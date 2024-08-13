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USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör
34WR55QC PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör

34WR55QC PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
34WR55QC-B

USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör

önden görünüm

LG UltraWide Monitor Curved.

Sürükleyici izleme deneyimi

34” WQHD Kavisli (3440x1440)

sRGB %99 (Tip.) /HDR10

İş verimliliği

Güç dağıtımlı USB Type-C™

Çoklu bağlantı noktası

Rahat bir iş istasyonu

Ergonomik Ayak

Okuyucu Modu ve Titreşim Önleme

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

21:9 WQHD (3440x1440) Kavisli (1800R)

Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın

1800R kavisli ve 21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ QHD ekran (3440x1440) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Picture By Picture (PBP)

Kolay çoklu görev kurulumu

34WR55QC, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

Bu monitör, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*HDMI kablosu ve DisplayPort kablosu ile bağlanabilir.

*DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.

OnScreen Control

Streamlined control

Easily control display settings with a few clicks using OnScreen Control software. You can also readily divide the whole display area with Screen Split.

İndir

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*En yeni Ekran Üstü Kontrol uygulamasını indirmek için İndir düğmesine tıklayın.

*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.

sRGB %99 (Tip.) ile HDR10

Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 300 nits (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).

USB Type-C™

Kolay kontrol ve bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.

USB Type-C™ bağlantı noktaları sayesinde Kolay Kontrol ve Bağlantı olanağı.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.

Çoklu Bağlantı Noktaları

Çeşitli arayüzler

Bu monitör, kusursuz bir görüntü deneyimi için mevcut cihazlarla uyumlu USB Type-C™, DisplayPort, HDMI ve USB (Downstream3.0) bağlantı noktaları sunar ve kulaklık çıkış bağlantı noktası donanım bağlantılarını destekler.

USB Type-C™, DisplayPort, HDMI ve USB (Downstream3.0) bağlantı noktası piktogram görseli.

*USB Type-C™ ve HDMI kablosu pakete dahildir (DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR).

Ergonomik tasarım

Kolay ve konforlu

Ergonomik Ayak ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolaylıkla ayarlanabilen Yükseklik ve Eğim ile ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.

Bu monitör 3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz tasarıma sahiptir.

Çerçevesiz tasarım

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Monitör, Tek Tıkla Takılan Ayak özelliği sayesinde başka herhangi bir ekipman gerekmeden kolayca kurulur.

Tek Tıkla Takılan Ayak

Kolay kurulum

Eğim ayarlı monitör.

Eğim

-5~20˚

Yükseklik ayarlı monitör.

Yükseklik

110 mm

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Gözlerinizi koruyun

Okuyucu Modu

Okuyucu Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, ekranda görünmeyen titreşimleri azaltır, böylece göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süren çalışmalar için rahat bir ortam sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    34

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • En Boy Oranı

    21:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • eğrilik

    1800R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG ile daha hızlı)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraWide

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    34

  • Boyut [cm]

    86.42cm

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • En Boy Oranı

    21:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    231.8 (per one triad) X 231.8 um

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7M

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1500:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG ile daha hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • eğrilik

    1800R

ÖZELLIKLER

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET (1 adet)

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    65W

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet / ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    48W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0.5W dan daha az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0.3W dan daha az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    10.3kg

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • USB-C

    EVET (1 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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