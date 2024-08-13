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34WK500

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

34WK500

34WK500-P

34WK500

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Ekran Boyutu

    34" Düz

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamutu (CIE1931)

    sRGB %99 (Tipik)

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    8 bit (6 bit+FRC), 16,7M

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,312 x 0,310

  • Çözünürlük

    2560 x 1080

  • Parlaklık (Tipik)

    250 (Tipik), 200 (min) cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1 (Tipik)

  • (DFC)

    Mega

  • Tepki Süresi

    5ms (Yüksek)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178

JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • HDMI

    Evet (ver1.4, 2ea)

  • Kulaklık Çıkışı

    Evet

GÜÇ

  • Tip

    Adaptör

  • Giriş

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Normalde Açık (tipik)

    35W

  • Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks.)

    0,5W

  • DC Kapalı (Maks.)

    0,3W

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ - E skalası)

    A

FREKANS

  • HDMI (Yatay Frekans)

    30~90KHz

  • HDMI (Dikey Frekans)

    50~75Hz (FreeSync 40~75Hz)

ÖZELLIKLER

  • Resim Modu

    Özel, Okuyucu, Fotoğraf, Sinema, Renk Zayıflığı, FPS1 Oyunu/FPS2 Oyunu, RTS Oyunu, Özel (Oyun)

  • Oran

    Geniş, Orijinal, Sinema 1, Sinema 2

  • PIP

    (Ekran Bölmede PIP modu)

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP

    HDCP (1.4)

  • Tuş Kilidi

    Evet

  • Tepki Süresi Kontrolü

    Evet

  • Freesync

    Evet

  • Oyun Modu

    Evet

  • DAS Modu

    Evet

  • Siyah Dengeleyici

    Evet

  • Nişan imleci

    Evet

  • Titreşim Önleme

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Evet

  • Otomatik Kapanma

    Evet

  • Okuyucu Modu

    Evet (Resim Modu)

  • Altı Eksen Kontrolü

    Evet

  • Super Resolution Plus

    Evet

  • Çift kumanda

    Evet

  • Screen split2.0 (OSC’de)

    Evet

  • Ekran Ön ayarlarım (OSC’de)

    Evet

  • OnScreen Control (OSC)

    Evet

  • Tek Tıklamayla Ayak Kurulumu

    Evet

RENK

  • Ön

    Siyah Parlak Yüksek (Orta)

  • Arka Kapak

    Siyah Parlak Yüksek

  • Ayak

    Siyah Doku

  • Taban

    Siyah Doku

AYAK

  • Eğim (Açı)

    -5~15 Derece

BOYUTLAR(G X Y X D)

  • Set (Ayak ile)

    828,5 x 209,4 x 460,7

  • Set (Ayak hariç)

    828,5 x 41,5 x 370,2

  • Kutu

    947 x 477 x 190

  • Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)

    100 x 100 (VESA uyumlu)

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayak ile)

    6.9

  • Set (Ayak hariç)

    6.1

  • Kutu

    9.6

STANDART

  • TCO6.0

    Evet

  • TUV-tipi

    Evet

  • UL(cUL)

    Evet

  • FCC-B, CE

    Evet

  • Erp

    Evet

  • Windows10

    Evet

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    EVET

  • HDMI

    Evet

SES

  • Hoparlör

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları