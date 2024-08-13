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38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Kavisli Monitör
38WR85QC-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Kavisli Monitör

38WR85QC-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
38WR85QC-W

38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Kavisli Monitör

Front image

Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

144 Hz ile 38" WQHD+ ekran.

Çalışma alanınızı genişletin

144 Hz ile 38" WQHD+ ekran

USB Type-C, RJ45 ve çeşitli bağlantı noktaları.

Dilediğiniz her
şeye bağlanın

USB Type-C, RJ45 ve çeşitli bağlantı noktaları

PBP ve PIP, Dahili KVM.

Tüm görevler arasında
hızlıca hareket edin

PBP ve PIP / Dahili KVM

DCI-P3 %98 içeren HDR600 (Tipik).

Gerçek renk
deneyimini yaşayın

DCI-P3 %98 içeren HDR600 (Tipik)

LG Switch uygulaması.

Hızlıca
geçiş yapın

LG Switch uygulaması

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.*Images are simulated to enhance feature understanding and may differ from actual use.

WQHD+ (3840x1600) Kavisli (2300R)

Ultra ferah
üretkenlik

2300R kavis ve 3 yönlü çerçevesiz tasarıma sahip UltraWide™ QHD+ (3840x1600) ekran, çok sayıda programı tek seferde görüntüleyebilir ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirmek için idealdir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

DCI-P3 %98 ile Nano IPS (Tipik) 

Her bir detay hayat buluyor

Yüksek çözünürlüklü WQHD+ (3840x1600) ekranda Nano IPS ve DCI-P3 %98 (Tipik) renk gamı desteği ile, ayrıntılı renk ve kontrasta sahip geniş bir renk spektrumunu deneyimleyebilirsiniz.

DCI-P3 %98 ile Nano IPS (Tipik).

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

VESA DisplayHDR™ 600

Net ve Parlak HDR

VESA DisplayHDR™ 600 özellikli bu monitör sunduğu geniş parlaklık ve kontrast aralığı ile en son çıkan HDR oyunlarını oynarken, film izlerken ve fotoğraflarınızı görüntülerken büyüleyici bir deneyim yaşatır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik kullanıcının bilgisayar ayarı veya ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çift Kumanda (Dahili KVM)

Birden fazla cihaz, tek monitör

Çift kumanda özelliği, iki bilgisayarla tek bir monitörden çalışabilmeye ve dosyaları her iki bilgisayara birden aktarabilmeye yardımcı olur. Ayrıca, dahili KVM özelliği her iki bilgisayarı tek bir klavye ve fare ile kontrol edebilmenizi sağlar.

Çift Kumanda (Dahili KVM).

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir. 

*Düzgün çalışması için iki bilgisayarı monitöre USB-C ve USB A-B kablolarını kullanarak bağlayın. Her iki kablo da pakete dahildir.

*Çift kumanda özelliği için, her iki bilgisayarın (Ana bilgisayar ve Alt bilgisayar) aynı ağ üzerinde olması gerekir. Ayrıca, bu monitör Ana bilgisayar modunda çalışan bilgisayara bağlanmalıdır.

PBP ve PIP

Tek ekran, çoklu görünüm

Birden fazla cihazı bağlamak, ekranınızı bölmek veya ana pencere üzerinde daha küçük bir pencere yerleştirmek için Picture-by-Picture ve Picture-in-Picture özelliklerinden faydalanarak aynı anda birden fazla görevi kolayca gerçekleştirin.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

LG Switch uygulaması

Hızlıca geçiş yapın

LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için, LG.com Destek Menüsünde 38WR85QC için arama yapın.

144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi

Oyun deneyiminizi hızlandırın

1 ms (GtG) IPS hızlı tepki süresi ve 144 Hz yenileme hızı görüntü karelerinin kusursuz görünmesini sağlar. Oyuncuların sonraki kareyi hızlıca görmelerine ve rakiplerine anında karşılık vererek kolayca hedef almalarına yardımcı olur.

