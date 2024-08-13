34" 21:9 Kavisli UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitör

UltraWide™ QHD ekran (3440 x 1440 çözünürlük, 21:9 en boy oranı) çalışmak için mükemmeldir. Bu da video düzenleme için çok sayıda görüntünün izlenmesine olanak tanır. Ayrıca birçok ses eklentisi ve efekti de aynı anda görüntülenebilir.

