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240 Hz Yenileme Hızı 0,03 ms (GtG) Tepki Süresi ile 45 inç UltraGear™ OLED Kavisli Oyun Monitörü WQHD
45GR95QE_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

240 Hz Yenileme Hızı 0,03 ms (GtG) Tepki Süresi ile 45 inç UltraGear™ OLED Kavisli Oyun Monitörü WQHD

45GR95QE_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
45GR95QE-B

240 Hz Yenileme Hızı 0,03 ms (GtG) Tepki Süresi ile 45 inç UltraGear™ OLED Kavisli Oyun Monitörü WQHD

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    44.5

  • Çözünürlük

    3440x1440

  • Pano Tipi

    oled

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    200

  • eğrilik

    800R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Tepki Süresi

    0,03ms (GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2023

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    44.5

  • Boyut [cm]

    113

  • Çözünürlük

    3440x1440

  • Pano Tipi

    oled

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.303 x 0.303

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    160

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    200

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Tepki Süresi

    0,03ms (GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • eğrilik

    800R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • SGK

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Altıgen Aydınlatma

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    Altıgen Aydınlatma, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4 kutuplu H/P Çıkışı)

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    EVET

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • RoHS

    EVET

SES

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    129W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    160W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    992.7 x 647.7 x 362.5(↑) 992.7 x 537.7 x 362.5(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    992.7 x 457 x 218

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    1100 x 550 x 317

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    10.9

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    8.6

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    16

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET (ver 2.1)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Uzaktan kumanda

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Stand Cable holder ， Screw Driver

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları