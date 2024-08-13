Bu metnin amacı, LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan “https://www.lg.com/tr” alan adlı internet sitesinde (“Platform”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermektir.

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

· Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar?

· Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?

· Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?

· Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir?

· Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?

· Kişisel verileriniz ne kadar süreyle saklanır?

· İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?

· Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet süreci nasıldır?

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · Ad · Soyad · TCKN · Cinsiyet · Doğum Tarihi · Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, · İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; · Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; · İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; · Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; · Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; · Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; · Talep / Şikayetlerin Takibi; · Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; · Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · Adres, · E-Posta Adresi, · Fatura, · Ev Telefon Numarası, · Cep Telefon Numarası, · Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; · İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; · Hukuk İşlerinin Takibin ve Yürütülmesi; · Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; · Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; · Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; · Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; · Talep / Şikayetlerin Takibi; · Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; · Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;

Veri Kategorisi: Hukuki İşlem Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · Uyuşmazlık Halinde Dava Dosya Bilgileri, · İhtarnameler, · Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalar, · Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; · Talep / Şikayetlerin Takibi; · Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini;

Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · Fatura Bilgileri, · Talep Bilgileri, · Sipariş Bilgileri, · Müşteri Yorumları, · Ürün Bilgileri, · Kargo Bilgileri, · Yetkili Servis Bilgileri, · Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; · Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; · Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; · Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; · Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; · Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; · Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · IP Adresi Bilgileri, · İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, · Kullanıcı Adı Bilgileri, · Şifre Bilgileri, · Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı/Süresi/vb.) · Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; · Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; · Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; · Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; · Talep / Şikayetlerin Takibi;

Veri Kategorisi: Finans Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, · Banka Hesap/ IBAN Numarası Bilgileri · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; · Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; · Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; · İade Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; · Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;

Veri Kategorisi: Görsel ve İşitsel Kayıtlar İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları · Çağrı Merkezi Ses Kayıtları · Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; · Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Talep / Şikayetlerin Takibi; · Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel veriler; ziyaretçiler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler yoluyla elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

Kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

· Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,

· Üyelik kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve üyelik hesabınızın işletilmesi,

· Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

· İletişim kanallarının yönetimi,

· Randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

· Kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi,

· Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,

· Etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi,

· Yetkili servis süreçlerinin yürütülmesi,

· Müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi,

· Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

amaçları ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt dışında mukim olan LG Electronics Inc. ve bağlı ortaklarına aktarılacaktır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz, toplanma amaçlarına uygun olmak kaydıyla, yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Saklama süresinin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahipleri, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki hakları kullanabilir:

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kanun’ un 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.