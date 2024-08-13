165 Hz, 1 ms MBR ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu 31,5" UltraGear™ Full HD Oyun Monitörü

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: NVIDIA® G-SYNC®/AMD FreeSync™/DAS (Dinamik Hareket Senkronizasyonu)/Titreşim Önleme

*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.