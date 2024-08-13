38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Kavisli Monitör

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için iki bilgisayarı monitöre USB-C ve USB A-B kablolarını kullanarak bağlayın. Her iki kablo da pakete dahildir.

*Çift kumanda özelliği için, her iki bilgisayarın (Ana bilgisayar ve Alt bilgisayar) aynı ağ üzerinde olması gerekir. Ayrıca, bu monitör Ana bilgisayar modunda çalışan bilgisayara bağlanmalıdır.