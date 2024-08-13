We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Kavisli Monitör
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.*Images are simulated to enhance feature understanding and may differ from actual use.
WQHD+ (3840x1600) Kavisli (2300R)
Ultra ferah
üretkenlik
2300R kavis ve 3 yönlü çerçevesiz tasarıma sahip UltraWide™ QHD+ (3840x1600) ekran, çok sayıda programı tek seferde görüntüleyebilir ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirmek için idealdir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
DCI-P3 %98 ile Nano IPS (Tipik)
Her bir detay hayat buluyor
Yüksek çözünürlüklü WQHD+ (3840x1600) ekranda Nano IPS ve DCI-P3 %98 (Tipik) renk gamı desteği ile, ayrıntılı renk ve kontrasta sahip geniş bir renk spektrumunu deneyimleyebilirsiniz.
DCI-P3 %98 ile Nano IPS (Tipik).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Bu özellik kullanıcının bilgisayar ayarı veya ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Çift Kumanda (Dahili KVM)
Birden fazla cihaz, tek monitör
Çift kumanda özelliği, iki bilgisayarla tek bir monitörden çalışabilmeye ve dosyaları her iki bilgisayara birden aktarabilmeye yardımcı olur. Ayrıca, dahili KVM özelliği her iki bilgisayarı tek bir klavye ve fare ile kontrol edebilmenizi sağlar.
Çift Kumanda (Dahili KVM).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için iki bilgisayarı monitöre USB-C ve USB A-B kablolarını kullanarak bağlayın. Her iki kablo da pakete dahildir.
*Çift kumanda özelliği için, her iki bilgisayarın (Ana bilgisayar ve Alt bilgisayar) aynı ağ üzerinde olması gerekir. Ayrıca, bu monitör Ana bilgisayar modunda çalışan bilgisayara bağlanmalıdır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
LG Switch uygulaması
Hızlıca geçiş yapın
LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için, LG.com Destek Menüsünde 38WR85QC için arama yapın.
144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi
Oyun deneyiminizi hızlandırın
1 ms (GtG) IPS hızlı tepki süresi ve 144 Hz yenileme hızı görüntü karelerinin kusursuz görünmesini sağlar. Oyuncuların sonraki kareyi hızlıca görmelerine ve rakiplerine anında karşılık vererek kolayca hedef almalarına yardımcı olur.
144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*144 Hz özelliğini etkinleştirmek için DSC ve DisplayPort 1.4’ü destekleyen bir ekran kartı gerekir.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
NVIDIA tarafından test edilmiş ve G-SYNC® Uyumluluğu doğrulanmış ekranda kusursuz oyun deneyimini yaşayın. Daha az yırtılma ile zaferlerinizi çoğaltın.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Yırtılma, takılma veya titreme gibi dikkat dağıtıcı unsurları büyük ölçüde azaltarak kesintisiz oyunun keyfini sürün.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
USB Type-C™, RJ45
Kolay Bağlantılı
Üretim Merkezi
Kablolu Ethernet için RJ45 (LAN bağlantı noktası) özellikli monitör ile verimliliğinizi zirveye çıkarın. USB Type-C™ bağlantı noktası, tek bir kablo yardımıyla çeşitli cihazlara bağlantı, veri transferi ve 90W’a kadar güç sağlama desteği sunar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
*Pakete dahil olan kablolar HDMI, USB-C, USB A-B, HDMI ve DP kablolarıdır.
Desteklenen bağlantı noktaları
Ergonomik tasarım
Kolay ve konforlu
Ergonomik tasarımlı stand ile mükemmel görüntüleme açısını elde edin: Size en uygun pozisyonu bulmak için kolayca yüksekliği ayarlayın, eğin ve döndürün.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Ürün görüntüsü temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
37,5 inç
-
Çözünürlük
3840x1600
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
450 cd/m²
-
eğrilik
2300R
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
Tüm Özellikler
BILGI
-
Yıl
Y23
EKRAN
-
Boyut [İnç]
37,5 inç
-
Boyut [cm]
95.29cm
-
Çözünürlük
3840x1600
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,2291x0,2291 mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
360 cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
450 cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178°(R/L), 178°(U/D)
-
eğrilik
2300R
ÖZELLIKLER
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
HDR Etkisi
EVET
-
Nano IPS™ Teknolojisi
EVET
-
Otomatik parlaklık
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
PBP
VAR (2PBP)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
VAR(1 adet)
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90W
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
VAR(1 adet/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
VAR(USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)
-
LAN (RJ-45)
EVET
SES
-
Konuşmacı
7G x 2
GÜÇ
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
80W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
MEKANIK
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
896,4 x 593,9 x 306,8 mm (Yukarı) 896,4 x 483,9 x 306,8 mm (Aşağı)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
896,4x394,4x110,1 mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
1058x539x235 mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
10.5
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
8
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
14.3
AKSESUAR
-
HDMI
VAR(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.