (Tipik)

  • (DFC)

    Mega, Açık/Kapalı

  • (GTG)

    8ms (Yüksek)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178 (CR≥10)

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici

JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • HDMI

    HDMI1.4 (2 adet), HDMI2.0 (2 adet)

  • DisplayPort

    Evet (1 adet)

  • USB Type-C

    Evet

  • Diğer

    RS232C

  • Jak Konumu (Sinyal Girişi)

    Dikey Tip

  • Kulaklık Çıkışı

    Evet

  • Jack Konumu (Audio Çıkışı)

    Dikey Tip

HOPARLÖR

  • Audio çıkışı (watt)

    10W (2 adet)

GÜÇ

  • Tip

    Yerleşik Güç

  • Giriş

    100-240 Vac, 50/60 Hz

  • Uyku Modu (Maks)

    1.2W altında

  • DC Kapalı (Maks.)

    0.3W altında

FREKANS

  • HDMI (Yatay Frekans)

    30 ~ 135kHZ

  • HDMI (Dikey Frekans)

    56 ~ 61Hz

  • DisplayPort (Yatay Frekans)

    30 ~ 135kHz

  • DisplayPort (Dikey Frekans)

    56 ~ 61Hz

  • USB-C (Yatay Frekans)

    30 ~ 135kHz

  • USB-C (Dikey Frekans)

    56 ~ 61Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • PC (HDMI)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • PC (DP)

    3840 x 2160 @ 60Hz

  • Video (HDMI)

    3840 x 2160 @ 60Hz (Ver 2.0)

KONTROL DÜĞMESI

  • Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)

    1 Joystick

  • Düğme Türü

    1 Joystick

  • LED Rengi (Açık modu)

    Beyaz

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Beyaz Yanıp Sönme

  • [ Düğme Konumu ]

    Alt

OSD

  • Dil (Ülke)

    İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Portekizce (Brezilya), Lehçe, Rusça, Yunanca, Ukraynaca, Çince (Basitleştirilmiş, Geleneksel), Japonca, Korece

  • Dil Sayısı

    17

ÖZELLIKLER

  • USB_Down

    2

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP

    Evet (HDCP 2.2)

  • Uzaktan Kumanda

    Evet

  • PIP

    Evet (2PIP)

  • PBP

    Evet (4PBP)

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Altı Eksen Kontrolü

    Evet

  • Tak ve Çalıştır

    Evet

  • On Screen Contol

    Evet

  • SUPER + Çözünürlük

    Evet

  • Siyah Ekolayzer

    Evet

  • DAS Modu

    Evet

  • Çift kumanda

    Evet

RENK

  • Ön

    Mat Siyah

  • Arka Kapak

    Mat Siyah

  • Ayak

    Mat Siyah

  • Taban

    Mat Siyah

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    EVET

  • Eğim (Açı)

    Evet (Açı -5 ~ 10)

BOYUTLAR(G X Y X D, MM)

  • Set (Ayak ile)

    967 x 275 x 647.6 mm

  • Set (Ayak hariç)

    967 x 70.6 x 575.2 mm

  • Kutu

    1065 x 285 x 658 mm

  • Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)

    200mm x 200mm

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayak ile)

    15.9kg

  • Set (Ayak hariç)

    12.3kg

  • Kutu

    20kg

DOLGU MADDESI

  • Bireysel (20ft/40ft/40ft HC)

    126/264/352

  • Palet (20ft/40ft/40ft HC)

    120/264/264

AMBALAJ

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • İstifleme Türü

    Dikey

  • Ayak Ambalajı Türü

    Sökülmüş

  • Kutu Yazdırma Türü

    Flexo

  • Kol

    Tutamak Deliği

STANDART

  • UL(cUL)

    Evet

  • TUV-tipi

    Evet

  • EPEAT Gold

    Evet

  • CB

    Evet

  • FCC-B, CE

    Evet

  • Erp

    Evet

  • ROHS, REACH

    Evet

  • Windows 10

    Evet

  • DisplayPort

    Evet

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    EVET

  • DP’den DP’ye

    Evet

  • HDMI

    Evet

  • USB Type A’dan C’ye

    Evet

  • Kolay Kurulum Kılavuzu

    Evet

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    Evet

  • Yazılım Yükleme CD’si

    Evet

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