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LED Monitör UHD IPS Panel 43 İnç 60Hz Yenileme Hızı ve 8ms Tepki Süresi 4K HDMI
LED Monitör UHD IPS Panel 43 İnç 60Hz Yenileme Hızı ve 8ms Tepki Süresi 4K HDMI
Tüm Özellikler
GENEL
-
Boyut (İnç/cm)
42.51"/107.98cm
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamı (CIE1931)
72%
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
1.06 Milyar Renk
-
Piksel Sıklığı (mm)
0.2451 x 0.2451
-
En-Boy Oranı
16:09
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Parlaklık
Tipik 350nit, Min 280nit
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1 (Tipik)
-
(DFC)
Mega, Açık/Kapalı
-
(GTG)
8ms (Yüksek)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178 (CR≥10)
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici
JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI
-
HDMI
HDMI1.4 (2 adet), HDMI2.0 (2 adet)
-
DisplayPort
Evet (1 adet)
-
USB Type-C
Evet
-
Diğer
RS232C
-
Jak Konumu (Sinyal Girişi)
Dikey Tip
-
Kulaklık Çıkışı
Evet
-
Jack Konumu (Audio Çıkışı)
Dikey Tip
HOPARLÖR
-
Audio çıkışı (watt)
10W (2 adet)
GÜÇ
-
Tip
Yerleşik Güç
-
Giriş
100-240 Vac, 50/60 Hz
-
Uyku Modu (Maks)
1.2W altında
-
DC Kapalı (Maks.)
0.3W altında
FREKANS
-
HDMI (Yatay Frekans)
30 ~ 135kHZ
-
HDMI (Dikey Frekans)
56 ~ 61Hz
-
DisplayPort (Yatay Frekans)
30 ~ 135kHz
-
DisplayPort (Dikey Frekans)
56 ~ 61Hz
-
USB-C (Yatay Frekans)
30 ~ 135kHz
-
USB-C (Dikey Frekans)
56 ~ 61Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
PC (HDMI)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
PC (DP)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
Video (HDMI)
3840 x 2160 @ 60Hz (Ver 2.0)
KONTROL DÜĞMESI
-
Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)
1 Joystick
-
Düğme Türü
1 Joystick
-
LED Rengi (Açık modu)
Beyaz
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Beyaz Yanıp Sönme
-
[ Düğme Konumu ]
Alt
OSD
-
Dil (Ülke)
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Portekizce (Brezilya), Lehçe, Rusça, Yunanca, Ukraynaca, Çince (Basitleştirilmiş, Geleneksel), Japonca, Korece
-
Dil Sayısı
17
ÖZELLIKLER
-
USB_Down
2
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP
Evet (HDCP 2.2)
-
Uzaktan Kumanda
Evet
-
PIP
Evet (2PIP)
-
PBP
Evet (4PBP)
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Altı Eksen Kontrolü
Evet
-
Tak ve Çalıştır
Evet
-
On Screen Contol
Evet
-
SUPER + Çözünürlük
Evet
-
Siyah Ekolayzer
Evet
-
DAS Modu
Evet
-
Çift kumanda
Evet
RENK
-
Ön
Mat Siyah
-
Arka Kapak
Mat Siyah
-
Ayak
Mat Siyah
-
Taban
Mat Siyah
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
EVET
-
Eğim (Açı)
Evet (Açı -5 ~ 10)
BOYUTLAR(G X Y X D, MM)
-
Set (Ayak ile)
967 x 275 x 647.6 mm
-
Set (Ayak hariç)
967 x 70.6 x 575.2 mm
-
Kutu
1065 x 285 x 658 mm
-
Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)
200mm x 200mm
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayak ile)
15.9kg
-
Set (Ayak hariç)
12.3kg
-
Kutu
20kg
DOLGU MADDESI
-
Bireysel (20ft/40ft/40ft HC)
126/264/352
-
Palet (20ft/40ft/40ft HC)
120/264/264
AMBALAJ
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
İstifleme Türü
Dikey
-
Ayak Ambalajı Türü
Sökülmüş
-
Kutu Yazdırma Türü
Flexo
-
Kol
Tutamak Deliği
STANDART
-
UL(cUL)
Evet
-
TUV-tipi
Evet
-
EPEAT Gold
Evet
-
CB
Evet
-
FCC-B, CE
Evet
-
Erp
Evet
-
ROHS, REACH
Evet
-
Windows 10
Evet
-
DisplayPort
Evet
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
EVET
-
DP’den DP’ye
Evet
-
HDMI
Evet
-
USB Type A’dan C’ye
Evet
-
Kolay Kurulum Kılavuzu
Evet
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
Evet
-
Yazılım Yükleme CD’si
Evet
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