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34" 21:9 Kavisli UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitör
Birden Fazla Görevi Aynı Anda Yapmak İçin Daha Fazla Alan
21:9 QHD ekranlar, video düzenleme için çok sayıda görüntünün izlenmesine olanak tanır. Ayrıca birçok ses eklentisi ve efekti de aynı anda görüntülenebilir.
Daha Üstün Ev Ofis Ekipmanları
Geniş ekran sayesinde web seminerlerinizde daha büyük materyalleri görüntüleyebilir ve daha fazla katılımcı ağırlayabilirsiniz.
Geniş Görüş Alanı ile Çevrimiçi Sınıf
Ders kitaplarını, dersleri, sohbetleri ve aramaları tek bir görünümde kolayca yönetin ve geniş ekranı çevrimiçi bir sınıf ortamına dönüştürün.
*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 300 nit (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.)
MaxxAudio®
Büyüleyici Deneyim
MaxxAudio ile büyüleyici ses dalgası
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
USB Type-C.
Kolay Kontrol ve Bağlantı
USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W'a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.
Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB Type-C™
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
Akıcı Oyun Hareketi
Oyun için Akıcı Harekette 60 Hz Yenileme Hızı ve 160 Hz Yenileme Hızı karşılaştırması.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*60 Hz Yenileme Hızı (soldaki resim) ve 160 Hz Yenileme Hızı karşılaştırması.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.
-
Geleneksel
-
DAS
Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin
*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
KAPALI
-
AÇIK
Karanlıkta İlk Siz Saldırın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
KAPALI
-
AÇIK
Daha İyi Nişan Alın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
* Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control yalnızca örnekleme amaçlıdır; gerçek üründen ve Asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.
Kolay ve Rahat
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
34
-
Çözünürlük
3440x1440
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
eğrilik
1800R
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
160
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
Ultra Geniş
-
Yıl
2021
EKRAN
-
Boyut [İnç]
34
-
Boyut [cm]
86.42
-
Çözünürlük
3440x1440
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.07725 x 0.23175
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB %90 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7 milyon
-
Kontrast Oranı (Min.)
3000:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
160
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
eğrilik
1800R
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET(1 adet)
-
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
3440 x 1440@160Hz
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
65W
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
SES
-
Konuşmacı
7G x 2
-
Maksimum Ses
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
809 x 568.3 x 260(↑) 809 x 458.3 x 260(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
986 x 524 x 212
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
7.7
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.8
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
10.5
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
-
USB-C
EVET
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
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