45 inç UltraGear evo GX9, Dünyanın İlk AI Yükseltme 45 inç 5K2K OLED Oyun Monitörü
45GX950B-B
*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine dayanan LG 45GX950B, 5K2K’ya kadar AI yükseltmesini destekleyen ilk 45 inç oyun monitörüdür.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*45GX950B, 5K2K'da 165Hz ve WFHD'de 330Hz yenileme hızlarına sahip Dual-Mode’u destekler.
45 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekranı, UHD’ye (3840x2160) kıyasla %33 daha fazla piksel sunar* ve DQHD’ye (5120x1440) göre %50 daha geniş ekran alanı sağlar**. Bu 5K2K OLED, her ortamda oyun sırasında daha derin gölgeler, daha parlak ışıklar ve canlı renkler sunar.
*Rakamlar, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmıştır; 16:9 UHD için 8,3 milyon piksel, 21:9 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilir.
**Ekran alanı, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmış olup DQHD için 7,37 milyon piksel, 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilmiştir.
***Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
5K2K AI Yükseltme.GPU yükseltmesi gerekmez.
UltraGear evo™’nun dahili işlemcisi, 5K2K AI Yükseltmeyi destekler ve içeriği her tür cihazdan 5K2K çözünürlüğe akıllıca yükseltir. Ek GPU veya donanım yükseltmeleri olmadan, daha keskin ayrıntılar ve gelişmiş çözünürlük sunmak için içeriği akıllıca yükseltir.*
AI Yükseltme özelliksiz
without AI Upscaling
*Yükseltme performansı, giriş kaynağı kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. AI Yükseltme işlevi için GPU yükseltmesi gerekmez. Oyunun çalışması için uyumlu bir harici cihaz (PC/GPU/konsol) gereklidir.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
MLA+ özellikli parlak OLED
Olağanüstü OLED, Micro Lens Array+ (MLA+) teknolojisine sahiptir ve ışık verimliliğini optimize edip kaybı en aza indirerek parlaklığı (1300 nit, pik) ve performansı artırır. Bu da önceki MLA özellikli modellerimize kıyasla %37,5'e kadar daha yüksek parlaklığa (SDR) sahip canlı görüntüler sağlar.
*MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.
**45GX950B, dahili test koşulları altında ölçülen 1300 nitlik pik parlaklık sunar. Gerçek parlaklık, kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Geniş açıya geçin. Kısa değil.Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi
Aşırı geniş yatay ve yetersiz dikey çözünürlükler nedeniyle 49 inç 32:9 ekranın her iki yanını tek bakışta görmeye çalışan balık gözü deneyimine artık son. 45 inç 21:9 kavisli OLED monitör, DQHD’ye (5120×1440) kıyasla %50 daha büyük bir ekran alanı¹ sunar ve dikey olarak 49 inç ekrana göre %30 daha uzundur, böylece sürükleyici ve büyüleyici bir oyun deneyimi için optimize edilmiş bir oran ve alan oluşturur. 45 inç 21:9’un ideal noktasını deneyimlediğinizde, bir daha asla kısa ekrana dönmek istemeyeceksiniz.
1. Ekran alanı, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmış olup DQHD için 7,37 milyon piksel, 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilmiştir.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
800R ideal kavis.sürükleyici oyunlar için
Doğal görüşle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir masada, tutarlı bir FOV (Görüş Alanı) için 800R kavisine dalın ve kendinizi kavisin merkezinde konumlandırın. Tüm ekranda tutarlı 90 derecelik görüş açısı sunarak, oyun evrenini keşfederken canlı ve bozulmasız grafikler sağlar.
*Görüntüleme deneyimi ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
VESA DisplayHDR True Black 400 ile Daha Derin Ayrıntılar
VESA DisplayHDR True Black 400 ile en karanlık sahnelerde bile ayrıntılı siyah tonları yakalayarak eşsiz derinlik ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 98.5% (tipik) renk gamı, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*1.5M:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.
