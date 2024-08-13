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USB Type-C™ içeren 34" UltraWide QHD Kavisli monitör
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
21:9 WQHD (3440x1440) Kavisli (1800R)
Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın
1800R kavisli ve 21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ QHD ekran (3440x1440) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Picture By Picture (PBP)
Kolay çoklu görev kurulumu
34WR55QC, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
Bu monitör, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*HDMI kablosu ve DisplayPort kablosu ile bağlanabilir.
*DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*En yeni Ekran Üstü Kontrol uygulamasını indirmek için İndir düğmesine tıklayın.
*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
sRGB %99 (Tip.) ile HDR10
Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın
HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 300 nits (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).
USB Type-C™
Kolay kontrol ve bağlantı
USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W’a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.
USB Type-C™ bağlantı noktaları sayesinde Kolay Kontrol ve Bağlantı olanağı.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
Çoklu Bağlantı Noktaları
Çeşitli arayüzler
Bu monitör, kusursuz bir görüntü deneyimi için mevcut cihazlarla uyumlu USB Type-C™, DisplayPort, HDMI ve USB (Downstream3.0) bağlantı noktaları sunar ve kulaklık çıkış bağlantı noktası donanım bağlantılarını destekler.
USB Type-C™, DisplayPort, HDMI ve USB (Downstream3.0) bağlantı noktası piktogram görseli.
*USB Type-C™ ve HDMI kablosu pakete dahildir (DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR).
Ergonomik tasarım
Kolay ve konforlu
Ergonomik Ayak ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolaylıkla ayarlanabilen Yükseklik ve Eğim ile ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Gözlerinizi koruyun
Okuyucu Modu
Okuyucu Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
34
-
Çözünürlük
3440 x 1440
-
En Boy Oranı
21:9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
-
eğrilik
1800R
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
-
Tepki Süresi
5ms (GtG ile daha hızlı)
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraWide
-
Yıl
Y23
EKRAN
-
Boyut [İnç]
34
-
Boyut [cm]
86.42cm
-
Çözünürlük
3440 x 1440
-
En Boy Oranı
21:9
-
Piksel Aralığı [mm]
231.8 (per one triad) X 231.8 um
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
-
Kontrast Oranı (Min.)
1500:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Tepki Süresi
5ms (GtG ile daha hızlı)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
eğrilik
1800R
ÖZELLIKLER
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
PBP
2PBP
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET (2 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET (1 adet)
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
65W
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2 adet / ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
48W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0.5W dan daha az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0.3W dan daha az
MEKANIK
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
986 x 524 x 212
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
10.3kg
AKSESUAR
-
HDMI
EVET (2 adet)
-
USB-C
EVET (1 adet)
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