144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*144 Hz özelliğini etkinleştirmek için DSC ve DisplayPort 1.4’ü destekleyen bir ekran kartı gerekir.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible Logo.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA tarafından test edilmiş ve G-SYNC® Uyumluluğu doğrulanmış ekranda kusursuz oyun deneyimini yaşayın. Daha az yırtılma ile zaferlerinizi çoğaltın.

AMD FreeSync™ Premium Pro Logosu.

AMD FreeSync™ Premium Pro

Yırtılma, takılma veya titreme gibi dikkat dağıtıcı unsurları büyük ölçüde azaltarak kesintisiz oyunun keyfini sürün.

MaxxAudio teknolojili dahili hoparlör.

MaxxAudio® teknolojili dahili hoparlör

Büyüleyici ses

Dahili 7W x 2ch hoparlör ek aksesuara gerek kalmadan net bir ses sunar. Masanızda konforunuz ve ihtiyaçlarınız için daha fazla alan sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir. 

USB Type-C™, RJ45

Kolay Bağlantılı
Üretim Merkezi

Kablolu Ethernet için RJ45 (LAN bağlantı noktası) özellikli monitör ile verimliliğinizi zirveye çıkarın. USB Type-C™ bağlantı noktası, tek bir kablo yardımıyla çeşitli cihazlara bağlantı, veri transferi ve 90W’a kadar güç sağlama desteği sunar.

Ekran piktogramı.

Ekran

Veri piktogramı.

Veri

Güç sağlama piktogramı.

Güç Sağlama

Ethernet piktogramı.

Ethernet

USB Type-C™, RJ45 bağlantı noktası.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir. 

*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

*Pakete dahil olan kablolar HDMI, USB-C, USB A-B, HDMI ve DP kablolarıdır.

Close-up view of ports.

Desteklenen bağlantı noktaları

USB 3.0 yukarı akış piktogramı.

USB 3.0 yukarı akış

USB 3.0 aşağı akış piktogramı.

4 x USB 3.0 aşağı akış

USB Type-C piktogramı.

2 x USB Type-C

LAN piktogramı.

LAN

HDMI piktogramı.

2 x HDMI

DisplayPort piktogramı.

DisplayPort

Ergonomik tasarım

Kolay ve konforlu

Ergonomik tasarımlı stand ile mükemmel görüntüleme açısını elde edin: Size en uygun pozisyonu bulmak için kolayca yüksekliği ayarlayın, eğin ve döndürün.

Bu monitör 3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz tasarıma sahiptir.

Çerçevesiz tasarım

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Döndürme ayarlı monitör.

Dönüş

-15~15˚

Neigungsverstellbarer Monitor.

Eğim

-5~25˚

Yükseklik ayarlı monitör.

Ayarlanabilir yükseklik

483,9 ~ 593,9 mm

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir. 

Kutu İçeriği

1. Stand gövdesi  

2. Stand tabanı  

3. Kablo tutucusu  

4. Güç kablosu  

5. HDMI kablosu  

6. DP kablosu  

7. USB A - B kablosu  

8. USB C - C kablosu

*Ürün görüntüsü temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    37,5 inç

  • Çözünürlük

    3840x1600

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • eğrilik

    2300R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

Tüm Özellikler

BILGI

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    37,5 inç

  • Boyut [cm]

    95.29cm

  • Çözünürlük

    3840x1600

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2291x0,2291 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

  • eğrilik

    2300R

ÖZELLIKLER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    EVET

  • Otomatik parlaklık

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • PBP

    VAR (2PBP)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    VAR(1 adet)

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    VAR(1 adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    VAR(USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)

  • LAN (RJ-45)

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    7G x 2

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    80W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    896,4 x 593,9 x 306,8 mm (Yukarı) 896,4 x 483,9 x 306,8 mm (Aşağı)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    896,4x394,4x110,1 mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    1058x539x235 mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    10.5

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    8

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    14.3

AKSESUAR

  • HDMI

    VAR(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları