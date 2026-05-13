27 inç UltraGear™ G6, QHD 300Hz HDMI 2.1 Oyun Monitörü
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik
27 inç QHD (2560x1440) ekranıyla monitör, gerçekçi görseller ve tutarlı görüntü kalitesi sunarak netlik ve derinlik sağlar.16:9 en boy oranı, oyunda mekansal farkındalığı artıran dengeli, tam ekran bir görüntü sunarak sizi oyunun içine çekerken temel görsel unsurların takibini kolaylaştırır.
Gerçek renklerin sürükleyiciliğiyle oyunu fethedin
LG UltraGear 27G64NA, geniş bir renk spektrumunu; DCI-P3 renk gamının %93’ünü (Tipik) destekler ve VESA DisplayHDR 400 ile gerçeğine sadık renkler sergileyerek gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.
Olağanüstü hızla
oyun dünyasına dalın
1ms (GtG)
1ms (GtG) tepki süresi, ters gölgelenmeyi azaltarak daha akıcı, daha duyarlı bir oyun deneyimi için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Odaklanmanızı sağlayan akıcı hareket
NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.
LG Switch ile
daha akıllı kontrol, sorunsuz geçiş
LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 düzene ayırmanıza ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza daha da fazla konfor katar.
*Bu video sadece temsilidir, gerçek ürün özelliklerini yansıtmayabilir.
*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.
Oyun için şık ve modern tasarım
Eğim, eksen ve yükseklik ile tamamen ayarlanabilir bir tabana sahip, alandan tasarruf sağlayan tasarımımızı deneyimleyin. Karmaşasız ince stand, masa alanı kullanımını en aza indirecek ve ölü alanı verimli bir şekilde ortadan kaldırırken, aynı zamanda düzeninize daha şık ve daha rafine bir görünüm katacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
