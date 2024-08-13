Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
29" 21:9 UltraWide™ FHD IPS LED Monitor (29" Diagonal)

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

29" 21:9 UltraWide™ FHD IPS LED Monitor (29" Diagonal) \t\t\t\t

29UM68-P

29" 21:9 UltraWide™ FHD IPS LED Monitor (29" Diagonal) \t\t\t\t

Yazdır

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    29"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    21:09

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık

    250(Typ), 200(min) cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orjinal)

    1000:1 (Typ)

  • Pixel Aralığı

    0.2286mm x 0.2286mm

  • Renk Skalası

    sRGB 99%

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5ms (High)

  • Görüş Açısı

    178/178 (CR≥10)

  • Yüzey İşlemesi

    Hard Coating(3H), Anti-glare

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    5º ~ 20º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI

    Var (2EA)

  • DisplayPort

    Var (ver1.2)

  • Audio çıkışı konektörü

    Kulaklık çıkışı

ÖZELLIKLER

  • Freesync

    Var

  • Oyun Modu

    Var

  • Ekranı Bölme Özelliği

    Var

  • Siyah Dengelicisi

    Var

  • DAS Modu

    Var

  • Flicker Güvendi Modu

    Var

  • Dual Controller

    Var

  • SIX Axis Control

    Var

  • OnScreen Control (OSC)

    Var

  • Colour Calibrated

    Var

SES

  • Hoparlör

    Speaker 5W*2

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adaptor / 100~240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    703 x 204.7 x 414.1

  • Set (Ayaksız)

    703 x 64 x 328

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    5.2 kg

  • Set (Ayaksız)

    4.8 kg

Müşteri Yorumları