Hem oyun hem de üretkenlik için yüksek 125 PPI netlik
125 PPI (İnç Başına Piksel) ile hassas bir oyun deneyimi ve daha iyi üretkenlik sunar. Oyun sırasında oyun içi metinler, kullanıcı arayüzü ögeleri ve ince ayrıntılar daha net ve iyi tanımlanmış görünür ve HUD'ları (Head-Up Displays), menüleri ve ekran bilgilerini daha kolay okunur hale getirir. Ayrıca belge düzenleme, web’de gezinme veya kodlama gibi metin ağırlıklı görevler için netliği artırır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
UL onaylı göz konforu teknolojisi iledaha az göz yorgunluğu
LG UltraGear’ın UL onaylı gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir ve görsel konfor göz önünde bulundurularak yapılan tasarımıyla tutarlı netlikte, kristal berraklığında oyun performansı sunar. Titreşimi azaltma, rahatsız edici parlamayı en aza indirme ve zararlı mavi ışık maruziyetini kısıtlama gibi kritik alanlardaki UL onayları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.
*LG WOLED paneller, UL tarafından Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikalarıyla doğrulanmıştır.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
Genişletilmiş 5K2K UltraWide tuval ileüretkenliği en üst düzeye çıkarın
UltraGear yalnızca oyun için değil; 125 PPI’lik geniş 5K2K çözünürlüğüyle, hem içerik üreticileri hem de çoklu görevler için ideal keskin ve ayrıntılı görseller sunar. Tipik bir 16:9 çift ya da üçlü monitör kurulumu, ekranlar arasındaki çerçeveler nedeniyle görüşünüzde kesintiler yaratabilirken, daha geniş 21:9 en-boy oranı tüm iş akışınızı tek bir ekranda yönetmenizi sağlar. İster fotoğraf rötuşlayın, ister video düzenleyin ya da referans arayın, her şey görünür kalır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Dual-Mode ile her tür için optimize edilmiş yenileme hızları
VESA Sertifikalı Dual-Mode’u kullanarak ideal yenileme hızıyla oyun türünüzü sorunsuz bir şekilde eşleştirin. RPG ve macera gibi AAA oyunları için 5K2K’da 165Hz’den FPS ve yarış gibi hızlı tempolu oyunlar için WFHD’de 330Hz’e kolayca geçin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
0.03ms (GtG). Oyun için hızlı tepki süresi.
0.03ms (GtG) tepki süresi, gölgelenmeyi azaltarak daha sorunsuz ve daha duyarlı oyun için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Sizi oyunun içine çeken akıcı hareket
NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. En aza indirilmiş hareket bulanıklığı ve gölgelenme ile akıcı görseller için önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma deneyimini yaşayın.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Güçlü ve geleceğe hazır oyun istasyonunuz için en son bağlantı
LG UltraGear evo AI 45GX950B, DisplayPort 2.1, USB Type-C (PD 90 W) ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere en son bağlantı noktası seçkisine sahiptir; çok çeşitli oyun cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanır ve en üst düzey oyun istasyonunuzu oluşturmanıza yardımcı olur. DisplayPort 2.1 ile donatılmış LG UltraGear evo AI, yüksek performanslı GPU’larda yüksek çözünürlüklü, yüksek yenileme hızlı oyun için gereken yüksek bant genişliğini sağlayarak temiz görseller ve akıcı oyun deneyimi sunar. USB Type-C, ekran çıkışını, veri aktarımını ve 90 W’a kadar cihaz şarjını tek bir kabloyla aynı anda destekler. HDMI 2.1, konsollar ve diğer cihazlarla stabil bağlantılar sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Daha net ve sürükleyici oyun deneyimi için AI Ses
AI Ses, sesler, efektler ve arka plan sesleri gibi bireysel ses ögelerini akıllıca ayırır ve daha kontrollü, sürükleyici ses için oyuna uyum sağlayarak sanal bir 7.1.2 kanallı ses deneyimi sağlar. 7W×2 dahili stereo hoparlörler veya kulaklık sayesinde, yoğun silahlı çatışmalarda bile sesler net kalırken, yaklaşan ayak sesleri gibi kritik ipuçları oyun sırasında kolayca tespit edilebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Optimum ekran ayarları için AI Sahne Optimizasyonu
AI Sahne Optimizasyonu, ekranda neler olduğunu tanır ve renk sıcaklığı, renk iyileştirme ve keskinlik gibi temel görüntü ayarlarını, Ofis, Animasyon, Film, Oyun ve Spor modları dahil olmak üzere her içerik türüne uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Ekranınızı OLED Care ile koruyun
OLED Care özellikleri, statik yüksek kontrastlı görüntüler uzun süre görüntülendiğinde ortaya çıkabilecek görüntü tutma ve yanma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG.com adresinde bulunan garantinin bağımsız satın alma fiyatına dayalıdır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
BOYUT & AĞIRLIK
Ağırlık (kg)
14kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
