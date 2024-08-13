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UltraWide 34 İnç Full HD LED Oyun Monitörü IPS Kavisli Panel 5ms Tepki Süresi

Teknik Özellikler

İncelemeler

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UltraWide 34 İnç Full HD LED Oyun Monitörü IPS Kavisli Panel 5ms Tepki Süresi

34UC89G-B

UltraWide 34 İnç Full HD LED Oyun Monitörü IPS Kavisli Panel 5ms Tepki Süresi

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Tüm Özellikler

RESİM KALİTESİ

  • Ekran Boyutu

    34" Kavisli

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamutu (CIE1931)

    sRGB %99 üzerinde

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    8bit, 16,7 milyon

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,312 x 0,310

  • Tepki Süresi (GTG)

    5ms (Yüksek)

  • Yenileme Hızı

    Hız Aşırtma ile 166Hz’ye kadar

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık (Tipik)

    300cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1.000:1 (Tipik)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178 /178 (C R ≥ 10)

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici, 3H

FREKANS

  • HDMI

    2560 x 1080 @ 60Hz

  • DisplayPort

    2560 x 1080 @ 144Hz

  • DisplayPort Hız Aşırtma

    2560 x 1080 @ 166Hz

GİRİŞ/ÇIKIŞ

  • HDMI

    Evet (ver1.4)

  • DisplayPort

    Evet (ver1.2)

  • USB Yukarı akış

    Evet (1)

  • USB Aşağı akış

    Evet (2)

GÜÇ

  • Tip

    Adaptör

  • Giriş

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Normalde Açık (EPA)

    60W

ÖZELLIKLER

  • Resim Modu

    (Oyun Modu) Oyuncu 1, Oyuncu 2, FPS1, FPS2, RTS, Okuyucu

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP (versiyon)

    Evet

  • Tuş Kilidi

    Evet

  • Tepki Süresi Kontrolü

    Evet

  • G-SYNC

    Evet

  • Hız Aşırtma

    *166Hz * Hız aşırtma işlevi grafik kartları veya oyun içeriğine göre değişebilir. LG Electronics belirtilen özelliğin performansından veya kullanıcı tarafından etkinleştirildikten sonraki herhangi bir olumsuz etkiden sorumlu değildir

  • Oyun modu

    Evet

  • Siyah Dengeleyici

    Evet

  • Crosshair

    Evet

  • Titreşim Önleme

    EVET

  • Otomatik Bekletme

    Evet

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Ekranı 4'e bölme

    Evet

  • Ekran Ön ayarlarım (OSC’de)

    Evet

  • Ekran Üstü Kontrol (OSC)

    Evet

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Ayak Dahil (GxYxD)

    32,3" x 17,5" (aşağı) - 22,3" (yukarı) x 11,0"

  • Ayak Hariç (GxYxD)

    32,3" x 14,4" x 3,4"

  • Kargo Boyutları (GxYxD)

    38,9" x 20,7" x 8,3"

  • Ayak Dahil Ağırlık

    18,3 lbs

  • Ayak Hariç Ağırlık

    13,4 lbs

  • Kargo Ağırlığı

    25,3 lbs

KABİN/AKSESUARLAR

  • Duvar askı aparatı boyutu (mm)

    100 x 100

  • Eğim (açı)

    -5° (öne) ~ 20° (arkaya)

  • Güç Kablosu

    Evet

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    Evet

STANDART

  • UL(cUL)

    Evet

  • TUV-tipi

    Evet

  • FCC-B, CE

    Evet

  • CCC (Çin için)

    Evet

  • BSMI (Tayvan için)

    Evet

  • Erp

    Evet

  • Windows

    Evet (win 10)

SINIRLI GARANTİ/UPC

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl Parça ve İşçilik

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    7.19193E+11

  • Menşei Ülke

    Çin

SES

  • Hoparlör

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları