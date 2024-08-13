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29WK600
Tüm Özellikler
GENEL
-
Ekran Boyutu
29" Düz
-
Görüntü Oranı
21:9
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamutu
sRGB 99% (Tipik)
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
8 bit(6 bit+FRC), 16,7M
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,2628 x 0,2628
-
Çözünürlük
2560 x 1080
-
Parlaklık (Tipik)
300(Tipik), 240(min) cd/m2
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1 (Tipik)
-
(DFC)
Mega
-
Tepki Süresi
5ms (Yüksek)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178
JAK GİRİŞİ/ÇIKIŞI
-
HDMI
Evet (ver2.0, 2 adet)
-
DisplayPort
Evet
-
Kulaklık Çıkışı
Evet
HOPARLÖR
-
Audio çıkışı (watt)
Hoparlör 5W*2
-
Audio Ayarı
Maxx Audio
GÜÇ
-
Tip
Adaptör
-
Giriş
100~240V
-
Normalde Açık (tipik)
32W
-
Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks.)
0,5W
-
DC Kapalı (Maks.)
0,3W
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ - E skalası)
A
FREKANS
-
HDMI (Yatay Frekans)
30 ~ 90KHz
-
HDMI (Dikey Frekans)
56 ~ 75Hz (FreeSync 40~75Hz)
-
DisplayPort (Yatay Frekans)
30 ~ 90KHz
-
DisplayPort (Dikey Frekans)
56 ~ 75Hz (FreeSync 40~75Hz)
ÖZELLİKLER
-
Resim Modu
(HDR Olmayan İçerikler) --> Özel, HDR Efekti, Okuyucu, Fotoğraf, Sinema, Renk Zayıflığı, FPS1 Oyunu/FPS2 Oyunu, RTS Oyunu, Özel (Oyun), (HDR İçerikleri) --> HDR Canlı, HDR Sinema , HDR Oyun, HDR Standart
-
Oran
Geniş, Orijinal, Sinema 1, Sinema 2
-
PIP
(Ekran Bölmede PIP modu)
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP
HDCP2.2/HDCP1.4
-
Tuş Kilidi
Evet
-
Tepki Süresi Kontrolü
Evet
-
Freesync
Evet
-
Oyun Modu
Evet
-
DAS Modu
Evet
-
Siyah Dengeleyici
Evet
-
Nişan imleci
Evet
-
Titreşim Önleme
Evet
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Evet
-
Otomatik Kapanma
Evet
-
Okuyucu Modu
Evet (Resim Modu)
-
Altı Eksen Kontrolü
Evet
-
Super Resolution Plus
Evet
-
Renk Ayarlı
Evet
-
Çift kumanda
Evet
-
Screen split2.0 (OSC’de)
Evet
-
Ekran Ön ayarlarım (OSC’de)
Evet
-
OnScreen Control (OSC)
Evet
RENK
-
Ön
Siyah Doku (Orta)
-
Arka Kapak
Beyaz Doku
-
Ayak
Gri Kılcal (İnci)
-
Taban
Gri Doku (İnci)
AYAK
-
Eğim (Açı)
-5~15 Derece
BOYUTLAR(G X Y X D)
-
Set (Ayak ile)
698,1 x 209,4 x 410,9
-
Set (Ayak hariç)
698,1 x 76,9 x 317,5
-
Kutu
822 x 413 x 159
-
Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)
100 x 100 (VESA uyumlu)
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayak ile)
5.2
-
Set (Ayak hariç)
4.7
-
Kutu
7.5
STANDART
-
UL (cUL)
Evet
-
TUV-tipi
Evet
-
FCC-B, CE
Evet
-
Erp
Evet
-
Windows10
Evet
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
EVET
-
HDMI
Evet
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