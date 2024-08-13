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UltraWide 34 İnç Full HD LED Oyun Monitörü IPS Kavisli Panel 5ms Tepki Süresi
UltraWide 34 İnç Full HD LED Oyun Monitörü IPS Kavisli Panel 5ms Tepki Süresi
Tüm Özellikler
RESİM KALİTESİ
-
Ekran Boyutu
34" Kavisli
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamutu (CIE1931)
sRGB %99 üzerinde
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
8bit, 16,7 milyon
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,312 x 0,310
-
Tepki Süresi (GTG)
5ms (Yüksek)
-
Yenileme Hızı
Hız Aşırtma ile 166Hz’ye kadar
-
Görüntü Oranı
21:9
-
Çözünürlük
2560x1080
-
Parlaklık (Tipik)
300cd/m2
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1.000:1 (Tipik)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178 /178 (C R ≥ 10)
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici, 3H
FREKANS
-
HDMI
2560 x 1080 @ 60Hz
-
DisplayPort
2560 x 1080 @ 144Hz
-
DisplayPort Hız Aşırtma
2560 x 1080 @ 166Hz
GİRİŞ/ÇIKIŞ
-
HDMI
Evet (ver1.4)
-
DisplayPort
Evet (ver1.2)
-
USB Yukarı akış
Evet (1)
-
USB Aşağı akış
Evet (2)
GÜÇ
-
Tip
Adaptör
-
Giriş
100-240Vac, 50/60Hz
-
Normalde Açık (EPA)
60W
ÖZELLIKLER
-
Resim Modu
(Oyun Modu) Oyuncu 1, Oyuncu 2, FPS1, FPS2, RTS, Okuyucu
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP (versiyon)
Evet
-
Tuş Kilidi
Evet
-
Tepki Süresi Kontrolü
Evet
-
G-SYNC
Evet
-
Hız Aşırtma
*166Hz * Hız aşırtma işlevi grafik kartları veya oyun içeriğine göre değişebilir. LG Electronics belirtilen özelliğin performansından veya kullanıcı tarafından etkinleştirildikten sonraki herhangi bir olumsuz etkiden sorumlu değildir
-
Oyun modu
Evet
-
Siyah Dengeleyici
Evet
-
Crosshair
Evet
-
Titreşim Önleme
EVET
-
Otomatik Bekletme
Evet
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Ekranı 4'e bölme
Evet
-
Ekran Ön ayarlarım (OSC’de)
Evet
-
Ekran Üstü Kontrol (OSC)
Evet
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Ayak Dahil (GxYxD)
32,3" x 17,5" (aşağı) - 22,3" (yukarı) x 11,0"
-
Ayak Hariç (GxYxD)
32,3" x 14,4" x 3,4"
-
Kargo Boyutları (GxYxD)
38,9" x 20,7" x 8,3"
-
Ayak Dahil Ağırlık
18,3 lbs
-
Ayak Hariç Ağırlık
13,4 lbs
-
Kargo Ağırlığı
25,3 lbs
KABİN/AKSESUARLAR
-
Duvar askı aparatı boyutu (mm)
100 x 100
-
Eğim (açı)
-5° (öne) ~ 20° (arkaya)
-
Güç Kablosu
Evet
-
Ekran Bağlantı Noktası
Evet
-
USB3.0 Yukarı Akış Kablosu
Evet
STANDART
-
UL(cUL)
Evet
-
TUV-tipi
Evet
-
FCC-B, CE
Evet
-
CCC (Çin için)
Evet
-
BSMI (Tayvan için)
Evet
-
Erp
Evet
-
Windows
Evet (win 10)
SINIRLI GARANTİ/UPC
-
Sınırlı Garanti
1 Yıl Parça ve İşçilik
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
7.19193E+11
-
Menşei Ülke
Çin
SES
-
Hoparlör
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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