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240 Hz Yenileme Hızı 0,03 ms (GtG) Tepki Süresi ile 45 inç UltraGear™ OLED Kavisli Oyun Monitörü WQHD
240 Hz Yenileme Hızı 0,03 ms (GtG) Tepki Süresi ile 45 inç UltraGear™ OLED Kavisli Oyun Monitörü WQHD
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
44.5
-
Çözünürlük
3440x1440
-
Pano Tipi
oled
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
200
-
eğrilik
800R
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Tepki Süresi
0,03ms (GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
2023
EKRAN
-
Boyut [İnç]
44.5
-
Boyut [cm]
113
-
Çözünürlük
3440x1440
-
Pano Tipi
oled
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.303 x 0.303
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
160
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
200
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
-
Tepki Süresi
0,03ms (GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
eğrilik
800R
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
SGK
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Altıgen Aydınlatma
-
PBP
2PBP
-
BİP
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Diğerleri (Özellikler)
Altıgen Aydınlatma, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4 kutuplu H/P Çıkışı)
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)
EVET
-
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
STANDART
-
RoHS
EVET
SES
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
129W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
160W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
992.7 x 647.7 x 362.5(↑) 992.7 x 537.7 x 362.5(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
992.7 x 457 x 218
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
1100 x 550 x 317
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
10.9
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
8.6
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
16
AKSESUAR
-
HDMI
EVET (ver 2.1)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Uzaktan kumanda
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
Stand Cable holder ， Screw Driver
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