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34“ 21:9 UltraWide™ FHD IPS LED Monitör 34UM68

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

34“ 21:9 UltraWide™ FHD IPS LED Monitör 34UM68

34UM68

34“ 21:9 UltraWide™ FHD IPS LED Monitör 34UM68

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    34"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık

    300(Typ), 240(min) cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orjinal)

    1000:1 (Typ)

  • Pixel Aralığı

    0.2286mm x 0.2286mm

  • Renk Skalası

    sRGB 99%

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5ms (High)

  • Görüş Açısı

    178/178 (CR≥10)

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    5º ~ 20º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI

    Var (2EA)

  • DisplayPort

    Var (ver1.2)

  • Audio çıkışı konektörü

    Kulaklık çıkışı

SES

  • Hoparlör

    Speaker 7W*2

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adaptor / 100 ~ 240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    829.9 x 252.4 x 428.9 (Down) '829.9 x 252.4 x 548.9 (Up)

  • Set (Ayaksız)

    829.9 x 49.2 x 379.8

  • Kutu

    978 x 207 x 522

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    8 kg

  • Set (Ayaksız)

    6 kg

  • Kutu

    11 kg

Müşteri Yorumları