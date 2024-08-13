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34" 21:9 Kavisli UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitör
34WP75CP_터키.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

34" 21:9 Kavisli UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitör

34WP75CP_터키.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
34WP75CP-B

34" 21:9 Kavisli UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitör

Önden görünüm

LG UltraWide™ Kavisli Monitör

34" 21:9 UltraWide™ QHD Ekran

Birden Fazla Görevi Aynı Anda Yapmak İçin Daha Fazla Alan

UltraWide™ QHD ekran (3440 x 1440 çözünürlük, 21:9 en boy oranı) çalışmak için mükemmeldir. Bu da video düzenleme için çok sayıda görüntünün izlenmesine olanak tanır. Ayrıca birçok ses eklentisi ve efekti de aynı anda görüntülenebilir.

21:9 QHD ekranlar, video düzenleme için çok sayıda görüntünün izlenmesine olanak tanır. Ayrıca birçok ses eklentisi ve efekti de aynı anda görüntülenebilir.

Daha Üstün Ev Ofis Ekipmanları

Geniş ekran sayesinde web seminerlerinizde daha büyük materyalleri görüntüleyebilir ve daha fazla katılımcı ağırlayabilirsiniz.

Geniş Görüş Alanı ile Çevrimiçi Sınıf

Ders kitaplarını, dersleri, sohbetleri ve aramaları tek bir görünümde kolayca yönetin ve geniş ekranı çevrimiçi bir sınıf ortamına dönüştürün.

Yan Yana Görüntülemeye Başlayın

Bu teknoloji, sekmeler arasında sürekli geçiş yapmanıza gerek kalmadan veri sayfaları ve slaytları yan yana görüntüleyerek raporlar üzerinde kolaylıkla çalışmanıza olanak tanır.

*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

İçeriğin çarpıcı renkleriyle SDR'ye kıyasla belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekleyen HDR.
HDR10

Detaylandırılmış Kontrast

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 300 nit (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.)

MaxxAudio®

Büyüleyici Deneyim

Üç taraftan ince bir çerçeveye sahip olan bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip 7W Stereo hoparlörler ise büyüleyici deneyiminizi tamamlar.

MaxxAudio ile büyüleyici ses dalgası

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

USB Type-C.

Kolay Kontrol ve Bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W'a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.

Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB Type-C™

Ekran

Ekran

Veri Transferi

Veri

65 W'a kadar Güç Dağıtımı

Güç Dağıtımı

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

160 Hz Yenileme Hızı

Akıcı Oyun Hareketi

160 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlar. Bu da oyuncuların rakiplerine hızlı tepki verebilmesini ve kolayca hedefe nişan alabilmesini sağlar.

Oyun için Akıcı Harekette 60 Hz Yenileme Hızı ve 160 Hz Yenileme Hızı karşılaştırması.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*60 Hz Yenileme Hızı (soldaki resim) ve 160 Hz Yenileme Hızı karşılaştırması.

1 ms MBR ile oyunlarda daha az bulanıklık ve gölgelenme.
1 ms MBR

Zafere Olağanüstü Hızla İlerleyin

1 ms MBR, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltır. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunabilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.

AMD FreeSync™ açıkken elde edilen kesintisiz, akıcı hareketle net oyun görüntüsü ile AMD FreeSync™ kapalıyken takılma ve yırtılma görülen ekran karşılaştırması.
AMD FreeSync™ Premium

Akıcı ve Hızlı Hareket

Oyuncular, AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.

  • Geleneksel
  • DAS
Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabilir, böylelikle oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamalarına yardımcı olabilirsiniz.

*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Siyah Dengeleyici

Karanlıkta İlk Siz Saldırın

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Nişan imleci

Daha İyi Nişan Alın

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Daha Kolay Kullanıcı Arayüzü sunan OnScreen Control.
OnScreen Control

Birkaç Tıklamayla Kontrol Edin

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
* Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control yalnızca örnekleme amaçlıdır; gerçek üründen ve Asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.

Ergonomik Tasarım

Kolay ve Rahat

Tek Tıkla Stant özelliği, başka herhangi bir ekipman gerekmeden kolay kurulum sağlar. Sizin için en doğru pozisyonu elde etmek için büyük ekranın yüksekliğini ve eğimini esnek bir şekilde ayarlayın.

Tek Tıkla Stant

Kolay kurulum

Yükseltme

0~110 mm

Eğim

-5~20°

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    34

  • Çözünürlük

    3440x1440

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • eğrilik

    1800R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    160

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Ultra Geniş

  • Yıl

    2021

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    34

  • Boyut [cm]

    86.42

  • Çözünürlük

    3440x1440

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.07725 x 0.23175

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %90 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    3000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    160

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • eğrilik

    1800R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    3440 x 1440@160Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    65W

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    7G x 2

  • Maksimum Ses

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    809 x 568.3 x 260(↑) 809 x 458.3 x 260(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7.7

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.8

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    10.5

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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