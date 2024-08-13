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31,5 İnç UltraGear™ QHD (2560x1440) IPS Panel G-SYNC® ve FreeSync™ uyumlu 165 Hz Oyun Monitörü
20220112153522_32GP750 PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

31,5 İnç UltraGear™ QHD (2560x1440) IPS Panel G-SYNC® ve FreeSync™ uyumlu 165 Hz Oyun Monitörü

20220112153522_32GP750 PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32GP750-B

31,5 İnç UltraGear™ QHD (2560x1440) IPS Panel G-SYNC® ve FreeSync™ uyumlu 165 Hz Oyun Monitörü

önden görünüm
Neredeyse çerçevesiz tasarım monitör

Neredeyse çerçevesiz tasarım

IPS 1 ms (GtG)*
165 Hz Yenileme Hızı
Eğimi ayarlanabilen monitör

Eğme

(-5 ~ 15°)
Yüksekliği ayarlanabilen monitör

Yükseltme

(110 mm)
Ekseni ayarlanabilen monitör

Eksen

(90°, Saat yönünde)
Oyunlarınız için Güçlü Donanım: LG UltraGear Monitör

Ezber Bozun

Son derece güçlü bir donanım olan LG UltraGear™, zafere giden yolda şansınızı artırır.
165 Hz yenileme hızıyla akıcı oyun hareketini deneyimleyin.
165 Hz Yenileme Hızı

Akıcı Oyun Hareketi

165 Hz'lik ultra yüksek hız, oyun severlerin sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlar. Oyun severler rakiplerine hızlı tepki verebilir ve kolayca hedefe nişan alabilirler.
Farklı Oyunlar için Özelleştirilmiş Modlar
Gelişmiş Oyun GUI'si

Farklı Oyunlar için Özelleştirilmiş Modlar

Oyun severler Gamer, FPS veya RTS modlarından birini seçerek deneyimlerini özelleştirebilir. Ayarlar, çeşitli oyun türleri için ayarlanabilir ve optimize edilebilir.
sRGB � (tipik) ile HDR400'ü destekleyen monitörde zengin renkler ve kontrast içinde oyun sahnesi
sRGB � (Tip.) ile HDR400

Gerçek Renklerle Kendinizi Savaşta Gibi Hissedin

sRGB renk gamının �’undan oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen bu monitör, VESA DisplayHDR™ 400 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak mükemmel bir görsel gerçekçilik sunar. Oyun severlerin savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı olabilir.
Standart mod ile Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık modunun karşılaştırılması
Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık

Renk Kalitesini Korurken İzleme Konforunu Artırın

LG'nin TÜV Rheinland Eyesafe® Ekran Sertifikalı Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık teknolojisi, canlı renk kalitesini korurken RGB donanım ve yazılım ayarlarını bir araya getirerek gözlerinizi mavi ışığa karşı korumaya yardımcı olur.
  • Kapalı
  • Açık
  • Kapalı
  • Açık
  • Standart
  • DAS
NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu

NVIDIA® Onaylı G-SYNC® Uyumluluğu

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 32GP750 Monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı azaltarak sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlar.
AMD FreeSync™ Premium

Daha Net, Daha Sorunsuz ve Daha Hızlı

Oyun severler, FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.
IPS 1 ms (GtG)

Olağanüstü Hız Sağlamak Üzere Tasarlandı

TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1ms hız, ters gölgelenmeyi en aza indirip hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*IPS 5 ms (soldaki resim) ve IPS 1 ms (GtG: Griden Griye) ile hızların karşılaştırması.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*TÜV Rheinland sertifika no (Düşük Mavi Işık - Donanım Çözümü): 1111247644.
*"Okuyucu Modu" (soldaki resim) ile Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık karşılaştırması.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu karşılaştırması.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.
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Body text can be up to 1000 characters.

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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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Body text can be up to 1000 characters.

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*"1 ms'lik Tepki Süresi"ni gerçekleştirmek için "Hızlı Mod" seçeneğini işaretleyin. (Oyun Modu → Tepki Süresi→ Hızlı Mod)
Şık Tasarım

Zarif, Şık ve Büyüleyici

Göz alıcı tasarım ve neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini değiştirmek için ayarlanan ekran tabanı, oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Yükseltme, eğme ve eksen ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım.

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*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    2560x1440

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2021

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Boyut [cm]

    80

  • Çözünürlük

    2560x1440

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2724 x 0,2724

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %98 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    Deep Sleep Mode Low Blue Light

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    50W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    55W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    714 x 428 x 50.9

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    793x227x557

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7.3

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.2

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    10.1

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    HDMI Cable(2.0 version), DP Cable(1.4 version)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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